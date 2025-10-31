AI কাজে লাগিয়ে চিটফান্ডে প্রতারিতদের টাকা ফেরানো, খরচ নিয়ে প্রশ্ন হাইকোর্টের

AI কাজে লাগিয়ে চিটফান্ডে প্রতারিতদের টাকা ফেরানো, খরচ নিয়ে প্রশ্ন হাইকোর্টের
চিটফান্ডে নিযুক্ত কমিটির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে ৷ কমিটির তদন্ত ফরেনসিক অডিটে সিএজি (CAG)-কে দায়িত্ব দিতে চায় আদালত ৷
কলকাতা, 31 অক্টোবর: চিটফান্ডে প্রতারিতদের টাকা ফেরাতে এআই (আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজন্স) প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা ভাবছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ কিন্তু এই প্রক্রিয়ার জন্য যাঁদের নিযুক্ত করা হবে, তাঁদের খরচ বহন করবে কে ? রাজ্য-কেন্দ্র কোনও পক্ষই এ ব্যাপারে দায়িত্ব নিতে চায় না ৷ অন্যদিকে আদালতের সাফ বক্তব্য, আমানতকারীদের অর্থ থেকে সেই কাজ করা যাবে না ৷
রোজভ্যালি চিটফান্ডের আমানতকারীদের টাকা ফেরাতে হাইকোর্ট গঠিত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দিলীপ শেঠ কমিটি (অ্যাসেট ডিসপোজাল কমিটি)-কে দায়িত্ব দিয়েছিল ৷ এদিকে এই কমিটির বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ ওঠে ৷ তখন বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ ও বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ ফরেনসিক অডিট করার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য সেবি (SEBI)-কে জানায় ৷ কিন্তু সেবি-র আইনজীবী গত বারের শুনানিতে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, তাদের এই কাজ করার অধিকার নেই ৷
তাই বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ ও বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ এবার দিলীপ শেঠ কমিটি (অ্যাসেট ডিসপোজাল কমিটি)-র বিরুদ্ধে তদন্তের দায়িত্ব 'কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল'-কে (ক্যাগ) দিতে চায় ৷ ক্যাগ এই কাজ করতে পারবে কি না, সেই বিষয়ে আগামী সপ্তাহে জানাতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে উত্তর দিতে হবে ।
এডিসি (অ্যাসেট ডিসপোজাল) কমিটির তরফে আইনজীবীর বক্তব্য, "সব ঠিক আছে ৷ তদন্ত হোক, কিন্তু সেটাকে ফরেনসিক অডিট বলে যেন উল্লেখ করা না-হয় ৷ একজন বিচারপতির নেতৃত্বে কমিটি চলছে ৷ ফরেনসিক অডিট বলা হলে তার অন্য রকম বার্তা যাবে ৷" কিন্তু আদালত জানিয়েছে, "যাবতীয় নথি, হিসেব-নিকেশ দেখেই কোর্ট সেবিকে ফরেনসিক অডিট করাতে নির্দেশ দিয়েছিল ৷ এখন তারা দক্ষ লোকের অভাবের কথা বলে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে ৷"
অন্যদিকে, অ্যালকেমিস্ট সংস্থার প্রায় আট লক্ষ টাকা আবেদনে এক হাজার 385 কোটি টাকা প্রতারণা করে বাজার থেকে তোলা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ হাইকোর্টের নির্দেশ, অ্যালকেমিস্ট গ্রুপের অধীনে মোট কতগুলি সংস্থা ও তাতে কত টাকা লগ্নি করা হয়েছে, তার হিসেব দিতে হবে ৷ 19 নভেম্বর মামলার পরিবর্তী শুনানি ৷
ওই দিনই সিবিআই আলাদা করে তাদের বক্তব্য জানাবে ৷ রোজভ্যালির টাকা ফেরানোর ক্ষেত্রে ওয়েববেলের প্রযুক্তি ব্যবহারে এদিনও ইডি-র তরফে আপত্তি জানানো হয় ৷ তাদের সমর্থন করে বিচারপতি শেঠ কমিটি ৷ ইডি'র তরফে দাবি, এই কাজের জন্য ওয়েবল অযোগ্য ৷ তাই অন্য কোম্পানিকে সেই কাজে লাগানোর অনুমতি পেতে লিখিত আবেদন করা হয়। সেই আবেদনে আপত্তি জানিয়েছেন রোজভ্যালি কোম্পানির আইনজীবী ৷
বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চর বক্তব্য, "একটা কমিটির জন্য (তালুকদার কমিটি) ওয়েবেল খুব ভালো কাজ করেছে ৷ তার নথি আছে ৷ আর আপনাদের কমিটির অভিযোগ, ওয়েবল ভালো কাজ করছে না ৷ তাই তারা বাইরের কোম্পানিকে দিয়ে কাজ করাতে চায় ৷ ওই সংস্থাকে এই কাজ করার টাকা কে দেবে ? কমিটি কী করে দেবে ? তাদের টাকা নেই ৷ আর আমানতকারীদের ভাঁড়ার থেকে কেন ওই কাজের জন্য টাকা খরচ হবে ? কেন্দ্রীয় সরকারকে টাকা দিতে বলুন তাহলে ৷ কোনওভাবেই তাদের জন্য 10 কোটি টাকাও যদি খরচ হয়, সেটাও আমানতকারীদের অ্যাকাউন্ট থেকে দেওয়া যাবে না ৷"
রোজভ্যালির পক্ষে এদিন আইনজীবী দাবি করেছেন, তারা মোট 17 হাজার 520 কোটি টাকা আমানতকারীদের থেকে তুলেছিলেন ৷ এখনও পর্যন্ত আমানতকারীদের যে পরিমাণ অর্থ ফেরত দেওয়া হয়েছে বলে ইডি জানিয়েছে, তাতে সন্তুষ্ট হতে পারছে না তারা ৷