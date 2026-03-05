'বন্দেমাতরম' নিয়ে জনস্বার্থ মামলা, প্রাসঙ্গিতকতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন হাইকোর্টের

'বন্দেমাতরম' নিয়ে জনস্বার্থ মামলা, প্রাসঙ্গিতকতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন হাইকোর্টের
1937 সালের ইতিহাস তুলে ধরে মামলার প্রাসঙ্গিকতা প্রমাণের চেষ্টা ৷ ইতিহাসের স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে নির্দেশ হাইকোর্টের ৷
Published : March 5, 2026 at 1:54 PM IST
কলকাতা, 5 মার্চ: গত শীতকালীন অধিবেশনে সংসদে বিল পাশ করে জাতীয় গান বন্দেমাতরমের সবক’টি অর্থাৎ, ছয়টি স্তবক গাওয়া নিয়ে আইন তৈরি করা হয় ৷ সেই আইনের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের অভিযোগে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ তবে, বৃহস্পতিবার শুনানিতে এই জনস্বার্থ মামলার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলল প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ মামলার প্রাসঙ্গিকতা প্রমাণ করতে মামলাকারীকে উপযুক্ত তথ্য পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷
এ দিন বন্দেমাতরম নিয়ে জনস্বার্থ মামলার শুনানির শুরুতেই এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল অশোক চক্রবর্তী ৷ তিনি বলেন, "এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থে করা একটি জনস্বার্থ মামলা ৷ 'জাতীয় গান'-এর সঙ্গে দেশের সার্বভৌমত্ব, জাতীয় নিরাপত্তা জড়িত ৷ এই বিষয় নিয়ে কোনও আদালত কি বিচার করতে পারে ? কীসের ভিত্তিতে মামলা করেছেন মামলাকারী ? মামলাকারীকে দৃষ্টান্তমূলক জরিমানা করা উচিত ৷"
উল্লেখ্য, এই জনস্বার্থ মামলা করার পিছনে মামলাকারীর আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য সওয়াল করেন, "গত 20 জানুয়ারি কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে দেশের সব রাজ্যের মুখ্যসচিবদের ওয়াকিবহাল করানো হয় 'জাতীয় গান' বন্দেমাতরম নিয়ে ৷ বন্দেমাতরমের মোট ছয়টি স্তবক গাওয়ার নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে ৷"
যার বিরোধিতা করে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "ইতিহাস থেকে দেখা যাচ্ছে, 1937 সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মহাত্মা গান্ধির পরামর্শে বন্দেমাতরকম গানের প্রথম দু’টি প্যারা গ্রহণ করা হয়েছিল ৷ বাকি চারটি প্যারা বাদ দেওয়া হয়েছিল ৷ এর পিছনে তাঁদের যুক্তি ছিল, বাকি প্যারাগুলিতে যে কথা বলা রয়েছে, তা দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে পারে ৷ তাই সেই প্যারাগুলি বাদ দেওয়ার কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷ পরে গণ পরিষদ (Constituent Assembly) ভারতীয় সংবিধানে সেই প্রস্তাবকেই গ্রহণ করেছিল ৷"
বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের এই যুক্তি শোনার পর, তার স্বপক্ষে আদালতে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেন ৷ আদালতের নির্দেশ, "যে ইতিহাসের কথা উল্লেখ করে মামলাকারী এই জনস্বার্থ মামলা করেছেন, তার স্বপক্ষে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ আদালতে পেশ করতে হবে ৷" এই মামলার পরবর্তী শুনানি 23 মার্চ ধার্য করা হয়েছে ৷ ওই দিনেই সেই সব তথ্যপ্রমাণ আদালতে পেশ করতে বলা হয়েছে মামলাকারীকে ৷