NEET-এর মার্কশিট জাল করে হাইকোর্টে মামলা, দুই পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপের নির্দেশ
একজনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ আদালতের ৷ অপরজন মামলা প্রত্য়াহার করতে চেয়েছিলেন ৷ আদালত জানিয়েছে, তাঁর নথি জাল হলে আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে ৷
Published : July 31, 2026 at 3:24 PM IST
কলকাতা, 31 জুলাই: যে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ঘিরে উত্তাল দেশের রাজনীতি, সেই নিট-ইউজি 2026 পরীক্ষার দুই পরীক্ষার্থীর দায়ের করা মামলা থেকে সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য ৷ এক পরীক্ষার্থী আদালতে ভুয়ো নথি দিয়ে মামলা দায়ের করেছিলেন বলে জানিয়েছে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি বা এনটিএ ৷ তারপরই কলকাতা হাইকোর্ট ওই পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ৷
একই সঙ্গে বিপাকে আরও একজন পরীক্ষার্থী ৷ তিনি মামলা প্রত্যাহার করতে চাইলেও আদালত ছাড় দিতে চায়নি ৷ বরং তিনিও যদি জাল নথি ব্যবহার করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁকেও আইনি পদক্ষেপের মধ্যে পড়তে হবে, এমনটাই জানিয়ে দিয়েছে আদালত ৷
চলতি বছরের মে মাসের তিন তারিখ নিট-ইউজি 2026-এর পরীক্ষা হয় ৷ কিন্তু সেই পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ ওঠে ৷ পরে গত 21 জুন আবার পরীক্ষা হয় ৷ সেই ফলাফলও প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে ৷ ফল প্রকাশের পর দুই পরীক্ষার্থী রূপসা গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীজা মোহান্তি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ৷ কম নম্বর পাওয়ার অভিযোগ তুলে তাঁরা মামলা দায়ের করেন ৷
আদালতে রূপসা নিট-ইউজি 2026 পরীক্ষায় তিনটি আলাদা স্কোরকার্ড পাওয়ার অভিযোগ তুলেছিলেন ৷ অন্যদিকে, শ্রীজা মোহান্তি দাবি করেছিলেন, তাঁকে কম নম্বর দেওয়া হয়েছে ৷ শুক্রবার মামলার শুনানি হয় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে ৷
শুনানিতে এনটিএ-র আইনজীবী আদালতে জানান, আবেদনকারীর দাখিল করা সমস্ত নথিই জাল ও বিকৃত । যে স্কোরকার্ড জমা দেওয়া হয়েছে, সেটি 2025 সালের পরীক্ষার । আদালতে পেশ করা ওএমআর শিটও আসল নয়, বিকৃত করা হয়েছে । এনটিএর দাবি, এই ঘটনায় তারা আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করবে এবং আগামী তিন বছর তাঁকে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না ।
অন্যদিকে, পরীক্ষার্থী রূপসার পক্ষে আইনজীবী আদালতের কাছে সময় চেয়েছিলেন বিষয়টি খতিয়ে দেখে বক্তব্য পেশ করার জন্য । পাশাপাশি, এনটিএ-কে রিপোর্ট দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন তিনি । কিন্তু উভয়পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি অমৃতা সিনহা বলেন, ‘‘আদালতকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে জাল নথি পেশ করার চেষ্টা হয়েছে ।’’ এরপর আদালত মামলাটি খারিজ করে দেয় । তবে, পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এনটিএ-কে নির্দেশ দিয়েছে আদালত ।
এদিকে শ্রীজা নামে অন্য পরীক্ষার্থী আদালতে দায়ের করা মামলায় দাবি করেন, তাঁর প্রাপ্ত নম্বর হওয়ার কথা 659 । কিন্তু তাঁকে দেওয়া হয় মাত্র 289 । প্রায় 370 নম্বরের পার্থক্য হয়ে যায় ৷ কিন্তু এদিন তাঁর আইনজীবী শুনানির সময় মামলাটি প্রত্যাহার করে নেওয়ার আর্জি জানান । বিচারপতি সিনহা নির্দেশ দিয়েছেন, মামলা প্রত্যাহার করতে চাইলেও তাঁর বিরুদ্ধে এনটিএ পদক্ষেপ করতে পারবে ।