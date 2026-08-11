সোমে 'সুপ্রিম' অনুমতি, মঙ্গলে হাইকোর্টে ফের রক্ষাকবচ; বড় স্বস্তি অভিষেকের

সোমে 'সুপ্রিম' অনুমতি, মঙ্গলে হাইকোর্টে ফের রক্ষাকবচ; বড় স্বস্তি অভিষেকের
'সুপ্রিম' নির্দেশে বিদেশযাত্রার অনুমতি পেয়েছেন গতকালই ৷ আর মঙ্গলবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হাইকোর্ট ফের রক্ষাকবচ দিলেন ৷
Published : August 11, 2026 at 1:52 PM IST
কলকাতা, 11 অগস্ট: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এর আগেই দায়ের হয়েছে 16টি এফআইআর ৷ সেই মামলায় আপাতত বড় রক্ষাকবচ পেলেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ । আগামী 31 অগস্ট পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ না-করতে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য এই মামলায় আগামী 25 অগস্ট রায়দান করবেন।
মঙ্গলবার তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে দায়ের হাওয়া 16টি মামলা ওঠে কলকাতা হাইকোর্টে। এই মামলাগুলির মধ্যে 13টি মামলায় আগেই রক্ষাকবচ পেয়েছিলেন অভিষেক। বাকি তিনটির জন্য রক্ষাকবচ চেয়ে ফের হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অভিষেকের আইনজীবী। সেই মামলাগুলিতেই স্বস্তি পেলেন তৃণমূল সাংসদ। 31 অগস্ট পর্যন্ত তাঁকে রক্ষাকবচ দিল হাইকোর্ট।
মামলার ক'য়েকদিন ধরে দীর্ঘ শুনানি হয়েছে। ফলে সেগুলি রেকর্ড করতে সময় লাগবে। তাই বিচারপতি আপাতত রায়দান স্থগিত রেখেছেন। এদিন বিচারপতি মৌখিক পর্যবেক্ষণে বলেন, "গত 21 মে যেহেতু একটা মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ দিয়েছে এই আদালত ৷ তাই হাইকোর্ট অন্যান্য মামলায় তদন্তে সহযোগিতা করতে নির্দেশ দিতে চায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে।"
বিচারপতি আরও বলেন, "কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ করা যাবে না। কারণ এই অভিযোগগুলিতে হেফাজতে নিয়ে তদন্তের প্রয়োজন নেই বলেই আদালত মনে করছে। তদন্তকারী সংস্থা খতিয়ে দেখুুক ৷ রিপোর্ট দিক। আদালত এটা ফাইনাল অর্ডার হিসাবে দিচ্ছে না। তদন্ত চলবে।" আগামী 25 অগস্ট লিখিত নির্দেশ দেবেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷
এদিন শুনানিতে সিআইডির পক্ষে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু বলেন, "মামলাকারী আগাম জামিনের আবেদন করেননি । পাশাপাশি, হেফাজতে নিয়ে তদন্তের প্রয়োজন আছে কি না, সে বিষয়ে সিআইডি নিজেদের বক্তব্য জানাবে। তার জন্য মামলা বিস্তারিত শুনানি করা প্রয়োজন। প্রত্যেকটি এফআইআরের আলাদা আলাদা কারণ আছে।"
বিচারপতি পালটা বলেন, "কোন এফআইআর গত 4 মে'র আগে হয়েছে দেখান। কী নিয়ে আপনি বলতে চান ?"
আদালতের সওয়াল-জবাব
- এসভি রাজু- কালীতলা আশুতি থানার কেস। বেআইনি জমি দখল।
- বিচারপতি- গত 16 জুন 2026-এর এফআইআর। কে এই এফআইআর করেছে ? অভিজিৎ দাস ববি? যিনি দু'বার নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন ? হলফনামা না-দেখে আদালত এই মামলা শুনবে না। তদন্ত হোক। আদলত তদন্তে বাধা দিচ্ছে না। তদন্তকারী সংস্থা তদন্ত করুক।
- এসভি রাজু- মামলাকারী যদি প্রমাণ করতে না-পারেন এইএফআইআর খারিজ হওয়া উচিত। ততক্ষণ তাঁকে অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষাকবচ দেওয়া যায় না।
- জয়ন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় অভিযোগকারী অভিজিৎ দাস ববির পক্ষে অভিযোগ করেন, রাজ্য প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে দুর্নীতি করা হয়েছে। কোটি কোটি টাকা আমফান দুর্নীতি করা হয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি । একেবারেই সুরক্ষাকবচ দেওয়া উচিত নয়। যদি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষাকবচ দেওয়া হয় তাহলে অভিজিৎ দাস ববিকেও পুলিশি সুরক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।
- বিচারপতি বলেন, "গত 21 মে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সুরক্ষাকবচ দেওয়ার পর অগস্ট মাস পর্যন্ত আপনার উপর কোনও হামলা বা আক্রমণ হয়েছে? যদি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় খুব প্রভাবশালী ব্যাক্তি হন তাঁর সাংসদ এলাকাতেই তাঁর পার্টি অফিস ভেঙে ফেলা সম্ভব ?
- রাজ্যের এজি বলেন, "আমতলার সম্পত্তি লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের নয় ।"
- রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্য়াডভোকেট জেনারেল- শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে যে এফআইআরগুলিতে এই মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে, সেই মামলাগুলোর কেস ডাইরি দেখার পর অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়েছিল আদালত । সামগ্রিক সুরক্ষাকবচ দেওয়া যায় না । অভিষেকের বিরুদ্ধে এফআইআরগুলি আলাদা আলাদা করে শুনুক আদালত । তারপর সুরক্ষাকবচ দেওয়ার কথা বিবেচনা করুক ।
- জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়- শুভেন্দু অধিকারীর মামলা এখানে উদাহরণ হিসাবে আনা উচিত নয় । কারণ শুভেন্দু অধিকারী 30 বার আক্রান্ত হয়েছিলেন । পাশাপাশি, তিনি বিরোধী দলনেতা ছিলেন । আমার মক্কেল চার বার আক্রান্ত হয়েছেন । সেবাশ্রয় নিয়েও একাধিক অভিযোগ রয়েছে।"
- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী বিরোধিতা করে বলেন, "যে অভিযোগগুলি নিয়ে মামলা হয়েছে তার মধ্যে সাবমিশন সীমিত রাখুন।"
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া 16টি FIR-এর কপি পুলিশকে দেওয়ার নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। একইসঙ্গে বিষ্ণুপুর, আশুতি এবং ভবানীপুর থানায় দায়ের হওয়া FIR-গুলির ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচের মেয়াদ 31 অগস্ট পর্যন্ত বাড়ালেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। মামলার রায়দান আগামী 25 অগস্ট।
উল্লেখ্য, সোমবার তিন সপ্তাহের জন্য বিদেশে যাওয়ার অনুমতি পান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ চোখের চিকিৎসা করাতে শর্তসাপেক্ষে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দেয় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷