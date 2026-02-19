বিশেষভাবে সক্ষম 'যোগ্য'রা চাকরিহারা হচ্ছে না, সাফ জানাল হাইকোর্ট
2016 সালে বিশেষভাবে সক্ষমদের কোটায় যে সব শিক্ষক-শিক্ষিকারা চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের চাকরি বাতিল করা চলবে না ৷ এদিন এসএসসি-কে নির্দেশ দিল আদালত ৷
কলকাতা, 19 ফেব্রুয়ারি: এসএসসি-র নিয়োগ নিয়ে বড় নির্দেশ আদালতের ৷ 2016 সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে সক্ষমদের কোটায় নিযুক্ত 'আনটেন্টেড' অর্থাৎ 'যোগ্য' শিক্ষক/শিক্ষিকাদের আপাতত হাইকোর্টের নির্দেশ ছাড়া চাকরিচ্যুত করা যাবে না, নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা ৷ পাশাপাশি এই কোটায় শূন্য পদ হঠাৎ কেন কমানো হল, তাও জানতে চেয়েছে আদালত ৷
এদিন বিশেষভাবে সক্ষমদের কোটায় কর্মরত শিক্ষকদের দায়ের করা একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে এই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা ৷ 2016 সালের পরীক্ষার ভিত্তিতে স্কুল সার্ভিস কমিশন 96 জনকে নিযুক্ত করেছিল ৷ এদিকে ন'বছর পর 2025 সালে স্কুল সার্ভিস কমিশন বিশেষভাবে সক্ষমদের কোটায় সংরক্ষিত শূন্যপদের সংখ্যা কমিয়ে 58 করেছে ৷ এটা কীভাবে সম্ভব, এই বিষয়টি কমিশন ও রাজ্যকে চার সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিয়ে আদালতে জানাতে হবে ৷ কারণ, সুপ্রিম কোর্ট 'আনটেন্টেড' যোগ্য প্রার্থীদের চাকরিতে বহাল রাখার পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছিল ৷ তাই এই মামলার নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত তাঁদের চাকরিতে বহাল রাখতে হবে ৷
সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যে রাজ্যের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে 'আনটেন্টেড' কর্মরত শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ আগামী 31 অগস্ট পর্যন্ত বাড়িয়েছে ৷ কিন্তু কমিশন বিশেষভাবে সক্ষমদের কোটায় শূন্যপদের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছে, ফলে সময় শেষ হওয়ার পর এমনিতেই চাকরি চলে যাওয়ার আশঙ্কায় ভুগছেন শিক্ষকরা-শিক্ষিকারা ৷ নতুন পরীক্ষায় মাত্র 58 জন সুযোগ পাবেন ৷ বাকিরা কোথায় যাবেন ? এই প্রশ্ন নিয়েই হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন বিশেষভাবে সক্ষমদের কোটায় কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকারা ৷
বিশেষভাবে সক্ষমদের কোটায় 2016 সালে 96 জনকে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হয় ৷ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে 26 হাজার চাকরি বাতিলের পর স্কুল সার্ভিস কমিশন নতুন করে পরীক্ষা নিয়েছে ৷ কিন্তু বিশেষভাবে সক্ষমদের সংরক্ষণের কোটায় রাখা হয়েছে মাত্র 58টি শূন্য পদ ৷ এর বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন একাধিক কর্মরত শিক্ষক ৷
আদালতে রাজ্যের বক্তব্য, 2016 সালে রাজ্যের স্কুলগুলির দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে সক্ষমদের শূন্যপদ তৈরি করা হয়েছিল ৷ সেই হিসাবে বিশেষভাবে সক্ষমদের কোটা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৷ 2025 -এর নিয়োগেও সেই রুল মেনে নিয়োগ করা হচ্ছে ৷ ফলে কমিশন রুলের বাইরে গিয়ে কিছু করছে না ৷ বিচারপতি অমৃতা সিনহা, রাজ্য ও স্কুল সার্ভিস কমিশনকে চার সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছেন । এর 15 দিনের মধ্যে মামলাকারীরা তাঁদের উত্তর দেবেন ৷ তারপর ফের এই মামলার শুনানি হবে ৷