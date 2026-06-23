মমতার মামলা গ্রহণ, ভবানীপুরের গণনা কেন্দ্রের সিসিটিফি ফুটেজ সংরক্ষণের নির্দেশ হাইকোর্টের
ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের গণনা সংক্রান্ত সমস্ত নথি ও সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ করতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইলেকশন পিটিশন গ্রহণ করেছে হাইকোর্ট ৷
মমতার মামলা গ্রহণ কলকাতা হাইকোর্টে (ইটিভি ভারত)
Published : June 23, 2026 at 1:32 PM IST
কলকাতা, 23 জুন: বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুর কেন্দ্রের ফলাফল চ্যালেঞ্জ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়ের করা মামলা গ্রহণ করল কলকাতা হাইকোর্ট। নির্বাচন কমিশনের রিটানিং অফিসারকে গত 4 মে অর্থাৎ ফলঘোষণার দিনের সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র (সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল)-এর ভিভিপ্যাট, ইভিএম মেশিন, সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ করতে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট।
পাশাপাশি আদালতের নির্দেশ, ওই সমস্ত নথি যেন কোনওভাবেই নষ্ট করা না-হয়। বিবাদী পক্ষকে হলফনামা দেওয়ার বিষয় কোনও নির্দেশিকা জারি করা হয়নি এদিন ৷ কারণ, আইন অনুযায়ী ইলেকশন পিটিশনের ক্ষেত্রে...
- মামলায় সংযুক্ত অপরপক্ষকে নোটিশ জারি করতে হবে।
- পরবর্তী শুনানি দিন সংযুক্ত সকল পক্ষ হাজির হলে তবেই হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন বিচারপতি ৷
- মামলায় সংযুক্ত সকল পক্ষ পরবর্তী শুনানি দিন হাজির না-হলে 'পেপার পাবলিকেশন' প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হয় ৷
- পরবর্তী শুনানির দিন কেউ হাজির না-হলে তখন আদালত পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ৷