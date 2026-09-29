এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতির সিট ভাঙার আবেদন খারিজ, 'তদন্ত কোন পর্যায়ে', সিবিআইকে প্রশ্ন বিচারপতির

এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতির সিট ভাঙার আবেদন খারিজ, 'তদন্ত কোন পর্যায়ে', সিবিআইকে প্রশ্ন বিচারপতির
CBI probe into Recruitment Scam: কলকাতা হাইকোর্টে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে গড়া বিশেষ তদন্তকারী দল ভেঙে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিল সিবিআই ৷ আদালতে তা খারিজ হল ৷
Published : September 29, 2026 at 5:25 PM IST
কলকাতা, 29 সেপ্টেম্বর: একসময় রাজ্যে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ দুর্নীতিতে তোলপাড় পড়ে গিয়েছিল । সেই মামলার তদন্ত এখন কোন পর্যায়ে ? তদন্তে কী উঠে এসেছে জানতে চাইল আদালত । এই পরিস্থিতিতে সিবিআই-এর সিট (বিশেষ তদন্তকারী দল ভেঙে) দেওয়ার আবেদন আপাতত গ্রহণ করল না কলকাতা হাইকোর্ট ৷
এদিকে সুপ্রিম কোর্টে মামলাটি বিচারাধীন, তাই কলকাতা হাইকোর্ট আপাতত এই বিষয়ে সিবিআই-এর আবেদনের শুনানি করবে না বলে জানিয়ে দিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা ৷ বেশ কিছুদিন আগেই নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তকারী দল 'সিট' ভেঙে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিল সিবিআই ৷
এই অবস্থায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা এদিন সিবিআই-এর কাছে জানতে চান, "তদন্ত কোন পর্যায়ে ? কোর্ট জানতে চায় তদন্তে কী বেরিয়েছে ? ভবিষ্যত কী ?" তিনি জানান, সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছে, তাই সিবিআই-এর আবেদন তালিকার বাইরে (ডিলিস্ট) করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ বিচারপতি স্পষ্ট বলেন, "চাইলে সিবিআই সুপ্রিম কোর্ট যেতে পারে ৷"
কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে গঠিত হয়েছিল সিবিআই-এর বিশেষ তদন্তকারী দল ৷ আপাতত সেই নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে বলে দাবি করছে সিবিআই ৷ বহু ক্ষেত্রে নিম্ন আদালতে চার্জশিট পেশ হয়েছে ৷ বেশ কিছু মামলা শেষের পর্যায়ে রয়েছে ৷ পাশাপাশি সিবিআই-এর আধিকারিকদের অনেকের অবসরের সময় চলে এসেছে ৷ তাঁদের ছেড়ে দিতে হবে ৷ পাশাপাশি অন্যান্য মামলাতেও তদন্তের চাপ রয়েছে ৷ ফলে কিছু আধিকারিককে সেই সব তদন্তে নিযুক্ত করতে হবে বলে জানিয়েছে সিবিআই ৷
এদিকে চাকরিপ্রার্থীদের আইনজীবীদের বক্তব্য, চাকরি থেকে বঞ্চিত যোগ্য প্রার্থীরা এখনও ন্যায়বিচার পাননি ৷ এই পরিপ্রেক্ষিতে নিয়োগ দুর্নীতিতে বর্তমানে জামিনে মুক্ত সন্তু গঙ্গোপাধ্যায় একটি চিঠি দিয়েছেন ৷ যেখানে তিনি এই মামলায় রাজসাক্ষী হতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন ৷ ইডিকে দেওয়া সন্তু গঙ্গোপাধ্যায়ের চিঠি আদালতে তুলে ধরেছেন চাকরি প্রার্থীদের আইনজীবী ৷
বিচারপতির হাতে সেই চিঠি তুলে দেওয়া হয়েছে ৷ এই চিঠির পরেও সিবিআই তদন্ত বন্ধ করতে চায় ? প্রশ্ন তুলেছেন আইনজীবীরা ৷ সন্তু গঙ্গোপাধ্যায় চিঠি দিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন এবং দাবি করেছেন তৃণমূল সাংসদ নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত ছিলেন ৷