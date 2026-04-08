ভবানীপুরে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মিছিলের আবেদন, আদালতের দ্বারস্থ সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ডিএ দেওয়া বাকি রয়েছে ৷ ভোটের কাজে নিযুক্ত সরকারি কর্মীর উপর হামলার ঘটনায় কোনও পদক্ষেপ করেনি কমিশন ৷ প্রতিবাদে নামবে যৌথ মঞ্চ ৷
Published : April 8, 2026 at 1:51 PM IST
কলকাতা, 8 এপ্রিল: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ আন্দোলনের সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চকে মামলা দায়েরের অনুমতি দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷ আগামী রবিবার 12 এপ্রিল ভবানীপুরে শান্তিপূর্ণ মিছিল করে কয়েকটি বিষয়ে প্রতিবাদ জানাতে চায় মঞ্চ ৷ কিন্তু পুলিশ অনুমতি দিচ্ছে না ৷ আর তাই বুধবার আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে সরকারি কর্মচারীদের এই সংগঠন ৷
আবেদনকারীদের দাবি, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ডিএ দেয়নি রাজ্য সরকার ৷ পাশাপাশি গত সপ্তাহে নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত এক সরকারি কর্মীর উপর হামলার ঘটনাও ঘটেছে ৷ তিনি সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সদস্য ৷ এই ঘটনার প্রতিবাদে আগামী 12 এপ্রিল ভবানীপুরে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ জানাতে পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছিল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ ৷ পুলিশ অনুমতি দেয়নি ৷ এদিকে ওই সরকারি কর্মীর উপর হামলার ঘটনা সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনকে জানানো হলেও তারা এই বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷ এরকমই নানা দাবিকে সামনে রেখে এই প্রতিবাদের ডাক দিয়েছে মঞ্চ ৷
এদিন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে মামলাটির দ্রুত শুনানির আর্জি জানানো হয় ৷ বিচারপতি জানতে চান, নির্বাচনের আগে আবেদনকারী এই মিছিল করতে চাইছেন কেন ? জবাবে আবেদনকারীর আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য জানান, সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের এক কর্মীকে আক্রমণ করা হয়েছে, তিনি নির্বাচনেরই কাজ করছিলেন ৷ শুধু তাই নয়, এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ ডিএ দেয়নি ৷
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য তখন বলেন, "সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ রয়েছে ৷ যদি রাজ্য সরকার সেই নির্দেশ মেনে না-চলে তাহলে আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা যাবে ৷ এর জন্য বিক্ষোভ করতে হবে কেন ?" এর জবাবে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে আইনজীবী জানান, রবিবার তাঁরা এই মিছিল করছেন ৷ সেদিন যানজট হওয়ার সম্ভাবনা নেই ৷ এরপর মামলাটি দায়ের করার অনুমতি দেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷ 10 এপ্রিল মামলার শুনানির সম্ভাবনা ৷
উল্লেখ্য, রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের নির্দশ মতো বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়া শুরু করেছে ৷ কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষিকারা ডিএ পাননি ৷ অথচ এই মহার্ঘ্য ভাতার দাবিতেই তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন ৷ বিভিন্ন সময় পুলিশি নির্যাতনের স্বীকারও হয়েছেন বলে অভিযোগ ৷
অন্যদিকে, চাকরিপ্রার্থীদের আরেকটি সংগঠন সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কে বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ করতে চায় ৷ পুলিশের কাছে অনুমতি চাওয়া হলেও পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় তারাও হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে । বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়ে জানিয়েছেন, নির্বাচনের আগে এর অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয় ৷