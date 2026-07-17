মালদায় প্রাচীন রথযাত্রাকে ঘিরে মেলা, অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ হাইকোর্টের

মালদায় প্রাচীন রথযাত্রাকে ঘিরে মেলা, অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ হাইকোর্টের
মালদার জালালপুরে রথযাত্রা অতি প্রাচীন ৷ কিন্তু, এই মেলাকে ঘিরে রথযাত্রা অবিলম্বে বন্ধের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷
Published : July 17, 2026 at 7:05 PM IST
কলকাতা, 17 জুলাই: রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত মেলা অবিলম্বে বন্ধ করতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ শুক্রবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা মালদা জেলা সদরের এসডিওকে নির্দেশ দিয়েছেন, মালদার জালালপুরে রথযাত্রাকে ঘিরে হওয়া মেলা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে ৷ পুলিশ প্রশাসনকে নিয়ে মেলার সমস্ত দোকানপাট তুলে দিতে হবে ৷
মালদার কালিয়াচক থানার অন্তর্গত জালালপুরের এই রথযাত্রা অতি প্রাচীন ৷ 1984 সালে এই মেলাকে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় ৷ সেই নিয়ে নিম্ন আদালতে মামলা দায়ের হয় ৷ এরপর থেকে বিগত কয়েক বছরে রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে মেলার কোনও অনুমতি দেয়নি প্রশাসন ৷
জেলার প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী এই রথযাত্রা এলাকার চৌধুরী পরিবারের পারবারিক রথযাত্রা ৷ একাধিক রথযাত্রা কমিটি এখানে জোর করে মেলার আয়োজন করায় গত বছর এই নিয়ে হাইকোর্টে মামলা হয় ৷ এদিকে এই রথযাত্রা যেখানে হয়, সেই জমি ও সম্পত্তি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে ৷ গত বছর 25 জুন এই মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা মেলা করার অনুমতি খারিজ করে দিয়েছিলেন ৷ কারণ, ব্যক্তিগত রথযাত্রায় মেলার অনুমতি দেওয়া যায় না ৷
এক বছর পর এদিন ফের মামলাটি আদালতে উঠতেই এসডিও জানান, মেলা করার কোনও অনুমতি প্রশাসন দেয়নি ৷ বিচারপতি অমৃতা সিনহা সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর এসডিও কে নির্দেশ দিয়েছেন অবিলম্বে পুলিশ প্রশাসনকে নিয়ে মেলার দোকানপাট তুলে দিতে হবে ৷ মামলাকারী শঙ্কর প্রসাদ চৌধুরী মামলাটি দায়ের করেছিলেন ৷ কারন তাঁদের জমিতে মেলা করতে দিতে রাজি নন তাঁরা ৷
এবছর দেখা যায়, রথযাত্রা কমিটির সভাপতি গৌতম মণ্ডলকে মেলা উপলক্ষে 16 জুলাই থেকে 24 জুলাই পর্যন্ত মাইক, লাইডস্পিকার ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন মালদা সদরের সাবডিভিশনাল অফিসার ৷ কিন্তু তাতে শর্ত হিসাবে উল্লেখ করা রয়েছে জমি মালিকের থেকে অনুমতি নিয়েই তবে রথের মেলা করা যাবে ৷
গতকাল মামলাটি শুনানির জন্য ফের বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে উঠলে তিনি এসডিওকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন ৷ এদিন এসডিওর তরফে আদালতে জানানো হয় ওই জায়গায় রথযাত্রা করার অনুমতি থাকলেও মেলার কোনও অনুমতি নেই ৷