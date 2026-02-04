আরজি করের আর্থিক দুর্নীতিতে গ্রেফতার হতে পারেন আক্তার আলি ! আগাম জামিনের আবেদন খারিজ
গ্রেফতার হতে পারেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট আক্তার আলি ৷ হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতির মামলায় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করেছে সিবিআই ৷
Published : February 4, 2026 at 6:36 PM IST
কলকাতা, 4 ফেব্রুয়ারি: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের আর্থিক দুর্নীতির মামলায় হাসপাতালের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আক্তার আলির আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ সিবিআই রিপোর্ট এবং চার্জশিটের ভিত্তিতে আদালতের পর্যবেক্ষণ, হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষের সঙ্গে আক্তার আলিও আরজি কর হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতি কাণ্ডে ওতপ্রোতোভাবে জড়িত ৷
এদিন তাঁর তরফে আইনজীবী আদালতে সওয়াল করেন, তিনি একজন হুইসল ব্লোয়ার ৷ কিন্তু বিচারপতি সেই বক্তব্য খারিজ করে দিয়েছেন ৷ কিন্তু বুধবার আক্তার আলির আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত ৷ আরজি কর হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতির তদন্ত করছে সিবিআই ৷ এদিন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা আদালতে দাবি করে, "তদন্তের স্বার্থে আক্তার আলিকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন আছে ৷"
আদালতের পর্যবেক্ষণ
- আবেদনকারী তথ্য ফাঁস করেছেন ৷ তিনি আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের বেশ কিছু অবৈধ কার্যকলাপ প্রকাশ করেছিলেন ৷
- তিনি টেন্ডার প্রক্রিয়ার ডেপুটি সুপার ছিলেন এবং বিক্রেতাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন ৷ সন্দীপ ঘোষ হলেন প্রধান অভিযুক্ত এবং প্রধান ষড়যন্ত্রকারী ৷ বর্তমানে তিনি হেফাজতে ৷
- আবেদনকারী প্রমাণ করেননি যে তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না ৷
- তাই মামলার সকল উপাদান এবং নথিপত্রের ভিত্তিতে আগাম জামিন খারিজ করা হল ৷
সিবিআই-এর তরফে আইনজীবী অমাজিৎ দে বলেন, "সিবিআই-এর কাছে পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ রয়েছে, যেখানে আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের সঙ্গে আক্তার আলি যুক্ত ৷ সেই প্রেক্ষিতে বিচারপতি তাঁর আগাম জামিনের আবেদন বাতিল করেছেন ৷"
আরজি কর হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতির মামলায় সিবিআই-এর চার্জশিটে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্তির পরেই আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন হাসপাতালের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আক্তার আলি ৷
2024 সালের 9 অগস্ট, সকালে আরজি কর হাসপাতালের চারতলার সেমিনার রুমে তরুণী পড়ুয়া চিকিৎসকের রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয় ৷ পরে জানা যায়, কর্তব্যরত ওই চিকিৎসককে হাসপাতালে ধর্ষণ করে খুন করা হয় ৷ এই ঘটনায় রাজ্য তথা সারা দেশে শোরগোল পড়ে যায় ৷
এই ঘটনার পর আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আক্তার আলি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷ তিনি হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতির চক্র ছিল বলে দাবি করেন ৷ খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তখন সিবিআই তদন্ত চলছিল ৷ সেই সময় হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ আক্তার আলির অভিযোগ শুনে খুন ও ধর্ষণের সঙ্গে আর্থিক দুর্নীতির কোনও যোগ আছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে সিবিআইকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন ৷ দীর্ঘদিন তদন্তের পর কয়েক মাস আগে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে আক্তার আলির নাম উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷
এরপর তড়িঘড়ি আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি ৷ এদিন আদালত তাঁর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করল ৷ স্বাভাবিকভাবে যে কোনও সময় আক্তার আলিকে হেফাজতে নিতে পারে সিবিআই বলে মনে করছেন আইনজীবীরা ৷