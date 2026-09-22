গ্রেফতারির আশঙ্কা, বীরভূমের পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডলের আবেদন খারিজ হাইকোর্টে

গ্রেফতারির আশঙ্কা, বীরভূমের পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডলের আবেদন খারিজ হাইকোর্টে
Calcutta High Court on Tulu Mondal: পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডলের গ্রেফতারি পরোয়ানা খারিজের আবেদন বাতিল করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷
Published : September 22, 2026 at 12:57 PM IST
কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: আরও বিপাকে বীরভূমের পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডল ৷ সিউড়ি আদালত তার বিরুদ্ধে যে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিল, গত 10 অগস্ট তা খারিজ করার আবদেন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল টুলু মণ্ডল ৷ মঙ্গলবার সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷
বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, যদি কোনও ব্যক্তি জামিন অযোগ্য ধারায় পরোয়ানা এড়াতে পালিয়ে বেড়ান, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে ফের গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা যায় ৷ সেই পরিপ্রেক্ষিতে সিউড়ি আদালত 10 অগস্ট যে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিল তা সঠিক ৷
এদিন মহম্মদ বাজার থানার পক্ষ থেকে যে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে, তাতে 5 কেজির বেশি গোল্ড বার, কয়েক কোটি টাকা উদ্ধারের কথা জানানো হয়েছে ৷ এই অবস্থায় নিম্ন আদালতের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে টুলু মণ্ডলের দায়ের করা আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷
30 জুলাই সিউড়ি আদালতের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তার বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে ৷ 7 অগস্টের মধ্যে হাজিরা না-দেওয়ায় পরে 10 অগস্ট ঘোষণা করা হয়, 14 সেপ্টেম্বর তারিখে সকাল সাড়ে 10টায় কোর্টে হাজির হতে হবে ৷ সেই নির্দেশও পালন করেনি টুলু মণ্ডল ৷
কোনও পলাতক ব্যক্তি, যিনি গ্রেফতারি এড়াতে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন তাঁর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতারি পরোয়ানা ফের জারি করতে পারেন ম্যাজিস্ট্রেট ৷ 14 সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাকে নিম্ন আদালতে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৷ টুলু তা পালন করেনি ৷ ফলে নিম্ন আদালতের নির্দেশে কোনও আইনি ত্রুটি নেই ৷ মহম্মদ বাজার থানা এদিন রিপোর্ট পেশ করেছে আদালতে ৷
তদন্তকারী সংস্থা জানিয়েছে 23 মে টুলু মণ্ডল দেশ ছেড়েছে ৷ সেই পরিপ্রেক্ষিতেই নিম্ন আদালত যে নির্দেশ জারি করেছে, তা সঠিক বলেই মনে করছে হাইকোর্ট বলে জানিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷