কানাডার শিশুর জীবন বাঁচাতে উদ্যোগী হাইকোর্ট, এজলাস থেকেই বাবাকে ফোন
আদালতের নির্দেশ, স্বামী-স্ত্রী আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে জটিলতার সমাধান করুন ৷ কারণ, বাবা-মায়ের সম্পর্কে অবনতি হলে ভুগতে হয় শিশু সন্তানকে ৷
Published : December 23, 2025 at 8:54 PM IST
কলকাতা, 23 ডিসেম্বর: কানাডার এক শিশুর ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ এদিন বিচারপতির নির্দেশে এজলাস থেকেই ওই শিশুর বাবাকে ফোন করলেন আইনজীবী ৷ মঙ্গলবার পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বাবা-মায়ের দ্বন্দ্ব মেটানোর মৌখিক নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির বেঞ্চ ৷ পাশাপাশি সমস্যা সমাধােন একগুচ্ছ প্রস্তাব দিয়েছেন দুই বিচারপতি ৷ বিচারপতি দেবাংশু বসাকের মন্তব্য, "বাবা-মায়ের দ্বন্দ্ব নিয়ে আমাদের কোনও উৎসাহ নেই ৷ আমরা উদ্বিগ্ন শিশুর ভবিষ্যৎ নিয়ে ৷ বাবা-মায়ের দ্বন্দ্বের জন্য একটি শিশুর ভবিষ্যৎ কখনও নষ্ট হতে পারে না ৷"
মামলার প্রেক্ষাপট
আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, 2020 সালে কানাডায় এক বাঙালি দম্পত্তির কন্যা সন্তানের জন্ম হয় ৷ 2014 সালে তাঁদের বিয়ে হয়ছিল ৷ বর্তমানে শিশুর বয়স পাঁচ বছর ৷ কানাডায় জন্ম হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে শিশুটি সে দেশের নাগরিকত্ব লাভ করেছে ৷ 2024 সালে সেখানে একটি নামী স্কুলে তাকে ভর্তি করা হয় ৷ এদিকে এর মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে অবনতি হতে শুরু করে । চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে শিশু কন্যাকে নিয়ে কানাডা থেকে কলকাতায় চলে আসেন স্ত্রী । স্বামী কানাডার নাগরিকত্ব পেয়েছেন ৷ এই পরিস্থিতিতে বৈবাহিক সম্পর্ক নিয়ে টানাপোড়েনে কানাডার আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা দায়ের হয়েছে ।
স্ত্রীর অভিযোগ, স্বামী তাঁকে হেনস্থা করতেন ৷ তাছাড়া তিনি অন্য মহিলাদের প্রতি আসক্ত ৷ এই নিয়ে দু'জনের মধ্যে অশান্তি চরমে পৌঁছেছে ৷ পরে অসহায় বোধ করায় স্ত্রী তাঁর সন্তানকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন ৷
এই আবহে স্বামী তাঁর সন্তানের হেফাজত চেয়ে প্রথমে কানাডার আদালতে মামলা করেন ৷ সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে কানাডার আদালতের বিচারপতি 1 সেপ্টেম্বরের মধ্যে শিশু-সহ মা'কে কানাডায় ফেরত যাওয়ার নির্দেশ দেন ৷ কিন্তু সেই নির্দেশ পালন করেননি স্ত্রী ৷ এদিকে কন্যা সন্তানের পাসপোর্টের মেয়াদ 31 ডিসেম্বর শেষ হয়ে যাবে ৷ ফলে শিশুটি কানাডায় যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পেত, তা থেকে বঞ্চিত হবে ৷ তাই কলকাতা হাইকোর্টে হেবিয়াস করপাসের মামলা দায়ের করেছেন তাঁর বাবা ৷ কন্যা সন্তান্তের হেফাজত চেয়ে তিনি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন ৷
এদিন এই মামলার শুনানি চলাকালীন বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদি এজলাসে উপস্থিত স্ত্রী'কে ডেকে একান্তে কথা বলেন ৷ সম্পূর্ণ বিষয়টি জানার পর এজলাস থেকেই স্বামীকে ফোন করতে নির্দেশ দেন দুই বিচারপতি ৷ তাঁরা জানতে চান, স্বামী কবে ভারতে এসে স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে এই জটিলতার অবসান করবেন ৷ আদালত চায়, এই সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে শিশুটি কানাডায় ফিরে যাক ৷ কিন্তু সেক্ষেত্রে স্ত্রী ও সন্তানের নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত হাইকোর্ট ৷ পাশাপাশি স্ত্রী কানাডায় ফিরে যেতে চাইছেন না ৷ কানাডায় তাঁর সন্তান সুস্থভাবে বড় হতে পারবে না, বলে মনে করছেন তিনি ৷ এদিকে স্বামী ও শিশুটি কানাডার নাগরিক তাই আদালতের ক্ষমতা সীমিত ৷
কিন্তু ভারতীয় নাগরিক স্ত্রীর নিরাপত্তার বিষয়টি আদালত বিবেচনার মধ্যে রেখেছে ৷ সমস্যার সমাধানে এদিন আদালতের প্রস্তাব: স্বামীকে কানাডার আদালতের পাশাপাশি কলকাতা হাইকোর্টের কাছে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হবে-
1. স্ত্রী ও শিশু সন্তানের কানাডায় আলাদা থাকার ব্যবস্থা করতে হবে ৷
2. দুজনের আর্থিক খরচ বহন করতে হবে স্বামীকে ।
3. স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া স্বামী ওই বাসস্থানে প্রবেশ করতে পারবেন না ৷
4. স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে সীমিত সময়ের জন্য তিনি কন্যা সন্তানের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন ৷
5. কানাডায় বসবাসের জন্য একটি সম্পত্তি ক্রয় করতে হবে, যার মাসিক ইএমআই স্বামীকেই বহন করতে হবে ৷
6. কানাডার আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা প্রত্যাহারের বিষয়টি বিবেচনা করবেন স্বামী ৷ তার জন্য
আদালতের প্রস্তাব উভয়পক্ষকে এদিন থেকে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ফোনে বা ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে আলোচনা করতে হবে ৷ এই সময়ে স্বামী তার শিশু সন্তানের সঙ্গেও কথা বলতে পারবেন ৷
স্বামীর বক্তব্য, তিনি ইতিমধ্যে স্ত্রী-সন্তানের ভরণপোষণের জন্য প্রতি মাসে ভারতীয় মুদ্রায় 27 হাজার টাকা পাঠান ৷ তিনি চান স্ত্রী এবার তাঁর সন্তান কানাডায় ফিরে যাক ৷ তিনিও চান পারস্পরিক আলোচনায় এই জটিলতার মীমাংসা হোক ৷ বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, আগামী জানুয়ারি মাসে আদালতকে উভয় পক্ষের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করতে হবে ৷ তবে আদালত আশা করছে, আলোচনার মাধ্যমে উভয় পক্ষ সমাধানের পথ খুঁজে পাবে ৷