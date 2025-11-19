বিরোধী দলনেতার সভায় অনুমতি কলকাতা হাইকোর্টের, শর্ত বেঁধে দিল আদালত

বিরোধী দলনেতার সভায় অনুমতি কলকাতা হাইকোর্টের, শর্ত বেঁধে দিল আদালত
জনসভার অনুমতি পেতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাঁকে সভার অনুমতি দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ৷
Published : November 19, 2025 at 7:52 PM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: বিজেপির সভায় অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে এই সভা হওয়ার কথা ৷ আগামী 21 নভেম্বর মানে শুক্রবার বেলা 2টো থেকে সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত এই সভা করা যাবে।
বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই সভায় উপস্থিত থাকবেন ৷ তবে 5 হাজারের বেশি সমর্থক উপস্থিত থাকতে পারবেন না ৷ বুধবার নির্দেশে এমনটাই জানিয়েছেন হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ৷
বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন, সভায় আইন মেনে লাউডস্পিকার ব্যবহার করা যাবে ৷ আইন লঙ্ঘন করলে মহাকুমা শাসক আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন ৷ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই সভায় হাজির থাকবেন ৷ তাঁর যাতায়াতের পথে এবং সভায় পুলিশকে প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷
বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, গত 12 নভেম্বর বিজেপি এই সভার জন্য স্থানীয় থানায় যে আবেদন করেছিল, তাতে মেমারি থানা মামলাকারীকে দমকলের অনুমতি নেওয়ার কথা জানিয়েছিল ৷ কিন্তু মামলাকারীরা যে মঞ্চ বানাবেন, তা অস্থায়ী ৷ তাই এক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিসের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন নেই বলে জানিয়েছেন বিচারপতি ৷
মামলার শুনানিতে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য বলেন, "বিদ্যুতের সংযোগের বিষয়ে পুলিশের হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই ৷ সভার জন্য অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়েছি আমরা ৷ স্থানীয় ক্লাব উদয় সংঘের জায়গায় এই সভা করা হবে ৷ তাদের কোনও আপত্তি নেই ৷ ছোট মঞ্চ বানানোর জন্য পুলিশের কাছে অনুমতি চেয়েছিলাম ৷ কিন্তু পুলিশ তা দেয়নি ৷ জনসভার অনুমতি বাতিল করা যায় না ৷ কিছু শর্ত দিতে পারে ৷ কিন্তু অযৌক্তিক শর্তও দেওয়া যায় না ৷ ওই জায়গায় কিছুদিন আগে বড় প্যান্ডেল করে কালীপুজো হয়েছে ৷"
রাজ্য সরকারের তরফে আইনজীবী স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বলেন, "অনুমতি দেওয়া হবে না, এটা আমরা বলিনি ৷ আমরা ফায়ার সার্ভিসের থেকে অনুমতি নিয়ে আসতে বলেছি ৷ আইন-শৃঙ্খলার বিষয়টি যেহেতু পুলিশের হাতে, সেই জন্য কিছু শর্তের কথা বলা হয়েছে ৷ কারণ ওই জায়গায় যাতায়াতের রাস্তা অত্যন্ত সংকীর্ণ ৷ এদিকে এলাকাটি জনবহুল ৷ রাজনৈতিক নেতানেত্রীরা আসবেন ৷ তাঁদের নিরাপত্তারক্ষীরা থাকবেন ৷ তাই তিন হাজার সমর্থক নিয়ে সভা করার কথা বলা হয়েছে ৷" বিচারপতি রাজ্যের আইনজীবীকে বলেন, "দমকলকে আপনারা বলে রাখুন, যাতে তারা সমস্ত দরকারি ব্যবস্থা তৈরি করে রাখে ৷ তাহলেই তো আর সমস্যা হয় না ৷"