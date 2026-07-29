সম্পত্তি হাতিয়ে অনাদরে ঘরে বন্দি অসুস্থ মা, পুলিশকে অনুসন্ধানের নির্দেশ হাইকোর্টের

সম্পত্তি হাতিয়ে অনাদরে ঘরে বন্দি অসুস্থ মা, পুলিশকে অনুসন্ধানের নির্দেশ হাইকোর্টের
অসুস্থ বৃদ্ধ মাকে অবহেলায় ফেলে রাখার খবর প্রায়শই শুনতে পাওয়া যায় ৷ এমনই একটি মামলায় উদ্বেগ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷
Published : July 29, 2026 at 3:55 PM IST
কলকাতা, 29 জুলাই: অবহেলা, অনাদরে ঘরবন্দি অসুস্থ মা ৷ দড়ি বেঁধে রাখা হয়েছে তাঁকে ৷ তিন সন্তান থাকলেও তাঁরা কেউ দেখে না 'মা'কে ৷ এদিকে সম্পত্তি, সোনার গয়না হাতাতে ব্যস্ত সকলেই ৷ এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন কলকাতা হাইকোর্ট ৷ বুধবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য মায়ের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন ৷ দু'সপ্তাহের মধ্যে অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দিতে ভূপতিনগর থানাকে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ৷
মামলাকারী সমীর মাইতি জানিয়েছেন তাঁরা চার ভাই ৷ তাঁদের বাবা 2018 সালের 14 মে পরলোক গমন করেছেন ৷ বাবা মৃত্যুর আগে মা সন্ধ্যা রানি মাইতিকে সমস্ত সম্পত্তি দানপত্র করে দিয়ে যান ৷ বাবার মৃত্যুর পর বয়সজনিত কারণে মায়ের স্মৃতি ক্রমশ নষ্ট হতে থাকে ৷ তিনি আলঝাইমার্স রোগে আক্রান্ত হন ৷ একটি পথ দুর্ঘটনার কবলেও পড়েন মা ৷
এই পরিস্থিতিতে তিন ভাই মিলে বৃদ্ধা মাকে একটা ঘরে বন্দি করে রেখে দিয়েছেন ৷ জোর করে তাঁর থেকে জমি সংক্রান্ত সমস্ত নথি, সোনার গয়না হাতিয়ে নিয়েছেন ৷ এর প্রতিবাদ করলে নিজের ভাইদের হাতেই নির্মমভাবে মার খেতে হয় তাঁকে ৷
গত 18 মে তাঁর আপত্তি সত্ত্বেও বলপূর্বক বিল্ডিং নির্মাণে বাধা দেওয়ায় রড, লাঠি ও অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তাঁকে হুমকি দেওয়া হয় ৷ বাধ্য হয়ে তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ৷ পাশাপাশি 30 মে তাঁর এবং তাঁর মায়ের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার আর্জি জানিয়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপারের কাছেও আবেদন জানান ৷ কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে বাধ্য হয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন মামলাকারী সমীর মাইতি ৷
এদিন আদালতে শুনানিতে সমীর মাইতির আইনজীবী বলেন, "মা অসুস্থ, চিকিৎসা করতে গেলে হেনস্থা করা হয় ৷ বারবার পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি ৷ কিন্তু কোনও কাজ হয়নি ৷ মায়ের চিকিৎসার জন্য হস্তক্ষেপ করুক আদালত ৷"
রাজ্যের তরফে আইনজীবী জানান, "পারিবারিক সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদ ৷ ভাইয়ে ভাইয়ে ঝামেলা সম্পত্তিকে কেন্দ্র করেই ৷" বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বক্তব্য, "সম্পত্তি অন্য বিষয় ৷ সবার আগে মায়ের স্বাস্থ্য, চিকিৎসার বিষয় ৷"
সমীর মাইতির আইনজীবী আদালতে আরও জানিয়েছেন, তিনি মায়ের সঙ্গে অনেকবার কথা বলার চেষ্টা করেছেন ৷ কিন্তু মা কিছু বলার মতো পরিস্থিতিতে নেই ৷ বাড়িতে গিয়ে মাকে দেখতেও কয়েকবার চেষ্টা করেছেন ৷ কিন্তু তাঁকে ঘরে ঢুকতেই দেওয়া হয়নি ৷ আপাতত পুলিশকে সরেজমিনে খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ৷