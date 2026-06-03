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পুরসভার মাসিক অধিবেশন ডাকা নিয়ে জটিলতা, মালা রায়ের আবেদনে কী নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা পুরনিগমের মাসিক অধিবেশন ডাকা নিয়ে জটিলতা কাটাতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন মালা রায় ৷

mala roy
কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ মালা রায় (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 3, 2026 at 2:23 PM IST

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কলকাতা, 3 জুন: কলকাতা পুরনিগমে মাসিক অধিবেশন ডাকা নিয়ে জটিলতা ৷ কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন চেয়ারপার্সন মালা রায় ৷ তিনি পুর আইন মেনে মাসিক অধিবেশন ডাকতে পারবেন ৷ এমনটাই বুধবার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্য ও বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চ ।

পাশাপাশি ডিভিশন বেঞ্চের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, 22 মে'র মাসিক অধিবেশনের বৈধ রেজোলিউশনের কপি, হলফনামা আকারে 9 জুনের মধ্যে কলকাতা হাইকোর্টে জমা দিতে হবে । ওই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে আগামী 17 জুন রেগুলার বেঞ্চে । তবে পুর অধিবেশন প্রসঙ্গে আবেদনকারীর দাবি ছিল যে, সচিবকে সহযোগিতার নির্দেশ দিক আদালত ৷ সে বিষয়ে কোনও নির্দেশ দেয়নি কলকাতা হাইকোর্ট ।

আইন মেনে মাসিক অধিবেশন ডাকতে পারবেন মালা রায়, নির্দেশ হাইকোর্টের (ইটিভি ভারত)

এদিন শুনানিতে, মালা রায়ের পক্ষে আইনজীবী রঘুনাথ চক্রবর্তীর বক্তব্য, "22 মে বেলা 2টোর সময় কলকাতা পুরনিগমের মাসিক অধিবেশন ডাকা হয় । কিন্তু ওই অধিবেশনের জন্য নির্দিষ্ট ঘর তালাবন্ধ রাখা হয় । সেজন্য চেয়ারপার্সন মালা রায় নিজের ঘরেই বৈঠক করেন । কিন্তু সেই বৈঠককে স্থগিত করেন কলকাতা পুরনিগমের সচিব । চেয়ারপার্সনের ডাকা বৈঠক আইন অনুয়ায়ী অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে কিছু প্রস্তাবও গৃহীত হয় । 1984 সালে পুর আইন অনুযায়ী বৈঠক ডাকা-সহ অন্যান্য কাজের দায়িত্ব চেয়ারপার্সনের । সেখানে সচিবের কোনও ভূমিকা নেই । তাই সচিবের বৈঠক স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তের কোনও বৈধতা নেই ।"

আদালতের কাছে মালা রায়ের পক্ষে দুটি আবেদন করা হয় ৷ প্রথমত, 22 মে অধিবেশনকে বৈধ ঘোষণা করে ওই বৈঠকের নির্ধারিত প্রস্তাব বাস্তবায়নের নির্দেশ দিক আদালত । দ্বিতীয়ত, কলকাতা পুরনিগমের আইন অনুযায়ী প্রতিমাসে চেয়ারপার্সনকে মাসিক অধিবেশন ডাকতে হয় নাগরিক পরিষেবা বজায় রাখার জন্য । তাই আদালত নির্দেশ দিক, জুনের মাসিক অধিবেশন যেন চেয়ারপার্সন ডাকতে পারেন এবং সেখানে যাতে সচিবের সিদ্ধান্ত বাধা হয়ে না দাঁড়ায় ।

KMC monthly meeting
22 মে মাসিক অধিবেশন কাউন্সিলর ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয় (ফাইল চিত্র)

কলকাতা পুরনিগমের আইনজীবীর বক্তব্য, "22 মে কোনও মাসিক অধিবেশন হয়নি । উনি(মালা রায়) যে প্রস্তাবনার কথা বলছেন সেটা উনি ব্যক্তিগতভাবে প্রস্তুত করেছেন ।"

সব শোনার পর আদালতের নির্দেশ, পুরনিগমের আইন অনুযায়ী চেয়ারপার্সন বৈঠক বা অধিবেশন ডাকতে পারবেন । তবে আবেদনকারী বৈধ অধিবেশনের যে প্রস্তাবনার কথা উল্লেখ করছেন, সেই প্রস্তাবনার কপি হলফনামা আকারে 9 জুনের মধ্যে জমা করতে হবে । সেই হলফনামার জবাবি হলফনামা দেবে কলকাতা পুরনিগম ।

উল্লেখ্য, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর কলকাতা পুরনিগমের মাসিক অধিবেশন ডাকাকে কেন্দ্র করে জটিলতা তৈরি হয়েছে । পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে রাজ্য প্রশাসনের নির্দেশে মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে পাশ কাটিয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, এমন অভিযোগে তৃণমূল কাউন্সিলররা ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং অধিবেশন কক্ষ বন্ধ থাকায় কাউন্সিলরস ক্লাব রুমে বৈঠক সারেন ।

গত কয়েকদিন আগে নির্ধারিত মাসিক অধিবেশন আগের দিন সন্ধ্যায় পুরনিগমের সচিবের পক্ষে হঠাৎই স্থগিত বা বাতিল ঘোষণা করা হয় এবং ঘরে তালা দেওয়া থাকায় বাধ্য হয়ে চেয়ারপার্সন মালা রায়ের ঘরে কাউন্সিলররা নিজেরাই ছোট বৈঠক করেন ৷ কাউন্সিলরস ক্লাব রুমে অধিবেশনের কাজ সারেন । এই নিয়েই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মালা রায় ।

TAGGED:

MALA ROY
KMC CONTROVERSY
কলকাতা পুরনিগম মাসিক অধিবেশন
মালা রায়
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