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গ্রেফতারির আশঙ্কা ! পুলিশি তলব এড়িয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ অরূপ বিশ্বাস

পুলিশি তলবে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী সময় চেয়েছেন 14 দিন ৷ গত 5 তারিখ তাঁর হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল ৷ এরইমাঝে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ অরূপ বিশ্বাস ৷

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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 8, 2026 at 12:00 PM IST

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কলকাতা, 8 জুন: গ্রেফতারি আটকাতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ অরূপ বিশ্বাস। আপাতত আইনি লড়াইয়ের পথে হেঁটে 'অস্বস্তি' কাটানোর মরিয়া চেষ্টা করছেন তিনি।

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশ্বজয়ী ফুটবল তারকা লিয়োনেল মেসির অনুষ্ঠান ঘিরে তৈরি হওয়া চরম বিশৃঙ্খলা-দুর্নীতিতে নাম জড়িয়েছে তাঁর ৷ সল্টলেকের যুবভারতী ক্রিড়াঙ্গনে 'গোট ইভেন্ট' ভেস্তে যাওয়ার ঘটনায় রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীকে সম্প্রতি নোটিশ পাঠিয়েছে বিধাননগর পুলিশ। নোটিশে তিনি এখনও হাজিরা দেননি। তবে তার মাঝেই তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন ৷

বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে এদিন প্রাক্তন মন্ত্রীর পক্ষে আইনজীবী কিশোর দত্ত বলেন, "6 মাস আগে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে লিয়োনেল মেসির মেগা ইভেন্টের মূল আয়োজক শতদ্রু দত্ত গ্রেফতার হয়েছিলেন। পরে জামিন পেয়েছেন । এই পরিস্থিতিতে প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে তা খারিজ করা হোক।" অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ না-নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন তিনি ৷

কিন্তু বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বলেন, "আদালতে প্রচুর মামলার চাপ। এই পরিস্থিতিতে এই মামলার জরুরি শুনানি করা সম্ভব নয়। মামলা দায়ের করার পর তালিকাভুক্ত হলে পরে শুনানি করা হবে।" আইনজীবী জানান, প্রাক্তন মন্ত্রীর ভাইকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তিনিও গ্রেফতারির আশঙ্কা করছেন । কিন্তু আদালত জানিয়েছে, জরুরি শুনানি সম্ভব নয়। স্বাভাবিকভাবে জরুরি ভিত্তিতে আদালতে সুরাহা পেলেন না অরূপ বিশ্বাস।

গতবছর ডিসেম্বর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশ্বজয়ী ফুটবল তারকা লিয়োনেল মেসির অনুষ্ঠান ঘিরে তৈরি হয়েছিল চরম বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি ৷ এই ঘটনায় দায়ের হওয়া এফআইআর-এর ভিত্তিতে অরূপ বিশ্বাসকে তলব করেছিল বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। গত 5 জুন, শুক্রবার তাঁকে সশরীরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলেও, শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে হাজিরা এড়িয়ে যান প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ৷ বিধাননগর পুলিশকে একটি চিঠি পাঠিয়ে এবং মেডিক্যাল সার্টিফিকেট জমা দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য তিনি আরও 14 দিনের সময় চেয়ে নিয়েছিলেন ৷ ইতিমধ্যেই হাইকোর্টে পৌঁছলেন অরূপ বিশ্বাস ৷

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হাইকোর্টের দ্বারস্থ অরূপ বিশ্বাস
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