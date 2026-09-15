মামলা থেকে শুভেন্দুর নাম বাদ দিতে নির্দেশ হাইকোর্টের, চ্যালেঞ্জ করবেন লাহেক আলি ?
Calcutta High Court: লাহেক আলির বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর খারিজের আবেদনে আপাতত সাড়া দিল না কলকাতা হাইকোর্ট ।
Published : September 15, 2026 at 5:05 PM IST
কলকাতা, 15 সেপ্টেম্বর: বারুইপুর-কাণ্ডে সিপিআইএম নেতা লাহেক আলির মামলা থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নাম বাদ দিতে নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ভট্টাচার্য । এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আপিল করতে পারেন লাহেক আলির আইনজীবীরা ৷ এদিকে, লাহেক আলির বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর খারিজের আবেদনে আপাতত সাড়া দেয়নি কলকাতা হাইকোর্ট । বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশে বলেন, লাহেক আলি অন্তর্বর্তী জামিনে রয়েছেন । তাই এখন কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই । পুজোর ছুটির পর সব পক্ষের হলফনামার ভিত্তিতে এই মামলার শুনানি করা হবে বলে জানিয়েছে আদালত ।
উল্লেখ্য, গত 11 জুলাই বারুইপুরে বালিকাকে যৌন নির্যাতন ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে গণপিটুনিতে একজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই মৃত্যুর পর বলেন, "মব লিঞ্চিং-এ কমিউনাল অ্যাঙ্গেল ছিল ৷ অতৃপ্ত আত্মা যারা ভোটে হেরে ঘরে ঢুকে গেছিলেন, তারা এ কাজ করেছে, তাদেরকে ভুগতে হবে ৷ কনভিকশন থেকে এক্সিকিউটিভ সব মুখ্যমন্ত্রীর মনিটরিং-এ হবে ৷ ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলের ঘটনাটা মব লিঞ্চিং বলব না, এটা তার নামের পরিচয় দেখে তাকে খুন করা হয়েছে, এর পেছনে ভোটে রিজেক্ট যারা হয়েছেন, তাদের বড় উস্কানি রয়েছে ৷ র্যাডিক্যাল মৌলবাদী গ্রুপও থাকতে পারে, আমি উড়িয়ে দিচ্ছি না....৷" মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরই 12 জুলাই বিজেপি মণ্ডল সভাপতি গৌতম চক্রবর্তী একটা অভিযোগ দায়ের করেন লাহেক আলির বিরুদ্ধে এবং ওই দিনই লাহেক আলিকে গ্রেফতার করা হয় ।
বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য এদিন শুনানিতে আদালতে বলেন, "জামিন নয়, লাহেকের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর খারিজ চাইছি । এই তদন্ত চালানো যায় না । চারটে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী বলার পরেই লাহেককে টার্গেট করা হল । জামিনের আবেদনের সঙ্গে এফআইআর খারিজ সংযুক্ত নয় । নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে কোনও এফআইআর করা হয়নি লাহেক আলির বিরুদ্ধে । শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্যের পর তাঁকে টার্গেট করা হয়েছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে ।" প্রসঙ্গত, লাহেক আলির অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের মেয়াদ গত 10 সেপ্টেম্বর চার সপ্তাহের জন্য বর্ধিত করা হয়েছে ।
রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার এদিন আদালতে বলেন, "এই ঘটনায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে পার্টি করা হয়েছে । তিনি এই মামলার সঙ্গে কীভাবে সংযুক্ত ? অবিলম্বে মামলা থেকে তাঁর নাম বাদ দেওয়া হোক ।" বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য এরপর নির্দেশে জানান, পুজোর ছুটির পর রাজ্যকে হলফনামা দিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানাতে হবে । তার দু'সপ্তাহের মধ্যে পালটা হলফনামা দেবেন আবেদনকারী এবং শুভেন্দু অধিকারীর নাম মামলা থেকে বাদ দিতে হবে ।
বিচারপতি মামলা থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নাম বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ায় তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন লাহেকের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য । তিনি আদালতে বলেন, "এরপর বলা হবে, লাহেক উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছিল । শুভেন্দু অধিকারীর এই মামলায় পার্টি হিসাবে যুক্ত থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তাঁর নাম বাদ দেওয়ার নির্দেশের বিরুদ্ধে আমরা আপিল করব ।"