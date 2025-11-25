প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে বয়সে ছাড়ের আবেদন, আর্জি খারিজ হাইকোর্টে

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে বয়সে ছাড়ের আবেদন, আর্জি খারিজ হাইকোর্টে
চলতি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বয়সে ছাড় দিয়ে সুযোগ দেওয়া হোক ৷ এই আবেদন জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন টেট উত্তীর্ণরা ৷
Published : November 25, 2025 at 6:36 PM IST
কলকাতা, 25 নভেম্বর: বয়সে ছাড় দিয়ে 2022 সালের টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীদের 2025 সালের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সুযোগ দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন টেট উত্তীর্ণরা ৷ মঙ্গলবার তাঁদের আবেদন খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ বয়সসীমায় ছাড় দিয়ে 2025 সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে সম্মতি দিলেন না বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু ৷ চাকরিপ্রার্থীরা একক বেঞ্চের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করবেন বলে জানিয়েছেন ৷
2022 সালের টেট উত্তীর্ণরা নতুন নিয়োগে অংশ নিতে চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন ৷ আবেদনকারীর তরফে আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য এবং বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তি, এর আগে এই একই ধরনের মামলায় হাইকোর্ট এই রকম রায় দিয়েছিল ৷ 2017 সালের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সে ছাড় দেওয়া হয়েছিল ৷ তাই এক্ষেত্রেও চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার অধিকার রয়েছে ৷ এখন অন্তত নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় 2022 সালের টেট উত্তীর্ণদের একটা সুযোগ দেওয়া হোক ৷ প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে টেট পরীক্ষা বাধ্যতামূলক ৷
প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ অবশ্য জানিয়েছে, 2017 সালের যে চাকরিপ্রার্থীদের বয়সের সীমা বাড়িয়ে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, তা 2016 সালের রুল চ্যালেঞ্জ করে হয়েছিল ৷ এক্ষেত্রে ওই রুলে কোনওভাবে হস্তক্ষেপ করা যাবে না ৷ বিচারপতি সব পক্ষের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে চাকরিপ্রার্থীদের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন ৷
আবেদনকারীদের বক্তব্য
চাকরিপ্রার্থী শুভাশিস ধারা, গোলাম মুর্শিদ মণ্ডল-সহ একাধিক চাকরিপ্রার্থী কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷ তাঁদের বক্তব্য, বিগত পাঁচ বছর ধরে শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়নি ৷ দীর্ঘদিন ধরে প্রাথমিকে নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ থাকায় 2022 সালে টেট পাশ করেও 'প্রাইমারি অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার' পদের পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাননি বহু পরীক্ষার্থী ৷
2017 সালে নিয়োগ পরীক্ষার জন্য আবেদনপত্র জমা নেওয়া হয় ৷ কিন্তু সেই পরীক্ষা নেওয়া হয় পাঁচ বছর বাদে 2022 সালে ৷ সেই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় তাঁরা অংশগ্রহণ করতে পারেননি ৷ কারণ 2022 সালে তাঁরা টেট পাশ করলেও সেই সময় তাদের হাতে শংসাপত্র এসে পৌঁছয়নি ৷ এরপর আর কোনও নিয়োগ প্রক্রিয়া হয়নি ৷ এদিকে 2025 সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে গেলে তাঁদের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে বয়স ৷ তাই তাঁদের আবেদন মঞ্জুর করুক আদালত ৷
এদিন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর একক বেঞ্চের এজলাসে মামলার শুনানি হয় ৷ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফে আইনজীবী সুবীর সান্যাল আদালতে জানান, আবেদনকারীরা 2022 সালের আগেও টেট পরীক্ষায় বসতে পারতেন ৷ শুধু তাই নয়, প্রতি বছর শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে সেটাও বাধ্যতামূলক নয় ৷ একইসঙ্গে, টেট পরীক্ষার সার্টিফিকেট হাতে না-পাওয়ার জন্য চাকরিপ্রার্থীরা যে 2025 সালের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় একবার বসার সুযোগ চাইছেন, তা দিতে রাজি নয় বোর্ড ৷