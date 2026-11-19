4 এফআইআরে মিলল না স্বস্তি, আরও বিপাকে অভিষেকের 'ছায়াসঙ্গী' সুমিত রায়
High Court on Sumit Roy: তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া চারটি এফআইআর-এর কোনওটিতেই রক্ষাকবচ দিল না হাইকোর্ট ৷
Published : November 19, 2026 at 1:11 PM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: শালবনির জমি দুর্নীতির অভিযোগ সংক্রান্ত এফআইআর ছাড়া অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের অন্যান্য মামলায় রক্ষাকবচের আবেদন খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ অন্যান্য এফআইআরে যাতে কঠোর পদক্ষেপ না-করা হয়, সেই আর্জি জানিয়ে হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদের এক সময়ের ছায়াসঙ্গী সুমিত ৷
এদিন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, যেহেতু সুমিত আগে থেকেই হেফাজতে রয়েছেন ৷ তাই অন্তর্বর্তী নির্দেশের আবেদন এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক ৷ পাশাপাশি অন্যান্য চারটি এফআইআর-এ সুমিতকে শোন এরেস্ট করা হয়েছে ৷ যদি তিনি মনে করেন তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করেছে পুলিশ, তাহলে বিএনএস 482 ধারায় অন্য আদালতে বা বেঞ্চে আবেদন জানাতে পারেন ৷ আপাতত তাঁর অন্তর্বর্তীকালীন রক্ষাকবচের আর্জি খারিজ করা হচ্ছে ৷
তবে এদিন তিন সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে হলফনামা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ৷ তারপরে এক সপ্তাহের মধ্যে সুমিত রায় হলফনামা দিয়ে নিজের বক্তব্য জানাতে পারবেন ৷ এরপর যথাযথ বেঞ্চে আবেদন করতে পারবেন সুমিত ৷
গত 10 সেপ্টেম্বর সুমিতের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট ৷ ওইদিনই শালবনি জমি দুর্নীতির মামলায় গ্রেফতার করা হয় তাঁকে ৷ পাশাপাশি গড়বেতা, কালিতলা আশুতি, শালবনির আরেকটি মামলায় এবং ডায়ামন্ড হারবার থানার একটি মামলা মিলিয়ে সর্বমোট 4টি এফয়াইয়ার-এ তাঁকে শোন এরেস্ট করেছে পুলিশ ৷
এদিন মামলার শুনানির শুরুতেই বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বলেন, "আগেই সুমিত রায় হেফাজতে রয়েছেন। অন্য মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ কি প্রয়োজন ?"
উত্তরে সুমিতের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে আইনজীবী গোপাল শঙ্কর নারায়ণ ও অয়ন ভট্টাচার্য জানান,"মোট পাঁচটি এফআইআর রয়েছে সুমিতের বিরুদ্ধে ৷ তার মধ্যে একটি মামলায় তিনি হেফাজতে আছেন ৷ আমরা অন্যান্য চারটি এফআইআর-এ রক্ষাকবচ চাইছি ৷"
শালবনির মামলায় তাঁকে আগেই গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু সেই মামলায় তিনি যদি কোনওভাবে জামিন পেয়ে যান, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে অন্য মামলায় গ্রেফতার করা হবে ৷ সেই ঘটনাই ঘটছে এই রাজ্যে ৷ তাই এই রক্ষাকবচ চাওয়া হয়েছে বলে জানান সুমিতের আইনজীবী ৷
যদিও রাজ্যের তরফে অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার এই আবেদনের বিরোধিতা করে যুক্তি দেন,"তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডলের একইরকম আবেদনে কলকাতা হাইকোর্ট সাড়া দেয়নি ৷ সুমিতের মামলায়ও একই রকম আবেদন করা হয়েছে ৷ সুমিত রায় শালবনির মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন 10 সেপ্টেম্বর ৷ তারপর তাঁকে অন্যান্য এফআইআর-এ শোন অ্যারেস্ট করা হয়েছে ৷ তিনি জামিনের আবেদন করুন আদালতে ৷"
সুমিতের আইনজীবী গোপাল শঙ্কর নারায়ণ অভিযোগ করে বলেন, "সুমিতের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ 10 বছর আগের। কোনওটা 7-8 বছর আগের অভিযোগ, এখন এফআইআর করা হচ্ছে ৷ এর যৌক্তিকতা কোথায়?" বিচারপতি বলেন, "আপনি অন্য আদালতে বা বেঞ্চে আবেদন জানান। আর যদি এই বিষয়ে শুনানি করতে চান তাহলে হলফনামা দিন ৷ যথাযথ বেঞ্চে আবেদনের শুনানি হবে ৷"