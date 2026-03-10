সারদা চিটফান্ড দুর্নীতিতে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের
সারদা গ্রুপের আর্থিক কেলেঙ্কারির যাবতীয় রিপোর্ট প্রকাশের নির্দেশ দিল আদালত ৷ এই দুর্নীতির তদন্ত করেছিলেন তৎকালীন বিচারপতি শ্যামল সেনের নেতৃত্বে গঠিত কমিশন ৷
Published : March 10, 2026 at 7:56 PM IST
কলকাতা, 10 মার্চ: সারদা চিটফান্ডের আর্থিক দুর্নীতির মামলার তদন্তে বিচারপতি শ্যামল সেন কমিশনের আর্থিক হিসেব-নিকেশ-সহ যাবতীয় রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ রাজ্য এই কমিশন গঠন করেছিল ৷ 2013 সালে কমিটিকে এই চিটফান্ড কেলেঙ্কারির তদন্ত করে আমানতকারীদের অর্থ ফেরতের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল ৷
মঙ্গলবার বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ হাইকোর্টের হাতে থাকা ওই রিপোর্ট, মামলার সব পক্ষকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ আমানতকারীদের তরফে আইনজীবী শুভাশিস চক্রবর্তী ও অরিন্দম দাস বলেন, "এতদিনে ওই রিপোর্ট প্রকাশ্যে এলে সারদা সংক্রান্ত শ্যামল সেন কমিশনের যাবতীয় বক্তব্য, পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ সামনে আসবে ৷ সেই ক্ষেত্রে নতুন করে এই রিপোর্ট নিয়ে অগ্রসর হওয়া যাবে ৷"
আদালতে চিটফান্ডের মামলাগুলির শুনানির সময় সিবিআই ও ইডি'র আইনজীবীদের অনুপস্থিতি নিয়ে ডিভিশন বেঞ্চ চরম ক্ষোভপ্রকাশ করে ৷ বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের বলেন, "চিটফান্ডের যাবতীয় তদন্ত এই দুই সংস্থার হাতে ৷ এদের যাবতীয় হিসেবের নথিও এই দুই সংস্থার কাছে ৷ অথচ লক্ষ করছি, 90 শতাংশ চিটফান্ডের মামলায় এই দুই এজেন্সির আইনজীবী গরহাজির থাকছেন ৷" কেন্দ্রীয় সরকারের এক আইনজীবীকে সতর্ক করে আদালতের নির্দেশ, "এই গরহাজিরা নিয়ে অ্যাডিশনার সলিসিটির জেনারেলকে জানান ৷ এরপর এইভাবে চললে, আমি পদক্ষেপ করতে বাধ্য হব ৷"
2013 সালের 23 এপ্রিল কাশ্মীরের সোনমার্গ থেকে গ্রেফতার হয় সারদা কাণ্ডের মূল মাথা সুদীপ্ত সেন ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী দেবযানী মুখোপাধ্যায় ৷ এর পরদিন 24 এপ্রিল গেজেট নোটিশের মাধ্যমে বিচারপতি শ্যামল সেন কমিশন গঠনের ঘোষণা করে রাজ্য সরকার ৷ বিচারপতি শ্যামল সেন ছাড়াও এই কমিটিতে ছিলেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ৷ তিনি হন কমিশনের চেয়ারম্যান ৷ এছাড়া আরও চারজন সদস্য ছিল কমিশনে ৷ নোটিশটি জারি করেছিলেন তৃণমূল সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরের অতিরিক্ত সচিব বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
সারদা কাণ্ডের দোষীদের খুঁজে বের করা এবং এই চিটফান্ডের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে টাকা ফিরিয়ে দেওয়াই ছিল কমিশনের উদ্দেশ্য ৷ গঠনের পরের বছর অর্থাৎ 2014 সালের অক্টোবরে সারদা কেলেঙ্কারি তদন্তে 400 পাতার রিপোর্ট জমা দেয় কমিশন ৷
এই রিপোর্ট জমা দেওয়ার পর 22 অক্টোবর কমিশনের কাজকর্ম বন্ধ করে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ওই বছরের 13 জুন শেষ দফায় কমিশনের মাধ্যমে 1.3 লক্ষ চেক ইস্যু করেছিল রাজ্য সরকার ৷ এদিকে কমিশনের কাছে টাকা চেয়ে লক্ষ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছিল ৷ সেগুলির কোনও সমাধান হয়নি ৷
সারদা চিটফান্ডে প্রতারিতদের ফেরত দেওয়ার জন্য রাজ্যের কাছ থেকে 287 কোটি টাকা পেয়েছিল বিচারপতি শ্যামল সেন কমিশন ৷ সরকারি সূত্রে খবর, 4.98 লক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীদের 251 কোটি টাকার চেক ইস্যু করা হয়েছিল ৷ তাই হিসেব অনুযায়ী মাত্র 36 কোটি টাকা পড়ে থাকা উচিত ৷ কিন্তু 138 কোটি টাকা ছিল কমিশনের কাছে, যা তারা রাজ্যকে ফেরত দিয়ে দেয় ৷ এছাড়া সারদার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত থেকে প্রাপ্ত 2.39 কোটিও ছিল কমিশনের কাছে ৷ এই টাকা হয়তো ইডি নিয়ে নেবে বলে সেই সময় জানা গিয়েছিল ৷
কমিশন বন্ধের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে দরবার করেছিলেন বহু আবেদনকারী ৷ কিন্তু কোনও সুরাহা মেলেনি ৷ ওই কমিশন বন্ধের এক দশক পর এবার সারদা কেলেঙ্কারির বিস্তারিত তথ্য, নথি ও আর্থিক হিসেব-নিকেশ প্রকাশ্যে আসতে চলছে ৷
রাজ্য এই কমিশন বন্ধ করার পর তহবিলে থাকা টাকা ও যাবতীয় হিসেব-নিকেশ রাজ্যের কাছে পাঠিয়ে দেয় কমিশন ৷ তার প্রতিলিপি জমা পড়ে হাইকোর্টে ৷ তারপর সেই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনেনি হাইকোর্ট ৷ এই রিপোর্ট প্রকাশের আবেদন জানিয়ে মামলা দায়ের হয়েছিল ৷