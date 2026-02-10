বেআইনি কাজের প্রতিবাদে মারধর ! 'অবিলম্বে স্কুলে যোগ দিন', নির্যাতিত শিক্ষককে নির্দেশ হাইকোর্টের
স্কুলের বেআইনি কাজের প্রতিবাদ করেছিলেন শিক্ষক ৷ ফলস্বরূপ তাঁকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ৷ স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেন তিনি ৷
Published : February 10, 2026 at 6:41 PM IST
কলকাতা, 10 ফেব্রুয়ারি: স্কুলের বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিবাদ করে জুটেছিল মার ৷ বন্ধ হয়েছে স্কুলে যাওয়া ৷ সঙ্গে বেতনও ৷ এই অবস্থায় কোনও সুরাহা না-পেয়ে গত 4 ফেব্রুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন শিক্ষক ৷ এই মামলায় মঙ্গলবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দেন, আগামিকাল অর্থাৎ বুধবার থেকে আগের মতো স্কুলে যাবেন ওই শিক্ষক ৷
স্কুলের ভিতরে এসে বহিরাগতরা ওই শিক্ষককে মারধর করেছে, শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেন বিচারপতি । গত বছর 16 জুলাই স্কুলের ভিতরেই শিক্ষককে মারাধরের যে অভিযোগ উঠেছে, সে বিষয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমার অতিরিক্ত স্কুল পরিদর্শকের রিপোর্ট তলব করেছেন বিচারপতি ৷ 10 মার্চ পর্যন্ত মামলার শুনানি মুলতবি থাকবে ৷ ওই শিক্ষক স্কুলে যোগদানের পর ফের কোনও সমস্যা সৃষ্টি করা হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে আদালতে রিপোর্ট দিতে স্কুল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত গত বছরের 26 মে ৷ স্কুলের অভ্যন্তরীণ বেআইনি কাজকর্ম নিয়ে কাঁথির অতিরিক্ত জেলা স্কুল পরিদর্শকের কাছে চিঠি দিয়েছিলেন ওই শিক্ষক ৷ উপযুক্ত পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছিলেন ৷ এরপরে 12 জুন ফের স্কুলের টিচার ইনচার্জের কাছে ক্লাস রুটিনের দাবি জানান তিনি ৷ কিন্তু কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি ৷
এর মধ্যে 16 জুলাই বিকেলে কয়েকজন অভিভাবক ও বহিরাগত স্কুলের মধ্যে ঢুকে ওই শিক্ষকের উপর চড়াও হয় এবং তাঁকে মারধর করে ৷ দু'দিন পর 18 জুলাই তিনি পূর্ব মেদিনীপুর জেলা স্কুল পরিদর্শক, কন্টাই সার্কেলের সাব-ইনসপেক্টরকে এই মারধরের ঘটনাটি জানান ৷ 20 জুলাই মরিশদা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ৷ কিন্তু তারপরও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি ৷ তাঁর সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে প্রশাসনও এগিয়ে আসেনি ৷
এদিকে গত বছর ডিসেম্বর মাস থেকে শিক্ষকের বেতন আটকে দিয়েছেন স্কুলের টিচার ইনচার্জ ৷ এই পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করতে পারছেন না বলে ইতিমধ্যে তিনি স্কুল সার্ভিস কমিশনের কাছে নিকটবর্তী কোনও স্কুলে বদলির আবেদন জানিয়েছেন ৷ পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিলেও এখনও তাঁদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি ৷ তাই বাধ্য হয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন শিক্ষক ৷
আদালতের কাছে আবেদনে শিক্ষক জানান, তিনি স্কুলের অভ্যন্তরীণ কিছু বেআইনি কাজকর্মের প্রতিবাদ করেছিলেন ৷ স্কুলে স্থায়ী প্রধান শিক্ষক নেই ৷ যিনি দায়িত্বে রয়েছেন, তাঁর কাছে সহ-শিক্ষকদের জন্য একটি স্টাফ কমন রুমের দাবিতে স্মারকলিপি দিয়েছিলেন ৷ স্কুলে রয়েছেন একাধিক অতিথি শিক্ষক ৷ একজন অতিথি শিক্ষক আবার স্কুলের পরিচালন পর্ষদের সভাপতি ৷ বিভিন্ন কারণে তাঁদের সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষকের সম্পর্ক খুব ভালো নয় ৷
অভিযোগ, এই অবস্থায় স্কুলের ভিতরে সেই অতিথি শিক্ষকদের উপস্থিতিতে তাঁকে বহিরাগতরা হেনস্থা করেন ৷ পরে স্কুলের ভিতরেই তাঁকে মারধর হয় ৷ কার্যত রোষের মুখে পড়েছিলেন তিনি ৷ স্কুলের ভিতরেই মার খেয়ে নিরাপত্তার অভাবে স্কুলে যাওয়াই বন্ধ করে দিয়েছিলেন শিক্ষক ৷ গত কয়েকমাস ধরে স্কুলে যেতে পারছেন ৷ এই অবস্থায় তাঁর বেতন বন্ধ হয়েছে ৷ স্কুল কর্তৃপক্ষকে বলেও কোনও সুরাহা না-পেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি ৷
স্কুল ম্যানেজিং কমিটির দাবি, স্কুল বার বার ওই শিক্ষককে স্কুলে যোগ দিতে বলেছে ৷ কখনও তাঁকে বাধা দেওয়া হয়নি ৷ মাধ্যমিক স্কুলে মাত্র চারজন স্থায়ী শিক্ষক রয়েছেন ৷ এই শিক্ষক নিজের ইচ্ছেমতো স্কুলে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন ৷ তাঁকে কেউ স্কুলে আসতে বারণ করেনি ৷