'আরজি করের ঘটনা একজনের পক্ষে হয়তো সম্ভব নয় !' সঞ্জয়কে ফের জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ হাইকোর্টের

'আরজি করের ঘটনা একজনের পক্ষে হয়তো সম্ভব নয় !' সঞ্জয়কে ফের জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ হাইকোর্টের
আরজি করে খুন-ধর্ষণের মামলায় মুল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায় ছাড়াও প্রয়োজনে যে কোনও কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে সিবিআই, নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের ৷
Published : April 9, 2026 at 5:10 PM IST
কলকাতা ৯ এপ্রিল: আরজি করে মেডিক্যাল ছাত্রীকে খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় নয়া মোড় ৷ এই মামলায় মুল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায় ছাড়াও প্রয়োজনে যে কোনও কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে সিবিআই বলে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজা শেখর মান্থা ও বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ ।
বৃহস্পতিবার মামলার শুনানিতে আদালতের পর্যবেক্ষণ, "মুল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায় নামের এই ব্যাক্তি অনেক কিছুই জানেন । তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে সিবিআই যেন কোনও দ্বিধা না করে ।" এখানেই না থেমে বিচারপতি মান্থা আরও বলেন, "বিভিন্ন নিউজ রিপোর্ট দেখার পর আমাদেরও মনে হয় কোনও একজনের পক্ষে এই ঘটনা (আরজি করের ধর্ষণ-খুন কাণ্ড) ঘটানো সম্ভব নয়।"
2023 সালের 9 অগস্ট আরজি কর হাসপাতালের চারতলায় সেমিনার হলের মধ্যে কর্তব্যরত চিকিৎসক ছাত্রীর রক্তাক্ত দেহ পাওয়া যায় ৷ অভিষোগ, ধর্ষণের পর তাঁকে খুন করা হয়েছিল ৷ ওই ঘটনায় গর্জে উঠেছিল রাজ্য তথা দেশ ৷ ঘটনার পরে কলকাতা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয় ওই হাসপাতালের সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায় ৷ 2023 সালের 14 অগস্ট আদালতের নির্দেশে এই ঘটনার তদন্তভার নেয় সিবিআই ৷ চিকিৎসক ছাত্রীর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় শিয়ালদা আদালত সঞ্জয় রায়কে আমৃত্যু কারাবাসের সাজা শোনায় ৷
ঘটনার পরই নির্যাতিতার পরিবার ছাড়াও বিভিন্ন মহল থেকে দাবি করা হচ্ছিল, সঞ্জয় ছাড়াও আরও কেউ কেউ জড়িত থাকতে পারে ৷ এ ব্যাপারে পুনরায় তদন্তের জন্য আদালতের কাছে আবেদনও জানিয়েছিল নির্যাতিতার বাবা-মা ৷ আদালত সূত্রের খবর, নির্যাতিতার বাবা মায়ের পক্ষে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের করা পরবর্তী তদন্তের আবেদনের স্বপক্ষে এদিন তাঁদের আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় আদালতে দুটি সাপ্লিমেন্টারি হলফনামা জমা করেছেন ।
মামলাকারীর আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় আদালতকে জানান, তাঁরা নির্যাতিতার খুন ও ধর্ষণের রিপোর্ট নিয়ে ডাক্তার অজয় কুমার গুপ্তার মতামত নিয়েছিলেন । সেখানে তিনিও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি মান্থা বলেন, এর আগে খড়গপুর আইয়াইটির এক ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় ডাক্তার অজয় কুমার গুপ্তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ করে জানিয়েছিলেন, ওই ছাত্র আত্মহত্যা করেনি । এরপরই বিচারপতি মান্থার পর্যবেক্ষণ, "বিভিন্ন নিউজ রিপোর্ট দেখার পর আমাদেরও মনে হয় কোন একজনের পক্ষে এই ঘটনা সম্ভব নয় ।"
আরজি কর মামলায় আদালতের এই পর্যবেক্ষণ যথেষ্ট তাৎপর্য়পূর্ণ বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের ৷ প্রসঙ্গত, নির্যাতিতার পরিবারের তরফে এদিন আদালতে জমা দেওয়া হলফনামার পরিপ্রেক্ষিতে সিবিআইকে তাদের বক্তব্য বা রিপোর্ট আগামী 12 মে'র মধ্যে আদালতে দাখিল করার নির্দেশও দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ ৷ আদালত সূত্রের খবর, ওই দিন আরজি করের এই মামলাটিরই শুনানি প্রথমে হবে ৷
এদিনের শুনানিতে আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ সামনে এনেছে আদালত ৷ ডিভিশন বেঞ্চের তরফে শুনানিতে উল্লেখ করা হয়েছে, সঞ্জয় রায়ের বেকসুর খালাসের আবেদন এবং সিবিআইয়ের মৃত্যুদণ্ডের আবেদনেরও শুনানি একইসাথে করা প্রয়োজন । অন্যদিকে নির্যাতিতার পরিবারের তরফে পুনরায় তদন্তের যে আবেদন করা হয়েছে তারও বিস্তারিত শুনানির প্রয়োজন রয়েছে বলে জানিয়েছে আদালত ৷
