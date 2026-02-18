‘শান্তিনিকেতনে’ মুন্নাভাই এমবিবিএস! ‘ভুয়ো’ রোগী দেখিয়ে পিজি কোর্সের ছাড়পত্র পাওয়ার চেষ্টা, স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের

‘শান্তিনিকেতনে’ মুন্নাভাই এমবিবিএস! ‘ভুয়ো’ রোগী দেখিয়ে পিজি কোর্সের ছাড়পত্র পাওয়ার চেষ্টা, স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের
শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের কর্ণধার হলেন মলয় পিঠ ৷ অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত তিনি ৷ তাঁর নাম জড়িয়েছে গরুপাচার মামলায় ৷
Published : February 18, 2026 at 2:55 PM IST
বোলপুর, 18 ফেব্রুয়ারি: ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের পরিদর্শনের সময় বেডে ভুয়ো রোগী শুইয়ে রাখা হয়েছিল মেডিক্যাল কলেজে ! শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল সম্পর্কে এমনই তথ্য উঠে এল কলকাতা হাইকোর্টে ৷ এজলাসে বসে যা শুনে বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্র ‘মুন্নাভাই এমবিবিএস নাকি’ বলেও মন্তব্য করেন ৷ এমনকী, স্নাতকোত্তর কোর্স (পিজি) চালুর ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ দেন বিচারপতি ।
পাশাপাশি, তিনদিনের মধ্যে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন (এনএমসি)-কে প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে পরিদর্শনের নির্দেশও দিয়েছেন বিচারপতি মিত্র । যদিও, এই প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের কর্ণধার মলয় পিঠ বলেন, "এখনও পূর্ণাঙ্গ রায়ের কপি হাতে পাইনি ৷ তবে এটুকুই বলব একটা ভালো কিছু করতে গিয়েছিলাম ৷ এই জেলার সবার ভালো হতো ৷ মাত্র পাঁচ বছরে আমরা যা করেছি, বাকি মেডিক্যাল কলেজগুলোয় নেই ৷ পরবর্তীতে ফের চেষ্টা করব পিজি কোর্স চালু করার ।"
2021 সালে বোলপুরের মুলুকে তৈরি হয়েছিল বেসরকারি শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ৷ এর কর্ণধার হলেন মলয় পিঠ ৷ এই মেডিক্যাল কলেজে স্নাতকোত্তরে 16টি বিষয়ের উপর পঠন-পাঠন শুরুর উদ্যোগ নেওয়া হয় ৷ সেই মতো ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন (এনএমসি)-এর অনুমতি চাওয়া হয় ৷ কিন্তু, মেলেনি অনুমতি । কেন অনুমতি দেওয়া হল না? 2025 সালে এই মর্মে কলকাতা হাইকোর্টের দারস্থ হয়েছিল শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ।
হাইকোর্টের বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রের বেঞ্চে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন স্পষ্ট জানায়, 16টি বিভাগে স্নাতকোত্তরে কোর্স চালু করার মতো কোনও পরিকাঠামো নেই শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের । মাত্র পাঁচটি বিভাগেই স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করতে নূন্যতম 15 জন অধ্যাপক ও চিকিৎসকের প্রয়োজন হয় । আর সেই জায়গায় এনএমসি-র প্রতিনিধি দল পরিদর্শনে গিয়ে মাত্র তিনজন অধ্যাপক ও চিকিৎসকে দেখে ছিলেন ৷
শুধু তাই নয়, এনএমসি আদালতে দেওয়া হলফনামায় জানায়, হাসপাতালের বেডে 'ভুয়ো' রোগী শুইয়ে রাখা হয়েছিল ৷ রোগীর কী হয়েছে, সেই সংক্রান্ত 'কেস হিস্ট্রি' ছিল না ৷ আদালতে এই অভিযোগের পরেই বিচারপতি বলে ওঠেন, 'এ তো পুরো মুন্নাভাই এমবিবিএস'। তারপরেই বিচারপতি মিত্র স্নাতকোত্তর কোর্স চালুর ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ দেন । পাশাপাশি ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের প্রতিনিধি দলকে ফের পরিদর্শনের নির্দেশ দেন ৷
আর এরপরে শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এই কাণ্ডে রীতিমতো নিন্দার ঝড় উঠেছে । স্বাস্থ্য, চিকিৎসার মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে কীভাবে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো ছাড়া কোর্স চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, সেই প্রশ্নই উঠছে ৷ শুরু হয়ে গিয়েছিল ওই মেডিক্যাল কলেজে অফ লাইনে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি প্রক্রিয়াও ৷
উল্লেখ্য, গরুপাচার ও আর্থিক তছরুপের মামলায় অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ হিসাবে নাম উঠে এসেছিল এই শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের কর্ণধার মলয় পিঠের ৷ তাঁকে একাধিকবার কলকাতা ও দিল্লিতে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদও করেছিল ইডি ও সিবিআই । এমনকি, শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল-সহ মলয় পিঠের শান্তিনিকেতন পলিটেকনিক কলেজেও হানা দিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ও সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন-এর অফিসারেরা ৷