মমতাকে মিটিংয়ের অনুমতি হাইকোর্টের, বেঁধে দিল বেশকিছু শর্ত

মমতাকে মিটিংয়ের অনুমতি হাইকোর্টের, বেঁধে দিল বেশকিছু শর্ত
শ্রীরামপুরের মাহেশে জনসভা করা যাবে ৷ কিন্তু কোনও মিছিল করা যাবে না। তবে বেশকিছু শর্তও বেঁধে দিল আদালত ৷
Published : September 10, 2026 at 12:13 PM IST
কলকাতা, 10 সেপ্টেম্বর: শর্ত সাপেক্ষে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মিটিং করার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ হুগলির মাহেশে আগামিকাল (শুক্রবার) জিটি রোডে মিছিল করে তারপর মিটিংয়ের অনুমতি চেয়েছিল কালীঘাট তৃণমূল ৷ কিন্তু, বৃহস্পতিবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য এদিন নির্দেশে জানিয়েছেন, জিটি রোড অত্যন্ত সরু রাস্তা হওয়ার বিকল্প হিসাবে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় মিটিং করার আর্জি বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে আদালত ৷
বিচারপতির কথায়, "তাই মাহেশে মিছিল নয়, জগন্নাথদেবের স্নান পিড়ি ময়দানে 11 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ মিটিং করা যাবে। তবে তা করতে হবে বেশ কিছু শর্ত মেনে ৷ বেলা 1টা থেকে 3টে পর্যন্ত সর্বোচ্চ 2 হাজার সমর্থক নিয়ে এই মিটিং করা যাবে ৷ মিটিং থেকে কোনওরকম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে পারে এমন কথা বলা যাবে না ৷ কোনওরকম অশান্তির সৃষ্টি যেন না-হয়। তৃণমূল কংগ্রেসকে আজ রাত 10টার মধ্যে 10 জন ভলান্টিয়ারের নাম, মোবাইল নম্বর পুলিশকে জানাতে হবে। মিটিংয়ে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তাঁরা দায়ী থাকবে। মিটিং শেষ হলেই জায়গা খালি করে দিতে হবে ৷"
উল্লেখ্য, আগামিকাল (11 সেপ্টেম্বর) শ্রীরামপুরের মাহেশে একটি কর্মসূচির পরিকল্পনা করে কালীঘাট তৃণমূল। ওই কর্মসূচিতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতারও থাকার কথা ৷ কালীঘাট তৃণমূল চেয়েছিল সেখানে একটি মিছিল করতে ৷ তার পরে মিছিল শেষে সভার পরিকল্পনা করেছিল তাদের ৷ কিন্তু পুলিশি অনুমতি ঘিরে জটিলতার জেরে বিষয়টি গড়ায় হাইকোর্টে ৷