পুলিশ অবজারভার অজয় পাল শর্মার বিরুদ্ধে মামলা, 'হস্তক্ষেপ করব না' মন্তব্য বিচারপতির

উত্তরপ্রদেশের আইপিএস অজয় পাল শর্মাকে রাজ্যের বিধানসভা ভোটে পুলিশ অবজারভার হিসাবে নিয়োগ করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের হল ৷

পুলিশ পর্যবেক্ষক আইপিএস অজয় পাল শর্মা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 28, 2026 at 5:20 PM IST

কলকাতা, 28 এপ্রিল: রাজ্যে দ্বিতীয় তথা শেষ দফার বিধানসভা নির্বাচন বুধবার ৷ তার আগে নির্বাচন কমিশনের নিযুক্ত পুলিশ পর্যবেক্ষক আইপিএস অজয় পাল শর্মাকে নিয়ে সরগরম ভোটের রাজনীতি ৷ উত্তরপ্রদেশ থেকে ভোট পর্যবেক্ষক হিসাবে রাজ্যে আসা এই পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হল ৷ কিন্তু বিচারপতি 29 তারিখ পর্যন্ত কোনও হস্তক্ষেপ করবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন ৷

এদিন বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন জানিয়ে মামলা দায়ের হয়েছে ৷ আবেদনকারীর অভিযোগ, যোগী রাজ্যের পুলিশ আধিকারিক আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন ৷ তিনি অজয় পাল শর্মাকে আটকানোর আবেদন জানিয়েছেন ৷ মামলাকারীর আইনজীবী সওয়াল করেন, আইপিএস তৃণমূলের প্রার্থী ও ভোটারকে হুমকি দিচ্ছেন ৷

এদিকে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও মন্তব্য করেন, "29 এপ্রিল পর্যন্ত কোনও হস্তক্ষেপ করব না ৷ যাঁরা নির্বাচনের দ্বায়িত্বে আছেন তাঁদের কারও কাজে হস্তক্ষেপ করব না ৷" অতএব, মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না-হওয়ায় এদিন শুনানি হয়নি ৷

উত্তরপ্রদেশের এই আইপিএস অজয় পাল শর্মা এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট হিসাবে খ্যাত ৷ যোগীরাজ্যের 'সিংহম' নামে পরিচিত তিনি ৷ ভোটের আবহে গতকাল আইপিএস অজয় পাল শর্মার একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয় ৷ ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, তিনি দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতা বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের বাড়ির এলাকায় গিয়ে হুঁশিয়ারির সুরে বলেছেন, "কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটালে, তার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷" ভিডিয়োতে তাঁকে বলতে শোনা যায়, "জাহাঙ্গিরকে শুধরে যেতে বলুন, না-হলে পরে কাঁদতে হবে ৷" ঘটনাটি সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷

এই ভিডিয়োর প্রেক্ষিতে তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গিরও পাল্টা হুঁশিয়ারি দেন, "আমি ভয় পাওয়ার মানুষ নই ।" এদিন তাঁর অনুগামীরা উত্তরপ্রদেশের আইপিএস তথা বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষকের কনভয়ের সামনে 'জয় বাংলা' স্লোগান তুলে বিক্ষোভও দেখান ৷

এদিকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল স্পষ্ট করেছেন, "দক্ষিণ 24 পরগনায় যা ঘটছে, তা পুলিশ পর্যবেক্ষকের নজরে রয়েছে । তিনি যা রিপোর্ট দেবেন, সেই মতো অ্যাকশন হবে, আমাদের কাছে যা সহযোগিতা চাইবেন আমরা দেব ।" একই সঙ্গে তাঁর কড়া বার্তা, ভোটারদের ভয় দেখানো সম্পূর্ণ বেআইনি । সিইও বলেন, "কেউ যদি হুমকি দেয়, অভিযোগ জানান । আমরা ব্যবস্থা নেব ।"

এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল ৷ এদিন সিইও দফতরে গিয়ে বিদায়ী দুই মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও অরূপ বিশ্বাস অভিযোগ করেন, কমিশন বিজেপির হয়ে কাজ করছে । তাঁরা বলেন, "একজন পর্যবেক্ষক কমিশনের 'চোখ-কান' হতে পারেন, কিন্তু 'হাত-পা' হয়ে অপারেশন চালাতে পারেন না ।" বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষককে কটাক্ষ করে তাঁরা 'সিংহম' ও 'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট' বলেও আখ্যা দেন ৷ অভিযোগ, তিনি এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে তল্লাশি ও ভয় দেখানোর মতো কাজ করছেন ৷ এই প্রসঙ্গে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের বক্তব্য়, "ভিডিয়ো দেখিনি ৷ অভিযোগ এলে খতিয়ে দেখব ৷"

পুলিশ অবজারভারের একটি ভিডিয়ো এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন তৃণমূলের লোকসভা সাংসদ মহুয়া মৈত্র ৷ এই বিতর্কিত ভিডিয়োয় আইপিএস অজয় পাল শর্মাকে সাদা পোশাকে এক নতর্কীর নৃত্য উপভোগ করতে দেখা যাচ্ছে ৷ এই ভিডিয়ো পোস্ট করে মহুয়া তাঁকে 'বাবুয়া' বলে অভিহিত করে লিখেছেন, "আপনাকে এই ফ্যানটাকপ স্টাইলে দেখে ভালো লাগছে ৷ ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল থাকুন ৷ বাংলায় সবসময় তৃণমূল থাকবে ৷"

