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অভিষেকের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়ের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হাইকোর্টে

সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানান, ধৃতদের বয়ান ও তথ্যের ভিত্তিতে সুমিত রায়কে আগাম জামিন দেওয়া ঠিক হবে না ৷

SUMIT ROY ANTICIPATORY BAIL PLEA
সুমিত রায়ের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হাইকোর্টে (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 3, 2026 at 4:31 PM IST

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কলকাতা, 3 অগস্ট: শালবনিতে সরকারি জমি ভুয়ো নথি বানিয়ে বিক্রির মামলায় সুমিত রায়ের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ । বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তদের বয়ান এবং তথ্যের ভিত্তিতে আদালতের মনে হয়েছে যে, তাঁর আগাম জামিন মঞ্জুর করা সঠিক হবে না । স্বাভাবিকভাবেই বিপাকে পড়লেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায় ।

বিস্তারিত আসছে...

TAGGED:

CALCUTTA HIGH COURT
​​ABHISHEK BANERJEE
সুমিত রায়
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়ক
SUMIT ROY ANTICIPATORY BAIL PLEA

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