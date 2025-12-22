ETV Bharat / state

স্বর্ণ ব্যাবসায়ী খুনে বিডিও প্রশান্ত বর্মনের আগাম জামিন খারিজ হাইকোর্টে, 72 ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

হাইকোর্টে বিডিও প্রশান্ত বর্মনের আগাম জামিন খারিজ ৷ একই সঙ্গে বিধাননগর অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে 72 ঘন্টার মধ্যে তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ বিচারপতির।

HC questions lower court Order
হাইকোর্টে খারিজ বিডিও প্রশান্ত বর্মনের আগাম জামিন (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 22, 2025 at 7:35 PM IST

কলকাতা, 22 ডিসেম্বর: নিউটাউনের স্বর্ণ ব্যাবসায়ী স্বপন কামিলা খুনে অভিযুক্ত রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের আগাম জামিন খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ পাশাপাশি বিধাননগর অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে 72 ঘন্টার মধ্যে প্রশান্ত বর্মনকে আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ।

স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের মামলায় গত 16 নভেম্বর বিডিও প্রশান্ত বর্মনের আগাম জামিন মঞ্জুর করেছিল বারাসত আদালত ৷ কিন্তু 2 ডিসেম্বর তাঁর আগাম জামিনের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট ৷ সোমবার প্রশান্ত বর্মনের আগাম জামিন খারিজে পুলিশের আবেদনে সাড় দিল হাইকোর্ট।

বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বক্তব্য, "খুনের মতো ঘটনায় জামিন বা আগাম জামিন দেওয়ার ক্ষেত্রে নিম্ন আদালতকে অভিযুক্তের যে যে বিষয়গুলি দেখতে হয়, তার কোনওটাই বিধাননগর কোর্ট দেখেনি। তিনি গুরুতর ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ অস্বীকার করে জামিন দিয়েছিলেন । তাই তার নির্দেশ খারিজ করা হল । 72 ঘণ্টার মধ্যে প্রশান্ত বর্মনকে আত্মসমর্পণ করতে হবে ।"

নিউটাউনে স্বর্ণ ব্যাবসায়ী খুনে আলিপুরদুয়ারের রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের আগাম জামিন খারিজের মামলায় গত 16 ডিসেম্বর শুনানিতে চরম ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। সমস্ত নথিপত্র থাকার সত্ত্বেও তা ক্ষতিয়ে না-দেখে কীভাবে নিম্ন আদালতের বিচারক তার আগাম জামিন মঞ্জুর করল, সেই প্রশ্ন তুলেছিলেন বিচারপতি। এই মামলায় প্রশান্ত বর্মনকে তার বক্তব্য হলফনামা দিয়ে জানাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি।

বিচারপতির প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ ছিল, "সোনা লুট এবং খুনের ঘটনায় যে তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, তাতে অভিযুক্ত যেই হোক, এই ঘটনা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত।" মামলার শুনানিতে পুলিশের পক্ষ থেকে একটি সিডি দাখিল করা হয় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে। রাজ্যের সরকারি কৌশলি উল্লেখ করেন, পুলিশের কাছে ভিডিও রেকর্ড রয়েছে যেখানে খুন হওয়া স্বর্ণ ব্যাবসায়ীকে অত্যাচার করেছেন বিডিও প্রশান্ত বর্মন, তার প্রমাণ রয়েছে । গাড়ির ড্রাইভার রাজু ঢালি সেই ঘটনা ভিডিও করেছে । ইতিমধ্যে সেই ড্রাইভারকে পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে ।

উল্লেখ্য, এই প্রশান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল তিনি পিএসসি পরীক্ষায় একটা বিষয়ে পাশ করতে না-পেরেও কারচুপি করে চাকরি পেয়েছেন। সেই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে একটি জনস্বার্থ মামলা বিচারাধীন রয়েছে ।

CALCUTTA HIGH COURT
GOLD TRADER MURDER CASE
HC QUESTIONS LOWER COURT ORDER
বিডিও প্রশান্ত বর্মন
RAJGANJ BDO PRASANTA BARMAN

