স্কুলের গাফিলতিতে অ্যাডমিট কার্ড পায়নি পড়ুয়া, পর্ষদকে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

স্কুলের গাফিলতিতে অ্যাডমিট কার্ড পায়নি পড়ুয়া, পর্ষদকে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের
কাল বাদ পরশু রাজ্যজুড়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা ৷ এদিকে পরীক্ষায় বসার অ্যাডমিট কার্ড হাতে পায়নি এক পড়ুয়া ৷ পরীক্ষায় বসতে আদালতের দ্বারস্থ হয় তার অভিভাবক ৷
Published : January 30, 2026 at 8:01 PM IST
কলকাতা, 30 জানুয়ারি: সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা ৷ এদিকে স্কুলের ভুলে অ্যাডমিট কার্ড হাতে পায়নি পড়ুয়া ৷ বৃহস্পতিবার ভবানীপুরের একটি নামী স্কুলের গাফিলতিতে ক্ষোভপ্রকাশ করলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা ৷ স্কুল কর্তৃপক্ষকে 10 হাজার টাকা জরিমানা করল আদালত ৷ পাশাপাশি পড়ুয়া যাতে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে ৷
বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন, শুক্রবার সন্ধ্যার মধ্যে নাম নথিভুক্ত করতে (এনরোলমেন্ট) চেয়ে আবেদন করতে হবে মাধ্যমিক পড়ুয়া অয়ন দাসকে ৷ মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে জরুরি ভিত্তিতে অ্যাডমিট কার্ড প্রদান করতে হবে ৷ স্কুলের থেকে লেট ফি বা জরিমানা নিয়ে পড়ুয়ার নাম নথিভুক্ত করবে মাধ্যমিক বোর্ড, নির্দেশ হাইকোর্টের ৷ ভবানীপুরের স্কুলের যে আধিকারিকের গাফিলতিতে ওই ছাত্রের অ্যাডমিট কার্ড আসেনি, তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় পদক্ষেপ শুরু করার নির্দেশও দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা ৷
কলকাতা হাইকোর্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, স্কুলে একই নামের দু'জন ছাত্র রয়েছে ৷ অয়ন দাস নামের আরেকজন ছাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি ৷ কিন্তু তার নাম মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কাছে পাঠিয়ে দেয় স্কুল ৷ পর্ষদ তার নামে অ্যাডমিট কার্ড পাঠিয়ে দেয় ৷ কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ যোগ্য অর্থাৎ টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অয়ন দাসের নাম পর্ষদের কাছে নথিভুক্ত করার জন্য পাঠায়নি ৷ তাই পরীক্ষার দিন এগিয়ে এলেও অ্যাডমিট হাতে পায়নি যোগ্য অয়ন ৷ এই অবস্থায় আদালতের দ্বারস্থ হন তার অভিভাবক ৷
এদিন স্কুলের তরফে আইনজীবী স্কুলের এই গাফিলতির কথা স্বীকার করে নেন ৷ তিনি আরও জানান, যে মুহূর্তে স্কুল এই ভুল বুঝতে পেরেছে সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের প্রতিনিধি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কাছে ভুল সংশোধনের জন্য যোগাযোগ করেন ৷ কিন্তু মধ্যশিক্ষা পর্ষদ শেষ মুহূর্তে তাদের অনলাইন পোর্টালে এই ভুল সংশোধন করতে রাজি হয়নি ৷
মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পক্ষে আইনজীবী জানান, শেষ মুহূর্তে এখন তাদের কিছুই করার নেই ৷ প্রতিটা স্কুলকে বারংবার বলা হয়েছে ৷ তাদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে ৷ স্কুলের সঠিক সময়ে ভুল সংশোধন করা উচিত ছিল ৷ পাশাপাশি এই ধরনের ভুলের জন্য স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলেও দাবি করেন তিনি ৷
বিচারপতি অমৃতা সিনহা সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর নির্দেশ দেন, স্কুলের গাফিলতির জন্য একজন ছাত্রের একটা বছর এভাবে নষ্ট হতে দেওয়া যায় না ৷ মাধ্যমিক জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা ৷ সেখানে স্কুলের ভুলে কাউকে পরীক্ষায় বসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হলে, সেটা তার প্রতি অন্যায় করা হবে ৷ আগামী সোমবার সে যাতে পরীক্ষায় বসতে পারে, তার জন্য আজই তার নাম নথিভুক্ত করে তাকে অ্যাডমিট কার্ড দিতে হবে ৷ পাশাপাশি স্কুলকে 10 হাজার টাকা জরিমানা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অফিসে গিয়ে জমা করতে হবে আজই ৷