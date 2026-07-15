ভিক্টোরিয়া হাউজ পেলেন না মমতা, একুশে জুলাইয়ের সভা বিড়লা প্ল্যানেটরিয়ামের সামনে

ভিক্টোরিয়া হাউজ পেলেন না মমতা, একুশে জুলাইয়ের সভা বিড়লা প্ল্যানেটরিয়ামের সামনে
প্রতি বছরের মতো এবছরও ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে একুশের জুলাইয়ের জনসভা করতে অনড় ছিলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কিন্তু আদালত সেই আবেদন খারিজ করল ৷
Published : July 15, 2026 at 2:43 PM IST
কলকাতা, 15 জুলাই: ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে 21 জুলাইয়ের সভা করার অনুমতি পেল না কালীঘাট তৃণমূল ৷ তবে বিড়লা প্ল্যানেটরিয়ামের সামনে একটা ধারে শহিদ দিবস পালনের অনুমতি দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷
বুধবার তিনি নির্দেশে জানিয়েছেন, সর্বোচ্চ 2 হাজার 500 হাজার কর্মী-সমর্থককে নিয়ে করা যাবে এই সমাবেশ ৷ পুলিশকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে আইন-শৃঙ্খলার কোনও সমস্যা না-হয় ৷ বেলা 12টা থেকে সাড়ে 3টে পর্যন্ত এই শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানের সময় বেঁধে দিয়েছে আদালত ৷
18 জুলাই বেলা 4টের মধ্যে কালীঘাট-পন্থী তৃণমূলের 20 জন স্বেচ্ছাসেবীর নাম, ফোন নম্বর আগে থেকে জয়েন্ট কমিশনার অফ পুলিশকে জানাতে হবে ৷ আদালতের নির্দেশ মানা না হলে সেই দায়িত্ব নিতে হবে তাঁদের ৷ রাস্তার অন্যদিক যেন কোনও ভাবেই বন্ধ করা না-হয়, কর্মী-সমর্থকদের তা সুনিশ্চিত করতে হবে ৷ যান চলাচল যাতে স্বাভাবিক থাকে, তাও পুলিশকে নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ৷
শুনানিতে সওয়াল-জবাব
এদিন রাজ্যের তরফে বলা হয়, বিড়লা প্ল্যানেটরিয়ামের সামনে পাঁচ হাজারের বেশি লোকের অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয় ৷ ওই জায়গায় 500 জনের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে ৷ আর সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে করলে দু'হাজার মতো মানুষের সমাবেশের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে ৷
মমতা-পন্থী তৃণমূলের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "একাধিক বার আবেদন জানিয়ে অনুমতি চাওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু অন্য দু'জন যাঁরা পরে অনুমতি চেয়েছিলেন, তাঁদের ইতিমধ্যে অনুমতি দেওয়া হয়েছে ৷ আমরা ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে অনুমতি চেয়েছিলাম ৷"
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য: মেট্রো চ্যানেল বা ডোরিনা ক্রোসিং-এ অনুমতি দিলে সমস্যা কোথায় ?
অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র: সম্ভব নয় ৷ গান্ধি মূর্তির পাদদেশে একজনকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে ৷ বেশি লোক হলে ব্রিগেডে করতে হবে ৷
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য: বিড়লা প্ল্যানেটরিয়ামে করে দিন ৷ সমর্থকদের সংখ্যা এক হাজার ৷ কিন্তু 20 হাজার হলে ব্রিগেডে করতে হবে ৷
আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়: 27 জুন যদি রাজ্য বলত, তাহলে সেইভাবে আমরা ব্যবস্থা করতাম ৷
অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র: কংগ্রেসকে শহিদ মিনারে সর্বোচ্চ দশ হাজার সমাবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে ৷ আর গান্ধি মূর্তির সামনে 700-800 জনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে ৷
আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়: বিড়লা প্ল্যানেটরিয়ামের সামনে পাঁচ হাজার সমর্থক নিয়ে অনুমতি দেওয়া হোক ৷
এজি সুরজিৎ নাথ মিত্র: আমি ট্রাফিক সামলাই না ৷ আমাকে বলা হয়েছে 500 জনের অনুমতি দিতে ৷
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য: বিড়লা প্ল্যানেটরিয়ামের সামনে সর্বোচ্চ 2 হাজার 500 জনকে নিয়ে অনুমতি দিতে পারে আদালত ৷ দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল এই শহিদ দিবস পালন করছে ৷ সেই আবেগকে গুরুত্ব দিয়েই আদালত তিন হাজার লোকের অনুমতি দিতে পারে ৷
প্রথম দফায় শুনানিতে কী হয়েছিল
আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়: কলকাতা পুলিশ রাজনৈতিক সভা সমাবেশ আটকাতেই 2 জুলাই থেকে 30 অগস্ট পর্যন্ত ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া চত্বরে 163 ধারা জারি করেছে ৷ ওই জায়গায় 1993 সাল থেকে শহিদ দিবস পালন করে আসছে তৃণমূল ৷
ইতিমধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসেরই একটা অংশকে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে একুশে জুলাইয়ের সভা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি জাতীয় কংগ্রেসকেও একই দিন শহিদ মিনারের সামনে শহিদ দিবস পালন করার অনুমতি দিয়েছে পুলিশ ৷ কালীঘাট তৃণমূলের পক্ষে অনুরোধ জানান হয়, মেট্রোরেল চ্যানেলে বা ডোরিনা ক্রোসিং, এসপ্ল্যানেড ইস্ট-এ করতে দেওয়া হোক ৷
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য: কত লোকের সমাবেশ হবে ? হাজরাতে করতে পারেন ৷
আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়: 15-20 হাজার হলে হাজরাতে সভা করা সম্ভব নয় ৷ তবে সমর্থকদের সংখ্যা কম হতে পারে ৷ কারণ দলের মধ্যে ডামাডোল চলছে ৷
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য: আমি ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে অনুমতি দিতে পারবো না।তবে ডোরিনা ক্রোসিং বা এসপ্ল্যানেড ইস্ট এ অনুমতি দিতে সমস্যা কি?
রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র: এই বিষয়ে প্রশাসনের কি মতামত সেটা জেনে নিয়ে তারপর আমরা আদালতকে জানাতে পারব ৷ আগামিকাল পর্যন্ত সময় দেওয়া হোক ৷
আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়: বিড়লা প্ল্যানেটরিয়াম দিলেও হবে ৷ বিচারপতি রাজ্যের আইনজীবীকে বলেন, "বেলা 12.30 টার সময় এসে জানান ৷"