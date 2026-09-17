মমতাকে শর্তসাপেক্ষে শ্রীরামপুর কোর্ট ময়দানে কর্মসূচির অনুমতি হাইকোর্টের

মমতাকে শর্তসাপেক্ষে শ্রীরামপুর কোর্ট ময়দানে কর্মসূচির অনুমতি হাইকোর্টের
Mamata Banerjee Public Rally at Serampore Maidan: হুগলির শ্রীরামপুর কোর্ট ময়দানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কর্মসূচির অনুমতি দিল হাইকোর্ট ৷
Published : September 17, 2026 at 1:34 PM IST
কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: শেষপর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুগলির শ্রীরামপুরের কর্মসূচি হচ্ছে আগামী 26 সেপ্টেম্বর, শনিবার ৷ পুলিশের প্রস্তাব মতো শ্রীরামপুর কোর্ট ময়দানে শর্তসাপেক্ষে এই সভা করার অনুমতি দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷
ওইদিন বেলা 4টে থেকে 6টার মধ্যে এই সভা করতে হবে ৷ মানতে হবে শব্দবিধি ৷ সভায় কোনও রকম উস্কানিমূলক মন্তব্য করা যাবে না এবং জিটি রোডে ভিড় করা চলবে না ৷ পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে পুলিশকে ৷ 10 জন ভলান্টিয়ারের নাম 14 সেপ্টেম্বর বেলা 6টার মধ্যে পুলিশকে জানাতে হবে ৷ সভার জন্য হুগলির জেলাশাসককে প্রয়োজনীয় অনুমতি দিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ৷
এছাড়া, অস্থায়ী একটি স্টেজ বানিয়ে সর্বোচ্চ এক হাজার সমর্থক নিয়ে এই সভা করা যাবে ৷ শ্রীরামপুর থানাকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যাবস্থা করতে হবে ৷
এর আগে এই বেঞ্চই গত 10 সেপ্টেম্বর জগন্নাথ দেব স্নান পিড়ি ময়দানে মিটিং করার অনুমতি দিয়েছিল ৷ কিন্তু সব পক্ষের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট, মাহেশে জগন্নাথ দেব স্নান পিড়ি ময়দান সংশ্লিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ডের জায়গা ৷ তারা অনুমতি না-দিলে সেখানে কোনও সভা-সমাবেশ করা যায় না ৷ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ রয়েছে, কোনও ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে বিনা অনুমতিতে সভা, সমাবেশ করা যায় না ।
এদিন শুনানিতে আইনজীবী জগন্নাথ ট্রাস্টের জিষ্ণু চৌধুরী জানান, ট্রাস্ট ম্যানেজমেন্ট মিটিং রেজোলিউশন করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোনও রাজনৈতিক দলকে ওই জায়গায় মিটিং-সমাবেশ করতে দেওয়া হবে না ৷
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য: পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, আমার 10 সেপ্টেম্বর দেওয়া নির্দেশকে কার্যকর করতে না-দেওয়ার জন্য এটা করা হয়েছে ৷
ট্রাস্টের তরফে আইনজীবী: ট্রাস্টের এটা আইনসঙ্গত অধিকার ৷ রাজনৈতিক অনুষ্ঠান করতে না দেওয়ার রেজোলিউশন 5 জুলাই করা হয়েছে ৷
তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়: এর আগে জগন্নাথ ট্রাস্ট জানায়নি যে এই রকম রেজোলিউশন হয়েছিল ৷ সেই রেজোলিউশন আদালতে পেশ করতে বলা হোক ৷ এবং দেখা হোক, কবে এই রেজোলিউশনে স্বাক্ষর হয়েছে ৷ এই রেজোলিউশন পরে করা হয়েছে ৷
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য: কিন্তু আইনের চোখে এটা একটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি ৷ ফলে জোর করে কাউকে নির্দেশ দিতে পারে না আদালত ৷ এই মামলার রিভিউ আবেদন করেছে ট্রাস্ট ৷ পুলিশ কীভাবে আগের নির্দেশে প্রভাবিত হয় ? যদি ট্রাস্টি বোর্ড এই রিভিউ না-করত, তাহলে পুলিশ কি স্বতঃস্ফূর্ত আবেদন করত ?
পুলিশের তরফে অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য (এএজি): পুলিশ কখনও একটা ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে সমাবেশ করতে বলতে পারে না ৷
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য: আপনাদের নিরপত্তা দিতে কী সমস্যা হত ?
আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়: শ্রীরামপুর থানার আইসি কী করছেন একবার আদালত অনুধাবন করে দেখুন ৷ কবীর শঙ্কর বোস, দুর্গাভ্যবশত সে আমার প্রাক্তন জামাই ৷ 2020 সালের একটা ঘটনায় সে অভিযোগ দায়ের করেছে নতুন করে ৷ আমাকে ছাড়াও 11 জনের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ করেছে ৷ এছাড়া মোট 200 জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে । এই পরিস্থিতি !
তখন বিচারপতি রাজ্যের কাছে জানতে চান, তাহলে কোথায় মিটিং করতে দেওয়া হবে ? শনিবার শ্রীরামপুর কোর্ট ময়দানে মিটিং করতে অনুমতি দিলে তাতে সম্মত তৃণমূল কংগ্রেস বলে জানানো হয় ৷