'আইনজীবীদের উপর এই আক্রমণ বন্ধ হওয়া দরকার', সায়নের উপর ডিম হামলায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা হাইকোর্টের

'আইনজীবীদের উপর এই আক্রমণ বন্ধ হওয়া দরকার', সায়নের উপর ডিম হামলায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা হাইকোর্টের
Advocate Sayan Banerjee Egg Hurling at Baruipur Court: বারুইপুর আদালত চত্বরে আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ডিম হামলায় এবার স্বতঃপ্রণোদিত মামলা গ্রহণ করল হাইকোর্ট ৷
Published : September 25, 2026 at 1:21 PM IST
কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: বারুইপুর আদালতে বাম যুব নেতা ও আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ডিম হামলার ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত জনস্বার্থ মামলা শুরু করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ ভাঙড় কলেজের এসএফআই সমর্থিত ছাত্র সদস্যদের জামিনের মামলায় সওয়াল করতে গিয়ে বারুইপুর আদালতে এবিভিপি ও বিজেপি সমর্থকদের দ্বারা আক্রান্ত হন আইনজীবী সায়ন ।
শুক্রবার এই মামলায় আইনজীবী সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়কে আদালত-বান্ধব নিয়োগ করেছে প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি ওম নারায়ণ রাই-এর ডিভিশন বেঞ্চ। সবপক্ষকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত । আগামী 7 অক্টোবর মামলার পরবর্তী শুনানি ৷
প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে এদিন মন্তব্য করেন, "আদালত মনে করে আইনজীবীদের উপর এই আক্রমণ বন্ধ হওয়া দরকার ৷ এর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে আগামী দিনে এই প্রবণতা আরও বাড়বে ৷ তাই স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়েরের এই সিদ্ধান্ত ৷ ইতিমধ্যে বারুইপুর পুলিশ সুপার ও জেলা জজ তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেছেন রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে ৷"
অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য আদালতে এদিন বলেন, "নিম্ন আদালতগুলিতে ভিড় খুব বেশি ৷ এছাড়াও যে সমস্ত বিচার প্রার্থীরা আসেন, তাঁরা আর্থিক দিক থেকে অনেক দুর্বল ৷ তাই এই ধরনের ঘটনা এড়াতে নিম্ন আদালতগুলিতে সিসিটিভি ও উপযুক্ত পুলিশি ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ৷ পুলিশ সাধারণত বার এবং বেঞ্চের কার্যকলাপের মধ্যে কোনওরকম হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে পুলিশের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন ৷ তাহলে এই ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনা এড়ানো যায় ৷"
বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসু ভাঙড় কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি হতেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কলেজ ৷ সায়ন্তন সেখানে যেতেই ক্যাম্পাসে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় ৷ এসএফআই এবং এবিভিপির সমর্থকরা হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে ৷ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে ভাঙড় থানার পুলিশ ৷ তাদেরই জামিন মামলায় সওয়াল করতে গিয়েছিলেন আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
গত 23 সেপ্টেম্বর ভাঙড় কলেজের হিংসার ঘটনায় ধৃত এসএফআই ছাত্রদের জামিনের মামলায় সওয়াল করেন বাম যুব নেতা তথা আইনজীবী সায়ন ৷ এক হাজার টাকা বন্ডের বিনিময়ে ধৃত দুই এসএফআই সমর্থকের জামিন মঞ্জুর করে বারুইপুর আদালত ৷ মামলার পরে তিনি কোর্ট চত্বরে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন এবিভিপি ও বিজেপি সমর্থকরা তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ে বলে অভিযোগ ।