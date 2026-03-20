অস্ত্র ব্যবহারে 'না', রামনবমীর শোভাযাত্রায় অনুমতি হাইকোর্টের

অস্ত্র ব্যবহারে 'না', রামনবমীর শোভাযাত্রায় অনুমতি হাইকোর্টের
বিশ্বহিন্দু পরিষদ আয়োজিত রামনবমীর শোভাযাত্রায় ছাড়পত্র দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ একই সঙ্গে একগুচ্ছ শর্ত আরোপ করেছে আদালত ৷
Published : March 20, 2026 at 3:20 PM IST
কলকাতা, 20 মার্চ: রামনবমীর শোভাযাত্রায় অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ আগামী 26 মার্চ হাওড়ায় এই শোভাযাত্রা করতে পারবে বিশ্বহিন্দু পরিষদ ৷ তবে বেশকিছু শর্ত মানতে হবে আয়োজকদের ৷
গত বছর যে রুটে শোভাযাত্রা হয়েছিল শর্ত সাপেক্ষে সেই রাস্তাতেই শোভাযাত্রা করার অনুমতি দিয়েছে আদালত ৷ বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশে জানিয়েছেন, শোভাযাত্রায় 500 জনের বেশি সমর্থক থাকা চলবে না ৷
শোভাযাত্রার শর্ত
লিফলেট বিলি করে আগে থেকে প্রচার করতে পারবে সংগঠক বিশ্বহিন্দু পরিষদ ৷ সংগঠনের 15 জন সদস্যকে শোভাযাত্রা পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হবে ৷ আগে থেকে পুলিশকে তাঁদের ফোন নম্বর জানাতে হবে ৷ কোনও অস্ত্র নিয়ে রাম নবমীর শোভাযাত্রা করা যাবে না ৷ শোভাযাত্রায় শোরগোল করা চলবে না ৷ সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা পূর্ণ স্লোগান দেওয়া চলবে না ৷ ফ্ল্যাগ থেকে শুরু করে পিভিসির ব্যবহার করা যাবে ৷ শোভাযাত্রায় কারও হাতে কোনও ধাতব অস্ত্র থাকলে পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে ৷
শোভাযাত্রার সামনে ও পিছনে যে গাড়ি থাকবে তাতে পুলিশ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে ৷ বেলা 3টে থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত হবে শোভাযাত্রা । 500 জন অংশগ্রহণকারীর ছবি-সহ পরিচয়পত্র আগে থেকে হাওড়া জেলার ডিসিপির কাছে পাঠাতে হবে ৷ এই সমস্ত শর্তে অনুমতি দিয়েছে আদালত ৷ পাশপাশি জানিয়েছে 1 এপ্রিল ফের এই মামলার শুনানি হবে ৷ ওই দিন রাজ্যকে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷ রামনবমীর শোভাযাত্রায় পুলিশ যে শর্ত আরোপ করেছিল, তার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল বিশ্বহিন্দু পরিষদ ৷
রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত বলেন, "সংবিধানের 19 নম্বর ধারা অনুযায়ী সকলের শোভাযাত্রা করার অধিকার রয়েছে ৷ কিন্তু আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে এই শোভাযাত্রার উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে ৷ 12 মার্চ পুলিশ যে রুটের কথা বলেছে, সেটা মানতে হবে ৷ 200 জনের বেশি সমর্থক এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না ৷"
মামলাকারীদের বক্তব্য ছিল, গত বছর 500 জন সমর্থককে এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল ৷ 2025 সালের 4 এপ্রিল 500 জন সমর্থককে নিয়ে এই র্যালি করার অনুমতি দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট ।
এরপরই 500 জনকে নিয়ে অনুমতি দিয়েছে আদালত ৷ কাজিপাড়া থেকে মল্লিকফটক পর্যন্ত এলাকা সংবেদনশীল হওয়ার জন্য নির্বাচন পরিস্থিতির কথা রেখে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ৷