শর্ত সাপেক্ষে SUCI-কে বকুলতলা থানা এলাকায় মিটিং করার অনুমতি হাইকোর্টের
SUCI Public Meet at Bakultala PS: পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় এসইউসিআই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ৷ এদিন আদালত তাদের অনুমতি দিয়েছে ৷
Published : November 26, 2026 at 1:43 PM IST
কলকাতা, 26 নভেম্বর: এসইউসিআই-কে বকুলতলা থানা এলাকায় মিটিং করার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ পার্টির দক্ষিণ 24 পরগনা ইউনিটের তরফে 29 নভেম্বর কিল্লা দুর্গানগর মোড়ে একটি মিটিং করার আর্জি জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয় ৷ তার আগে 3 নভেম্বর আবেদন জানানো হয়েছিল বকুলতলা থানায় ৷ কিন্তু সেই আবেদনে সাড়া দেয়নি পুলিশ ৷
বৃহস্পতিবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য পুলিশের বক্তব্য শোনার পর নির্দেশ দিয়েছেন, পুলিশেরই প্রস্তাব মতো বকুলতলা থানা (লোকালহাট মার্কেট রোড) এলাকায় মিটিং করার অনুমতি দিচ্ছে আদালত । কারণ, কিল্লা দুর্গানগর মোড় অত্যন্ত ব্যস্ত জায়গা ৷ বেলা 3টে থেকে 5টা পর্যন্ত সর্বোচ্চ 450 জন সমর্থককে নিয়ে করা যাবে এই মিটিং ৷ কোনও রকম উস্কানিমূলক মন্তব্য করা যাবে না ৷
এছাড়া, আগে থেকে দলের 5 জন স্বেচ্ছাসেবকের (ভলান্টিয়ারের) নাম পুলিশকে জানাতে হবে ৷ মিটিং শেষ হলেই সঙ্গে সঙ্গে ওই স্থান ফাঁকা করে দিতে হবে ৷ বকুলতলা থানার অফিসার ইনচার্জকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যাবস্থা করতে হবে যাতে মিটিং শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা যায় ৷
এসইউসিআই-এর পক্ষ থেকে 29 নভেম্বর বেলা 3টে থেকে 7টা পর্যন্ত কিল্লা দুর্গানগর মোড়ে 700 জন কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতিতে মিটিং করার আর্জি জানানো হয় ৷ কিন্তু এতদিন হয়ে গেলেও পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও কিছু জানানো হয়নি ৷ বাধ্য হয়ে এসইউসিআই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ৷
রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র, বকুলতলা থানার লিখিত বক্তব্য এদিন আদালতে জমা দেন ৷ তাতে জানানো হয় কিল্লা দুর্গানগর মোড় অত্যন্ত ব্যস্ত একটি জায়গা ৷ সেই কারণে ওই স্থানে মিটিং করতে দেওয়া সম্ভব নয় ৷ তাতে যানযটের সৃষ্টি হবে ৷ বিকল্প হিসাবে থানার পক্ষে অন্য একটা জায়গার কথা জানানো হয় ৷ সময় বলা হয় 1.30টি থেকে 3টে পর্যন্ত ৷ 250 জন সমর্থক থাকতে পারবে ৷
এসইউসিআই যেখানে মিটিং করতে অনুমতি চেয়েছিল, সেই জায়গাটি থেকে পুলিশের ঠিক করে দেওয়া বিকল্প খুব একটা দূরে নয় ৷ তাই আদালতও পুলিশের প্রস্তাব মতো (লোকালহাট মার্কেট রোড)-এ মিটিং করার অনুমতি দিচ্ছে ৷ বেলা 3টে থেকে 5টা পর্যন্ত সর্বোচ্চ 450 জন সমর্থককে নিয়ে করা যাবে এই মিটিং ৷