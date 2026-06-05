দ্রুত শুনানি নয় ! বিধানসভার সই জালিয়াতি মামলায় হাইকোর্টে ধাক্কা খেলেন অভিষেক

দ্রুত শুনানি নয় ! বিধানসভার সই জালিয়াতি মামলায় হাইকোর্টে ধাক্কা খেলেন অভিষেক
মামলার শুনানি শুক্রবার হবে কি না, তা নিয়েই তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা । এদিকে 8 জুন অভিষেককে সশরীরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সিআইডি ৷
Published : June 5, 2026 at 12:26 PM IST
কলকাতা, 5 জুন: বিধানসভার নথিতে স্বাক্ষর জালিয়াতির অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপের মধ্যেই বড় ধাক্কা পেলেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । সিআইডির হাজিরা নোটিশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের করা মামলার দ্রুত শুনানির আবেদন শুক্রবার গ্রহণ করল না আদালত । ফলে মামলার শুনানি আদৌ শুক্রবার হবে কি না, তা নিয়েই তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা ।
আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, মামলাটি এদিনের তালিকায় 211 নম্বরে রয়েছে । মামলার দ্রুত শুনানির জন্য বিচারপতি চৈতালী চট্টোপাধ্যায় দাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অভিষেকের আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় । আদালত সূত্রের খবর, বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তিনি বিশেষ সুবিধা দিয়ে মামলাটি আগেভাগে শুনবেন না । তবে ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী মামলাটি যাতে শোনা যায়, সেই চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দেন তিনি ।
এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে । কারণ, আগামী 8 জুন সিআইডির সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ রয়েছে অভিষেকের । তার আগেই যদি আদালত কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ না দেয়, তবে তদন্তকারী সংস্থার নোটিশ কার্যকর থাকবে বলেই মনে করছেন আইন বিশেষজ্ঞদের একাংশ ।
ঘটনার সূত্রপাত গত 30 মে । সেদিন দুপুরে কালীঘাট রোডে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে পৌঁছন সিআইডি আধিকারিকরা । বিধানসভার স্বাক্ষর জালিয়াতি মামলার তদন্তে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিশ দেওয়া হয় । সেই নোটিশে 1 জুন দুপুর 12টায় ভবানী ভবনে হাজির হওয়ার নির্দেশ ছিল ।
তবে নির্ধারিত দিনের সকালে সিআইডির কাছে চিঠি পাঠিয়ে অভিষেক জানান, সম্প্রতি সোনারপুরে একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিতে গিয়ে তিনি আক্রান্ত হন এবং তার জেরে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন । চিকিৎসকদের পরামর্শে বিশ্রামে থাকায় তদন্তকারীদের সামনে হাজির হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় বলেও চিঠিতে উল্লেখ করেন তিনি । পাশাপাশি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য 15 দিনের সময়ও চান ।
কিন্তু সেই আবেদন মঞ্জুর করেনি সিআইডি । বরং দ্বিতীয় দফায় তাঁর বাসভবনে গিয়ে নতুন নোটিশ ধরিয়ে দেয় তদন্তকারী দল । সেখানে 15 দিনের বদলে সাত দিনের সময় দিয়ে 8 জুন সশরীরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় । এরপরই সিআইডির ওই নোটিশ বাতিলের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ ।
উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, বিধানসভার স্বাক্ষর জালিয়াতি মামলার তদন্তে ইতিমধ্যেই একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) গঠন করেছে সিআইডি। একজন ডিআইজি পদমর্যাদার আধিকারিকের নেতৃত্বে গঠিত ওই দলে রয়েছেন আরও কয়েকজন তদন্তকারী অফিসার । তদন্তকারীদের দাবি, বিধানসভার বিভিন্ন নথিতে স্বাক্ষর সংক্রান্ত একাধিক অসঙ্গতি নজরে এসেছে । সেই সূত্র ধরেই তদন্ত এগোচ্ছে । ইতিমধ্যে একাধিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে এবং নথি ও ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
তদন্তকারী সংস্থার মতে, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ চিত্র সামনে আনতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । অন্যদিকে তৃণমূলের দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই বিরোধী কণ্ঠকে চাপে রাখতে এই তদন্তকে ব্যবহার করা হচ্ছে । ফলে আদালতের পরবর্তী অবস্থান এখন শুধু আইনি নয়, রাজনৈতিকভাবেও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে ।
এখন নজর কলকাতা হাইকোর্টের দিকে, তালিকার 211 নম্বর মামলা শুক্রবার শুনানির সুযোগ পায় কি না, তার উপরই নির্ভর করছে এই বহুচর্চিত মামলার পরবর্তী মোড় ।