'দেশের মধ্যেও চিকিৎসা করা যায়', অভিষেকের জরুরি শুনানির আবেদন শুনলেন না বিচারপতি

'দেশের মধ্যেও চিকিৎসা করা যায়', অভিষেকের জরুরি শুনানির আবেদন শুনলেন না বিচারপতি
চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ জরুরিভিত্তিতে তাঁর আবেদন শুনল না আদালত ৷
Published : June 24, 2026 at 6:35 PM IST
কলকাতা, 24 জুন: চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে চেয়ে গতকালই আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বুধবার তিনি জরুরি ভিত্তিতে শুনানি চেয়ে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ৷
কিন্তু সেই আবেদন খারিজ করে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, সোমবারের আগে তিনি এই আবেদনের শুনানি করবেন না ৷ তিনি অভিষেকের আইনজীবীকে মৌখিক পর্যবেক্ষণে জানান, দেশের মধ্যেও অনেক জায়গা রয়েছে ৷ সেখানে চিকিৎসা করা যায় ৷ সোমবার, 29 জুন ফের আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিষয়টি উত্থাপন করতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ৷
গত 15 মে বাগুইআটির বাসিন্দা এক ব্যক্তি বিধাননগর সাইবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ৷ তিনি অভিষেকের একাধিক ভিডিয়ো ক্লিপ দিয়ে অভিযোগ করেন, "4 মে'র পর ডিজে বাজবে... দিল্লির কোন বাবা বাঁচায় দেখব..."- নির্বাচনের আগে এই ধরনের একাধিক উস্কানিমূলক মন্তব্যের করেছেন অভিষেক ৷
গ্রেফতারির আশঙ্কায় হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করেন তৃণমূল সাংসদ ৷ বিধাননগর সাইবার থানার সেই মামলায় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়কে 31 জুলাই পর্যন্ত রক্ষাকবচ দেন ৷ তিনি নির্দেশ দেন, 31 জুলাই বা এই মামলার নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত অভিষেককে গ্রেফতার করা যাবে না ৷ তবে আদালতের অনুমতি ছাড়া আবেদনকারী দেশের বাইরে যেতে পারবেন না ৷ কোথাও যেতে হলে তদন্তকারী অফিসারকে 48 ঘণ্টা আগে নোটিশ দিতে হবে ৷ এমতাবস্থায় বিদেশে চিকিৎসা করাতে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অভিষেক ৷
এই মামলায় ইতিমধ্যে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়েছেন তিনি ৷ এছাড়া তৃণমূল বিধায়কদের সই জাল কাণ্ডেও তিনি সিআইডি'র কাছে হাজিরা দিয়েছেন ৷ পাশাপাশি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সল্টলেকে সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির কাছে হাজিরা দিয়েছেন তিনি ৷
এছাড়া সেবাশ্রয় ক্যাম্পে চিকিৎসায় দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে অভিযোগ উঠেছে ৷ পাশাপাশি 2020 সালে ঘূর্ণিঝড় আমফানে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পাঠানো ত্রাণ নিয়ে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগও উঠেছে ৷ গত 20 জুন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ধৃত তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খান-সহ একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে ফলতা থানায় এফআইআর দায়ের করেছে বিজেপি নেতা অভিজিৎ ববি দাস ৷ সবমিলিয়ে একাধিক মামলা তাঁকে তুমুল অস্বস্তিতে ফেলেছে ৷ এমনই আবহে বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করানো সংক্রান্ত তাঁর দ্রুত শুনানির আবেদন খারিজ করে দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷