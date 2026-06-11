এখনই গ্রেফতার নয়, সিআইডি তলবে আজই অভিষেককে হাজিরার নির্দেশ হাইকোর্টের

এখনই গ্রেফতার নয়, সিআইডি তলবে আজই অভিষেককে হাজিরার নির্দেশ হাইকোর্টের
বিধানসভায় সই-বিতর্কে বৃহস্পতিবার সন্ধে 6টায় ভবানী ভবনে হাজিরা দিতে হবে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ পাশাপাশি কলকাতা হাইকোর্টে রক্ষাকবচও পেয়েছেন অভিষেক ৷
Published : June 11, 2026 at 12:34 PM IST
কলকাতা, 11 জুন: সই-জাল কাণ্ডে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আজই হাজিরার নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের ৷ বৃহস্পতিবার সন্ধে 6টায় সিআইডি তলবে ভবানী ভবনে ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদকে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি, এদিন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দ তাঁকে খানিকটা স্বস্তি দিয়েছেন ৷ জানিয়েছেন, আগামী 3 সপ্তাহ পর্যন্ত তাঁকে গ্রেফতার করা যাবে না ৷
এদিন বিচারপতি আরও জানান, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে ৷ জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবেন ৷ আগামী দু'সপ্তাহ পরে ফের এই মামলার শুনানি হবে ৷ এদিকে সিআইডি'র তরফে জানানো হয়, অভিষেককে হেফাজতে নিলেই আসল সত্য বেরিয়ে আসবে ৷ উল্লেখ্য, বিধানসভায় সই-জাল কাণ্ডে বেশ কিছুদিন ধরেই সিআইডি'র নজরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরপর তিনবার হাজিরা এড়িয়েছেন তিনি। আগেই রক্ষাকবচ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ ৷
মামলার শুনানি বিস্তারিত:
রাজ্যের তরফে অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার 160-তে নোটিশ পাঠানো হয়েছে তিনবার ৷ তাঁকে রক্ষাকবচ না-দেওয়ার আর্জি জানান তিনি।
বিচারপতি চন্দ- কেন ? তিনি হাজিরা দেবেন বলে তো জানাচ্ছেন ৷
রাজদীপ- এর আগে যখন তাঁকে (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়) নোটিশ দেওয়া হয়েছে ৷ তাঁকে মিটিং-এর রেজোলিউশন নিয়ে হাজিরা হতে বলা হয় ৷ কিন্তু তিনি হাজিরা দেননি ৷ মিটিংয়ের রেজোলিউশন দেখা যাচ্ছে, গত 6 মে বিধায়কদের স্বাক্ষর রয়েছে ৷ গত 9 মে চিঠি দিয়েছেন অভিষেক । কিন্তু 18 মে স্পিকার যখন রেজোলিউশন দিতে বলেন তিনি নিজেই জানান, 19 মে'র বৈঠক ডেকে বিধায়করা সই করেছেন ৷ এদিকে বিধায়করা জানিয়েছেন, 6 তারিখ কোনও মিটিং হয়নি ৷ তাঁরা কোনও সই করেননি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কোনও অরিজিনাল কপি নেই ৷
বিচারপতি- কিন্তু এতে সমস্যা কোথায় ? তদন্ত হোক । রেজোলিউশন তো দিয়েছেন ৷
রাজদীপ- বিধায়করা বলছেন, তাঁরা স্বাক্ষর করেননি।
বিচারপতি- ঠিক আছে । তাঁকে হাজির হতে নির্দেশ দিচ্ছি । সে হাজির হোক।
রাজদীপ- এখন আর তিনি সাক্ষী হিসাবে নয়, অভিযুক্ত হিসাবে তাঁকে হেফাজতে নিতে চায় সিআইডি। কারণ তাঁর কাছে মিটিং রেজোলিউশনের অরিজিনাল কপি পর্যন্ত নেই । অরিজিনাল কপিটাকে সুরক্ষিত করার জন্যই তাঁকে হেফাজতে নেওয়া প্রয়োজন।
বিচারপতি- সই জাল করা হয়েছে, এমনটা কতজন অভিযোগ করেছেন ?
রাজদীপ- 5 জন অভিযোগ করেছেন। ব্লক লেটারে নাম লেখা হয়েছে ৷
অভিষেকের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য- নোটিশ দেওয়ার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসাবাদ করা। কিন্তু তার সঙ্গে হেফাজতে নেওয়ার যুক্তি কী? আগামিকাল থেকে যখন, যেদিন খুশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সকাল 10টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে সিআইডি ৷ তিনি প্রস্তুত রয়েছেন। সুরক্ষাকবচ দেওয়া হোক তাঁকে ৷