অভিষেকের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়ের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হাইকোর্টে

অভিষেকের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়ের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হাইকোর্টে
সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানান, ধৃতদের বয়ান ও তথ্যের ভিত্তিতে সুমিত রায়কে আগাম জামিন দেওয়া ঠিক হবে না ৷
সুমিত রায়ের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হাইকোর্টে (নিজস্ব ছবি)
Published : August 3, 2026 at 4:31 PM IST
কলকাতা, 3 অগস্ট: শালবনিতে সরকারি জমি ভুয়ো নথি বানিয়ে বিক্রির মামলায় সুমিত রায়ের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ । বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তদের বয়ান এবং তথ্যের ভিত্তিতে আদালতের মনে হয়েছে যে, তাঁর আগাম জামিন মঞ্জুর করা সঠিক হবে না । স্বাভাবিকভাবেই বিপাকে পড়লেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায় ।
বিস্তারিত আসছে...