এনকাউন্টার করা হতে পারে সুমিতকে ! নিরাপত্তা চেয়ে হাইকোর্টে স্ত্রী, জরুরি শুনানির আর্জি খারিজ

এনকাউন্টার করা হতে পারে সুমিতকে ! নিরাপত্তা চেয়ে হাইকোর্টে স্ত্রী, জরুরি শুনানির আর্জি খারিজ
Sumit Roy Wife Plea Rejected: কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়েছে, যেহেতু সুমিতের বিরুদ্ধে অন্যান্য বেঞ্চেও মামলা রয়েছে, তাই এই শুনানি হবে নিয়মিত বেঞ্চেই ।
Published : November 10, 2026 at 3:24 PM IST
কলকাতা, 10 নভেম্বর: কয়েকদিন আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন যে তাঁর আপ্ত-সহায়ক সুমিত রায়কে এনকাউন্টার করা হতে পারে ৷ এবার একই আশঙ্কা প্রকাশ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন সুমিত রায়ের স্ত্রী সুস্মিতা রায় ৷ তিনি এই নিয়ে জরুরি শুনানির আর্জি জানিয়েছিলেন ৷ তবে মঙ্গলবার আদালত জরুরি শুনানির আর্জি খারিজ করে দিয়েছে ৷
একাধিক দুর্নীতির মামলায় অভিযুক্ত সুমিত রায় ৷ প্রথমে তিনি আদালতের রক্ষাকবচ পেয়েছিলেন ৷ সেই রক্ষাকবচ সরতেই তাঁকে গ্রেফতার করে রাজ্য পুলিশ ৷ তার পর সময় যত এগিয়েছে, ততই সুমিতের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ সামনে এসেছে ৷ একের পর এক মামলায় তিনি গ্রেফতার হয়েছেন ৷
সম্প্রতি তাঁকে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অন্তর্গত কালীতলা আশুতি থানার পুলিশ গ্রেফতার করে ৷ একটি জমি কেলেঙ্কারির মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ৷ তাঁর গ্রেফতারির কয়েকদিন পর ডায়মন্ড হারবারে তৃণমূলের একটি পার্টি অফিস থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ । সেই ঘটনায় সুমিত রায় জড়িত বলে পুলিশের পক্ষে উল্লেখ করা হয় ।
এই ঘটনা নিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে সরব হন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি দাবি করেন, পুলিশ পরিকল্পনা করে সুমিতের বিরুদ্ধে ভুয়ো অভিযোগ করছে । সুমিতকে এনকাউন্টার করে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে । সেই একই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সুমিতের স্ত্রী সুস্মিতা রায় ৷ কারণ, তিনিও মনে করেন যে এই ঘটনায় সুমিত কোনওভাবেই জড়িত নয় ৷
তাই সুস্মিতা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ৷ এনকাউন্টারের আশঙ্কা প্রকাশ করে সুমিতের নিরাপত্তা চেয়ে আদালতের কাছে জরুরি শুনানির আবেদন করেন ৷ সেই আবেদন এদিন হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের পূজাবকাশকালীন বেঞ্চে শোনা হয় ৷
মামলার শুনানিতে সুমিতের স্ত্রীর পক্ষে আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য আদালতে দাবি করেন, তাঁরা আশঙ্কা করছেন সুমিতকে এনকাউন্টার করে দেওয়া হতে পারে । আদালত তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুক । এছাড়াও কালীতলা আশুতি থানা তাঁকে গ্রেফতার করেছে । কিন্তু তাঁকে উস্তি থানায় রাখা হচ্ছে । এর কারণ জানানো হচ্ছে না । আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘আমরা আশঙ্কা করছি, তাঁকে কালীতলা থানায় নিয়ে যাওয়ার সময় এনকাউন্টার করে দেওয়া হতে পারে ।’’
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্রের কাছে জানতে চান সুমিতকে কী হেফাজতে রাখা হয়েছে ? অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র জানান, সুমিত পুলিশি হেফাজতে রয়েছেন এবং তদন্ত চলছে । এরপরই বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, যেহেতু হেফাজতে থাকা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অন্যান্য বেঞ্চে মামলা বিচারাধীন রয়েছে, তাই এই মামলার শুনানি হবে নিয়মিত বেঞ্চেই ।
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