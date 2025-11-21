ETV Bharat / state

সুরক্ষা ছাড়াই ম্যানহোল পরিষ্কার করতে নেমে মৃত্যু, ক্ষতিপূরণের নির্দেশ হাইকোর্টের

ম্যানহোল পরিষ্কার করতে নেমে মৃত্যু হয় চার সাফাই কর্মীর ৷ অসুস্থ হন তিন জন ৷ কলকাতা পুরনিগমকে তাঁদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বলে জানাল হাইকোর্ট ৷

Calcutta High Court
কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 21, 2025 at 10:48 PM IST

কলকাতা, 21 নভেম্বর: ম্যানহোল পরিষ্কার করতে নেমে মর্মান্তিক মৃত্যু ও অসুস্থ হওয়ার ঘটনায় মোটা টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ কলকাতা পুরনিগমকে তিন মাসের মধ্যে এই টাকা দিতে হবে ৷

2021 সালের 25 ফেব্রুয়ারি রিজেক্ট পার্ক থানা এলাকার কুঁদঘাটে ম্যানহোলে নেমে বর্জ্য পরিষ্কার করতে গিয়ে দম আটকে মৃত্যু হয় চার সাফাই কর্মী- সাবির হোসেন (19), লিয়াকত আলি (20), জাহাঙ্গীর আলম এবং মহাম্মদ আলমগীর (35)-এর ৷ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন আরও তিন জন- সাইফুল ইসলাম (28), মহাম্মদ সলমন (35) এবং মাহাবুল হক (22) ৷

মামলাকারীদের অভিযোগ, কলকাতা পুরনিগমের অধীনস্ত কলকাতা এনভায়রনমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (KEIIP)-এর জন্য তাঁরা কাজ করছিলেন ৷ ম্যানহোলে নেমে বর্জ্য পরিষ্কারের সময় কোনও সুরক্ষা বিধি মানা হয়নি ৷ এমনকী শ্রমিকদের কোমরে একটা দড়ি পর্যন্ত ছিল না ৷ এই ঘটনায় ক্ষতিপূরণের দাবিতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ৷

শুক্রবার এই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি চৈতালী চট্টোপাধ্যায় দাসের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, রায় ঘোষণার তিন মাসের মধ্যে কলকাতা পুরনিগমের নিকাশি বিভাগকে মৃতদের পরিবার পিছু 30 লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ৷ এর আগে এই ঘটনায় 10 লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছে ৷ তাই আরও 20 লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷ পাশাপাশি গুরুতর অসুস্থদের দু'মাসের মধ্যে 5 লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ৷

এর সঙ্গে রাজ্য সরকারকে 30 দিনের মধ্যে ম্যানুয়াল স্ক্যাভেনজার অ্যাক্ট, 2013 অনুযায়ী গাইডলাইন তৈরির নির্দেশও দিয়েছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি চৈতালী চট্টোপাধ্যায় দাসের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ এক্ষেত্রে বলরাম সিং নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি মামলার উদাহরণও দেয় বেঞ্চ ৷ আগামিদিনে ম্যানহোলে নেমে বর্জ্য় পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে সাফাই কর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে বলে আদালত জানিয়েছে ৷ নির্দেশ সঠিকভাবে পালন হল কি না, তা জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে রিপোর্ট দিতেও বলেছে হাইকোর্টের ৷

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, 2021 সালের 25 ফেব্রুয়ারি মালদার বাসিন্দা মোট সাতজনকে ন্যূনতম সুরক্ষা ছাড়াই ম্যানহোলে নামিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ৷ তাঁদের মধ্যে চারজনের মৃত্যু হয় ৷ তিনজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ মামলাকারীর পক্ষে আইনজীবী রঘুনাথ চক্রবর্তী আদালতকে জানান, পুরনিগম যেভাবে ম্যানহোল পরিষ্কারের কাজে শ্রমিকদের নামিয়ে দিয়েছিল, তা 2013 সালের ম্যানুয়াল স্ক্যানভেনজার্স অ্যাক্টের পরিপন্থী ৷ এদিন কলকাতা হাইকোর্ট মামলাকারীদের বক্তব্যে সিলমোহর দিয়েছে ৷ পাশাপাশি রাজ্যকে এই বিষয় সুস্পষ্ট গাইডলাইন প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷

