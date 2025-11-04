SIR নিয়ে পর পর দু'দিন দ্রুত শুনানির আবেদন হাইকোর্টে, গ্রহণ করলেন না বিচারপতি

SIR নিয়ে পর পর দু'দিন দ্রুত শুনানির আবেদন হাইকোর্টে, গ্রহণ করলেন না বিচারপতি
আজ থেকে রাজ্যে শুরু হয়েছে এসআইআর ৷ তারই মধ্যে পরপর দু'দিন এসআইআর সংক্রান্ত মামলার দ্রুত শুনানির আবেদন খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷
Published : November 4, 2025 at 1:22 PM IST
কলকাতা, 4 নভেম্বর: এসআইআর নিয়ে দায়ের হওয়া মামলার দ্রুত শুনানির আবেদনে খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ সোমাবারের পর মঙ্গলবারও এসআইআর নিয়ে দ্রুত শুনানির আবেদন জানানো হয় ৷ দু'দিনই সেই দাবি খারিজ করল আদালত ৷
এদিন দ্রুত শুনানির দাবিতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ আবেদনকারী আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়। আইনজীবীর দাবি আজ (মঙ্গলবার) থেকে রাজ্যে শুরু হচ্ছে এসআইআর। তাই এই মামলার জরুরি ভিত্তিতে শুনানি গ্রহণ করা হোক ৷ পাল্টা ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল জানান, এই মুহূর্তে দ্রুত শুনানির প্রয়োজন নেই। আগামী সোমবার এই মামলার শুনানি হতে পারে বলে জানিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।
আইনজীবীরা গতকালও ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়েছিলেন ৷ কিন্তু তিনি জরুরি ভিত্তিতে শুনানির গ্রহণ করেননি। এর আগে গত শুক্রবার আইনজীবী পিন্টু কারার কলকাতা হাইকোর্টে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে মামলা দায়ের করেন। সেখানে একাধিক দাবির উল্লেখ ছিল-
- আদালতের নজরদারিতে হোক এসআইআর প্রক্রিয়া ৷
- এসআইআর এর সময়সীমা বৃদ্ধি করা হোক ৷
- কেন এসআইআর করা হচ্ছে, তা বিস্তারিতভাবে আদালতকে জানাক নির্বাচন কমিশন।
- 2022 সালের সম্পূর্ণ ভোটার তালিকা প্রকাশ করুক জাতীয় নির্বাচন কমিশন।
- আবেদন সময়সীমা বাড়াতে হবে ৷
আদালত সেই মামলা গ্রহণ করলেও পরপর দু'দিন দ্রুত শুনানির আবেদন খারিজ করে দেয় ৷ এদিকে, এসআইআর সংক্রান্ত অন্য একটি মামলা চলছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চে। সেই মামলাটিরও আজ শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে ।
হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে যখন এসআইআর সংক্রান্ত মামলা ঘিরে তৎপরতা চোখে পড়ছে ঠিক তখনই হাতে কলমে শুরু হল ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের কাজ ৷ এদিন থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য় সংগ্রহের কাজ শুরু করেছেন বিএলও-রা ৷ তাঁদের সঙ্গেই বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি বিএলএ-রা ৷ এই তথ্যের উপর ভিত্তি করেই ভোটার তালিকা তৈরি হবে ৷
বিএলও-রা কেমন কাজ করছেন তা খতিয়ে দেখতে বুধবার রাজ্যে আসছে নির্বাচন কমিশনের তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল ৷ তিনটি জেলার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন তাঁরা ৷ এমনই প্রশাসনিক প্রস্তুতির আবহে পরপর দু'দিন কলকাতা হাইকোর্টে এসআইআর নিয়ে দায়ের হওয়া মামলার দ্রুত শুনানির আবেদন খারিজ হয়ে গেল ৷