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অটিজমে আক্রান্ত সন্তান, চিকিৎসার জন্য দুই শিক্ষিকাকে বাড়ির কাছে বদলির নির্দেশ আদালতের

দুই শিক্ষিকা তাঁদের অটিজমে আক্রান্ত সন্তানের দেখাশোনার জন্য বাড়ির কাছের স্কুলে বদলির আবেদন জানিয়েছিলেন, তা খারিজ হয়ে যায় ৷

Calcutta High Court
কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 15, 2026 at 2:43 PM IST

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কলকাতা, 15 জুলাই: অটিজমে আক্রান্ত সন্তানের চিকিৎসা ও দেখাশোনার জন্য দুই শিক্ষিকার বদলির আবেদন মঞ্জুর করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা ৷ অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারে (এএসডি) আক্রান্ত সন্তানের পরিচর্যার জন্য বাড়ির কাছাকাছি স্কুলে বদলির আবেদন জানিয়েছিলেন দুই শিক্ষিকা ৷ কিন্তু সেই আবেদন কর্তৃপক্ষ বাতিল করে দেয় ৷ তখন দুই শিক্ষিকা- ইন্দ্রাণী বসু ও তনুশ্রী বন্দোপাধ্যায় আদালতের দ্বারস্থ হন ৷

তাঁদের অভিযোগ, রাজ্যের স্কুল সার্ভিস কমিশনের 'জেনারেল ট্রান্সফার অন স্পেশাল গ্রাউন্ডস অ্যান্ড রিলোকেশন রুলস, 2015' (General Transfer on Special Grounds and Reallocation Rules, 2015) অনুযায়ী কোনও বিশেষ কারণে যেমন, গুরুতর অসুস্থতা, প্রতিবন্ধকতা, পারিবারিক সমস্যা, স্বামী-স্ত্রীর একই কর্মস্থল ইত্যাদি ক্ষেত্রে বদলির আবেদন করা যাবে ৷

আবেদন করার শর্ত ও পদ্ধতি, কর্মস্থল বা পদ পুনর্বিন্যাসের নিয়মের পাশাপশি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার মধ্যে বিধিতে অটিজম-সহ মানসিক ও স্নায়বিক বিকাশজনিত প্রতিবন্ধকতাকে বিশেষ কারণে বদলির আওতায় রাখা হয়নি ৷ ফলে তাঁরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন এবং এটি সংবিধানের 14 ও 21 নম্বর অনুচ্ছেদের পরিপন্থী ৷

আবেদনকারী ইন্দ্রাণী বসু ও তনুশ্রী বন্দোপাধ্যায়ের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম ও গোপা বিশ্বাস জানান, একজন 2007 সালে উত্তর 24 পরগনার একটি হাইস্কুলে বাংলা বিষয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন ৷ অন্য আবেদনকারী 2013 সালে পুরুলিয়ার একটি গার্লস হাইস্কুল (উচ্চমাধ্যমিক)-এ ইংরেজির সহকারী শিক্ষিকা হিসেবে নিযুক্ত হন ৷ দু’জনেরই সন্তান অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত ৷ তাঁদের আবেদন, সন্তানের চিকিৎসা ও পরিচর্যার জন্য বাড়ির কাছাকাছি কর্মস্থলে বদলির অত্যন্ত জরুরি ৷

আবেদনকারীদের আইজীবীদের আরও অভিযোগ, তাঁরা ‘উৎসশ্রী’ পোর্টালের মাধ্যমে একাধিকবার বদলির আবেদন করলেও তা বারবার ফেরত পাঠানো হয় ৷ এক ক্ষেত্রে জানানো হয়, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের শংসাপত্রে উল্লিখিত রোগ সরকারি নির্দেশিকার অন্তর্ভুক্ত নয় ৷ অন্য ক্ষেত্রে আবেদন ‘গ্রহণযোগ্য নয়' বলে উল্লেখ করে খারিজ করা হয় ৷ ফলে তাঁদের দাবি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আইনসম্মত ও ন্যায্যভাবে আবেদন বিবেচনা করেনি ৷

আবেদনকারীরা আদালতে দাবি করেছেন, বর্তমান নিয়মে 40 শতাংশ বা তার বেশি শারীরিক প্রতিবন্ধকতার ভিত্তিতে বদলির সুযোগ থাকলেও অটিজমের মতো মানসিক ও স্নায়বিক বিকারজনিত প্রতিবন্ধকতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি ৷ তাঁদের মতে, এটি শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের মধ্যে অযৌক্তিক বৈষম্য তৈরি করেছে, যা সংবিধানের সমতার অধিকার এবং জীবন ও মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকারের পরিপন্থী ৷

আবেদনকারীদের দাবি, অটিজমে আক্রান্ত সন্তানের সর্বক্ষণের পরিচর্যার বিষয়টি মানবিক ও সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে তাঁদের বাড়ির নিকটবর্তী স্কুলে বদলির সুযোগ দেওয়া উচিত ৷ এই পরিস্থিতিতে আদালতের হস্তক্ষেপই একমাত্র ভরসা বলে তাঁরা বিষয়টি আদালতের নজরে নিয়ে আসেন ৷ বিচারপতি অমৃতা সিনহা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এই দুই শিক্ষিকার বদলির নির্দেশ দিয়েছেন ৷

TAGGED:

TRANSFER OF TEACHERS
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HIGH COURT ORDERS TEACHER TRANSFER
শিক্ষকের বদলির নির্দেশ
HIGH COURT ON TRANSFER OF TEACHERS

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