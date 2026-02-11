রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগে অস্বচ্ছতার অভিযোগ, ফের বিস্তারিত তালিকা প্রকাশের নির্দেশ হাইকোর্টের

রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগে অস্বচ্ছতার অভিযোগ, ফের বিস্তারিত তালিকা প্রকাশের নির্দেশ হাইকোর্টের
কনস্টেবল নিয়োগের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের তালিকা প্রকাশিত হলেও তাতে অনেক তথ্য নেই ৷ তাই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন প্রার্থীরা ৷
কলকাতা, 11 ফেব্রুয়ারি: রাজ্য পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সব প্রার্থীর নাম, প্রাপ্ত নম্বর এবং নির্দিষ্ট সংরক্ষিত শ্রেণির (কোটা) উল্লেখ করে ফের বিস্তারিত তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ এর আগে গত 3 ফেব্রুয়ারি বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য একই নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু অন্য একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার ফের এই নির্দেশ দিলেন বিচারপতি ৷
9 লক্ষেরও পরীক্ষার্থী রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগের লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন ৷ কিন্তু শারীরিক মাপজোখ ও দক্ষতার জন্য যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে রাকেশ ঘোষ, সুকুমার সরকার-সহ একাধিক প্রার্থীর নাম নেই ৷ এই অবস্থায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা ৷
2024 সালের 5 মার্চ রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্য ৷ তার পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয় ৷ এরপর PET (physical efficiency test), PMT (physical measurement test) এবং সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য 60 হাজার 178 জনের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল ৷ কিন্তু একের পর এক প্রার্থী ওই তালিকায় অস্বচ্ছতার অভিযোগ তুলে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ৷
এদিন রাজ্যের তরফে আইনজীবী বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চে জানান, রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে একক বেঞ্চের নির্দেশের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ কারণ চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করার আগে নম্বর বা অন্যান্য কিছু তথ্য প্রকাশ করলে পরীক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে ৷
আইনজীবী ফিরদৌস শামিম ও গোপা বিশ্বাস বলেন, "যাঁরা সিভিক ভলান্টিয়ার, হোম গার্ড, স্পোর্টস কোটার প্রার্থী, তাঁরা জানতে পারছেন না কে কত নম্বর পেয়েছে ৷ এছাড়া কোন সংরক্ষিত শ্রেণির থেকে সুযোগ পেয়েছেন, সেটাও পরিষ্কার হয়নি ৷ তাই বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ফের এই নির্দেশ দিয়েছেন ৷ কে কোন ক্যাটেগরি থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে, তাঁদের প্রাপ্ত নম্বর কত, তা উল্লেখ করে বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ করতে হবে ৷"
গতকাল অন্য একটি মামলায় কনস্টেবল নিয়োগের ধরন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য । শারীরিক মাপজোখে ত্রুটির অভিযোগে মামলা দায়ের হয়েছিল বিচারপতির বেঞ্চে ৷ তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, সাত দিনের মধ্যে শারীরিক মাপজোখ পুনরায় বিবেচনা করতে হবে ৷ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের অ্যাপিলেট অথরিটিকে এগারো জন পরীক্ষার্থীর মাপজোখ পুনরায় বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে ৷