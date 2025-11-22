সন্তান থাকবে কার কাছে, বাবা নাকি মা, তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের
বাবা-মায়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রভাবে অধিকাংশ সময়ই ভুগতে হয় সন্তানকে ৷ এমন একটি ঘটনায় নাবালিকা কার কাছে থাকবে, তা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে ৷
Published : November 22, 2025 at 8:15 PM IST
কলকাতা, 22 নভেম্বর: মানসিক দ্বন্দ্বের জেরে আলাদা থাকতে শুরু করেছেন স্বামী-স্ত্রী ৷ কিন্তু তাঁদের নাবালিকা সন্তান কার কাছে থাকবে ? এই বিষয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে ৷ মেয়ে বলেছে, সে বাবার কাছে থাকতে চায় ৷ ভিডিয়ো ফুটেজে কাঁদতে কাঁদতে এই কথা বলেছে ৷ এদিকে, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেওয়া বয়ানে সে মায়ের কাছে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে ৷
এই পরিস্থিতিতে আদতে কার কাছে থাকতে চায় নাবালিকা সন্তান, বাবা নাকি মা ? এই সত্যের উদঘাটনে ডিএসপি পদমর্যাদার পুলিশ আধিকারিককে তদন্তের নির্দেশ দিল আদালত ৷
শনিবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত এই ঘটনায় রায়গঞ্জের এসপিকে নির্দেশ দিয়েছেন, অবিলম্বে ডিএসপি পদমর্যাদার পুলিশ আধিকারিককে দিয়ে এই ঘটনার তদন্ত করতে হবে ৷ পাশাপাশি, নাবালিকার বাবাকে আইন অনুযায়ী মেয়েকে তাঁর হেফাজতে রাখার জন্য আদালতে আবেদন জানানোর নির্দেশও দিয়েছেন বিচারপতি ৷
আদালত সূত্রে খবর, উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের বাসিন্দা এই দম্পত্তির বিয়ে হয় ন'বছর আগে ৷ মামলার তথ্য অনুযায়ী তাঁদের বৈবাহিক জীবন শান্তিপূর্ণই ছিল ৷ তাঁদের দুই সন্তানও রয়েছে ৷ কিন্তু, মামলাকারী ব্যক্তির বয়ান অনুযায়ী, কিছুদিন আগে তাঁর স্ত্রী তাঁর বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের অভিযোগ জানিয়ে থানায় যান ৷
রায়গঞ্জ থানায় স্বামীর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় অভিযোগ দায়ের করেন স্ত্রী ৷ ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ হওয়ার কারণে রায়গঞ্জ থানা এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করে ৷ এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে রায়গঞ্জের বাসিন্দা স্বামী গ্রেফতারি এড়াতে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ৷
এদিকে স্ত্রীর অভিযোগ, বিয়েতে পর্যাপ্ত যৌতুক না-দেওয়ার কারণে শ্বশুরবাড়িতে তাঁকে অকথ্য নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে ৷ শুধু তাই নয়, তাঁকে শ্বশুরবাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে ৷ এই অভিযোগ নিয়ে তিনি রায়গঞ্জ থানায় এফআইআর দায়ের করেন ৷
স্বামীর দাবি, মাত্র মাস দুয়েক আগে থেকে তাঁর স্ত্রী ও তিনি একসঙ্গে থাকছেন না ৷ তাঁদের বৈবাহিক জীবন ভালোই চলছিল ৷ রায়গঞ্জ থানায় সম্পূর্ণ মনগড়া অভিযোগ দায়ের করেছেন স্ত্রী ৷ কিছুদিন আগে স্ত্রী শ্বশুরবাড়িতে এসে জোর করে তাঁর নাবালিকা মেয়েকে নিয়ে চলে যান ৷ এই ঘটনায় নিযুক্ত তদন্তকারী আধিকারিক নাবালিকার মতামত নেওয়ার নাম করে তাঁদের বাড়িতে এসেছিলেন ৷ ওই অজুহাতে স্বামীর বাড়ি থেকে নাবালিকা মেয়েকে জোর করে নিয়ে যান তিনি এবং স্ত্রীর হাতে তুলে দেন ৷
সেই সময় এলাকার লোকজন বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেও তাঁদের বক্তব্য গ্রাহ্য করা হয়নি ৷ এই সমস্ত কিছুর রেকর্ডিং রয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বামী ৷ ভিডিয়ো রেকর্ডিংয়ে দেখা যাচ্ছে, নাবালিকা মেয়েটি বাবার কাছে থাকার জন্য কান্নাকাটি করছে ৷ কিন্তু তাকে জোর করে মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ৷ এখন সে মায়ের কাছেই রয়েছে ৷
এদিন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বলেন, "মামলার সব নথিপত্র থেকে যা মনে হচ্ছে, তাতে মামলাকারী ব্যক্তিকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন আছে বলে আদালতের মনে করছে না ৷ তাই ওই ব্যক্তির আগাম জামিন মঞ্জুর করা হচ্ছে ৷ যদি তাঁকে গ্রেফতার করা হয়, তাহলে তিনি নিম্ন আদালতে দশ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন পাবেন ৷"
এর সঙ্গে বিচারপতির আরও নির্দেশ, এই ঘটনায় নতুন তদন্তকারী অফিসার নিয়োগ করতে হবে ৷ সেই আধিকারিক যেন নাবালিকা মেয়েটির বয়ান নেন ৷ পাশাপাশি পড়শিদের বক্তব্যও রেকর্ড করতে হবে ৷ এই নির্দেশের কপি রাজ্য পুলিশের ডিজিপিকে পাঠাতে নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ আগে যে তদন্তকারী আধিকারিক ছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ৷