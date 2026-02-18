রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগের পরীক্ষায় বড় স্বস্তি রাজ্যের

রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগের পরীক্ষায় বড় স্বস্তি রাজ্যের
কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষায় কয়েক হাজার প্রার্থী শারীরিক উচ্চতা যাচাইপর্ব থেকে বাদ পড়েছেন ৷ তাঁদের আবেদন খারিজ করল আদালত ৷
Published : February 18, 2026 at 3:18 PM IST
কলকাতা, 18 ফেব্রুয়ারি: রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগের শারীরিক উচ্চতা যাচাই (PMT) পরীক্ষা পুনরায় গ্রহণের একাধিক আবেদন জমা পড়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে ৷ বুধবার এই আবেদনগুলি খারিজ করে দিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা ৷
তিনি নির্দেশে জানিয়েছেন, প্রায় 43 হাজার প্রার্থী শারীরিক উচ্চতা যাচাই পর্যায়ে বাদ পড়েছেন ৷ তাঁদের প্রত্যেকের একই মানদণ্ডে বিশেষ পদ্ধতিতে (অটোমেটিক স্টেডিও মিটারে) শারীরিক উচ্চতা যাচাই করা হয়েছে ৷ এখন যদি কয়েকজনকে আপিলের সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়াতেই নতুন করে জটিলতা তৈরি হতে পারে ৷
মামলাকারীদের আবেদন, 2024 সালে পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের কনস্টেবল নিয়োগ প্রক্রিয়ার যে পরীক্ষা চলছে, তাতে PMT (ফিজিক্যাল মেজারমেন্ট টেস্ট)-তে তাঁদের অকৃতকার্য ঘোষণা করা হয় ৷ শারীরিক যোগ্যতার পরীক্ষা নেওয়ার দিন পরীক্ষাস্থলে ব্যাপক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় ৷ তাঁদের কথা আর শোনা হয়নি ৷
এদিকে গত 10 ফেব্রুয়ারি কলকাতা হাইকোর্ট, বেশ কয়েকজন চাকরি প্রার্থীদের পুনরায় তাঁদের উচ্চতার পরীক্ষা নেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে নতুন আবেদন জানানোর নির্দেশ দিয়েছিল ৷ রাজ্যের তরফে আইনজীবী বিমল কুমার শাহির বক্তব্য, এই পরীক্ষায় অটোমেটিক স্টেডিও মিটারে শারীরিক উচ্চতা মাপা হয় ৷ প্রায় 39 হাজার প্রার্থী এই পর্যায়ে বাদ গিয়েছেন ৷
এখন যদি আদালত ফের উচ্চতা মাপার নির্দেশ দেয়, তাহলে নতুন করে 'ফ্ল্যাড গেট' খুলে যাবে ৷ সবাই আপিল করতে চলে আসবে ৷ কিন্তু প্রত্যেককেই দিনের দিন আপিলের অনুমতি দেওয়া হয় ৷ সেটা কেন করেননি পরীক্ষার্থীরা ৷ এর ফলে নিয়োগের প্রক্রিয়া পিছিয়ে যাবে ৷ এই অবস্থায় আবেদনকারীদের ফের পরীক্ষা নেওয়ার আবেদন খারিজ করে দেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা ৷
রাজ্যের কাছে আদালতের এই নির্দেশ অত্যন্ত স্বস্তিদায়ক বলে মনে করছেন আইনজীবীরা ৷ কারণ, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বিচারপতির বেঞ্চ কিছুদিন আগে নতুন করে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডকে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের বিস্তারিত নম্বর এবং ক্যাটেগরি-সহ তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দেয় ৷ পাশাপাশি বেশ কয়েকজন প্রার্থীর শারীরিক উচ্চতা পুনরায় যাচাই করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি ৷ এই নির্দেশের বিরুদ্ধে রাজ্য ইতিমধ্যে ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করেছে । চলতি সপ্তাহে সেই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এই আবহে এদিনের নির্দেশে খানিকটা হলেও স্বস্তিতে রাজ্য সরকার ৷