আদালতে ফের ধাক্কা রাজ্যের, দাঁড়িভিটের স্কুলে দুই ছাত্রর মৃত্যুতে এনআইএ তদন্তের নির্দেশ বহাল

আদালতে ফের ধাক্কা রাজ্যের, দাঁড়িভিটের স্কুলে দুই ছাত্রর মৃত্যুতে এনআইএ তদন্তের নির্দেশ বহাল
সাত বছরেরও বেশি সময় আগে দাঁড়িভিট হাইস্কুলে পুলিশের গুলি-লাঠিচার্জে দুই ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল ৷ এই মামলায় রাজ্যের আবেদন খারিজ করল হাইকোর্ট ৷
Published : January 6, 2026 at 9:05 PM IST
কলকাতা, 6 জানুয়ারি: দাঁড়িভিটের স্কুলে দুই ছাত্রর মৃত্যুর মামলায় তদন্ত চালিয়ে যাবে এনআইএ ৷ রাজ্যের আবেদন খারিজ করে এ কথাই জানাল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ দাঁড়িভিট কাণ্ডে সিঙ্গল বেঞ্চের এনআইএ তদন্তের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য সরকার ৷ মঙ্গলবার রাজ্যের আবেদনে কোনও অন্তর্বতী স্থগিতাদেশ দিল না আদালত ৷
মামলার দীর্ঘ শুনানির পর, এদিন রাজ্যের আবেদন খারিজ করেন বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও বিচারপতি সুপ্রতীম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ তাঁদের পর্যবেক্ষণ, "এনআইএ তদন্ত করছে, তাতে হস্তক্ষেপ করবে না আদালত ৷"
শুনানির টাইমলাইন
এই ঘটনার পর সাত বছরেরও বেশি সময় কেটে গিয়েছে ৷ 2018 সালের 20 সেপ্টেম্বর, উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর-এর দাঁড়িভিট হাইস্কুলে দু'টি বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে ছাত্র বিক্ষোভ তৈরি হয় ৷ পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশ গুলি ও লাঠিচার্জ করে এবং তাতে রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মন নামে দুই ছাত্রের মৃত্যু হয় ৷ পুলিশ গুলি চালানোর কথা অস্বীকার করেছিল ৷ দাবি করা হয়, রবার বুলেট ও কাঁদানে গ্যাস ছাড়া পুলিশ কিছু ব্যবহার করেনি ৷ উত্তর দিনাজপুরের তৎকালীন পুলিশ সুপার সুমিত কুমার জানিয়েছিলেন, এই ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে পুলিশ বন্দুক বা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে না ৷
ঘটনার পাঁচ বছর পর 2023 সালে কলকাতা হাইকোর্ট এই মামলায় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল ৷ সেই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্য ৷ সে সময় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ বহাল রাখলেও কয়েকটি বিষয়ে শুনানির জন্য মামলাটি সিঙ্গল বেঞ্চে ফিরিয়ে দেয় প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷ এরপর মামলাটি যায় বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চে ৷ আর পরে শেষমেশ মামলাটি আসে বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও বিচারপতি সুপ্রতীম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে আসে ৷ এই বেঞ্চই রাজ্যের আবেদন খারিজ করে দিল ৷
মৃত দুই যুবকের পরিবারের আইনজীবী পার্থ ঘোষ আদালতে জানান, বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হলে ওই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র রাজেশ সরকার তার বোনকে উদ্ধার স্কুলে পৌঁছয় ৷ সেখানে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় তার ৷ অন্যদিকে, ওই ঘটনায় সংলগ্ন একটি মিষ্টির দোকানে দাঁড়িয়ে থাকা যুবক তাপস বর্মনের মৃত্যু হয় পুলিশের গুলিতে ৷ ঘটনার সঙ্গে পুলিশ আধিকারিকরা যুক্ত থাকায় সঠিক তদন্ত হচ্ছে না ৷ 2024 সালের এপ্রিল মাসে দাঁড়িভিট মামলায় বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার সিঙ্গল বেঞ্চ দুই ছাত্রের পরিবারকে 20 লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেয় ৷ কিন্তু রাজ্য সরকার 2 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে গেলে তা নেয়নি ক্ষতিগ্রস্ত দুই পরিবার ৷
এরপর দু’জনের মৃত্যুর ঘটনায় এনআইএ তদন্ত ও ক্ষতিপূরণের নির্দেশ কার্যকর না করার জন্য তৎকালীন মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও এডিজি সিআইডিকে তলব করে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ তাঁরা কেউ হাজিরা না দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে আদালত ৷ রাজ্য প্রশাসনের এই তিন শীর্ষকর্তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা উচিত বলে মন্তব্য করেছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ।