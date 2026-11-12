কোনও অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ পেলেন না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়

কোনও অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ পেলেন না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়
Cal High Court on Sumit Roy: পুলিশের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন জমি দুর্নীতিতে অভিযুক্ত সুমিত রায় ৷ হাইকোর্ট কোনও রক্ষাকবচ দিল না ৷
Published : November 12, 2026 at 5:29 PM IST
কলকাতা, 12 নভেম্বর: আপাতত কোনও অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ পেলেন না শালবনি জমি কেলেঙ্কারি মামলায় অভিযুক্ত সুমিত রায় ৷ তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের মামলাটি আগামী 19 নভেম্বর শুনানি করবেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷
জমি দুর্নীতিতে অভিযুক্ত সুমিত রায় কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে আর্জি জানিয়েছেন, তাঁকে একটি মামলায় হেফাজতে নিয়ে অন্যান্য মামলায় যুক্ত করা হচ্ছে ৷ অবিলম্বে পুলিশের এই পদক্ষেপের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করুক আদালত ৷ কিন্তু বৃহস্পতিবার রাজ্যের পক্ষ থেকে আইনজীবী সময় চেয়ে নেন ৷ কারণ, রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার ব্যক্তিগত কারণে এদিন এই মামলায় উপস্থিত হতে পারেননি ৷
সুমিত রায়ের তরফে আইনজীবীরা আদালতের কাছে আপাতত তাঁদের মক্কেলকে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন ৷ বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য কোনও রক্ষাকবচ দেননি ৷ তবে তিনি মৌখিকভাবে জানিয়েছেন, নতুন করে কোনও পদক্ষেপ করা হলে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবেন আবেদনকারী সুমিত রায় ৷
উল্লেখ্য, গত 10 নভেম্বর সুমিতের স্ত্রী কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন ৷ সেখানে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, রাজ্য পুলিশ তাঁর স্বামীকে এনকাউন্টার করে দিতে পারে ৷ ডায়মন্ড হারবারে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস থেকে কোটি টাকার বেশি উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় সুমিত রায় পরিকল্পনা করে জড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও তাঁর স্ত্রী হাইকোর্টে জানিয়েছিলেন ৷ তাই তাঁর কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করারও আর্জি জানিয়েছিলেন তিনি ৷ যদিও বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য মামলা রেগুলার বেঞ্চে তালিকাভুক্ত করে শুনানি করা হবে বলে জানিয়েছিলেন ৷
এই পরিস্থিতিতে আদালতের তরফে কোনও সুরাহাই পাননি সুমিত রায় ৷ পাশাপাশি সুমিত রায় জামিনেরও আবেদন জানিয়েছিলেন ৷ কিন্তু বিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায় সেই মামলার শুনানি করার পর মামলা নিয়মিত বেঞ্চেই ফেরত পাঠান ৷ অভিষেকের আপ্তসহায়ক বর্তমানে শালবনির জমি বিক্রি সংক্রান্ত দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে জেলে রয়েছেন ৷ এই পরিস্থিতিতে তাঁকে দক্ষিণ 24 পরগনার কালীতলা আশুতি থানা গ্রেফতার করলেও তাকে উস্থি থানায় রাখা নিয়ে আপত্তি তুলেছেন সুমিতের পরিবার ৷ তাঁদের আশঙ্কা, সুমিতকে কালীতলা থানায় নিয়ে যাওয়ার পথে এনকাউন্টার করে মেরে ফেলা হতে পারে ৷