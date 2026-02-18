কর্মী নিয়োগে অনিয়ম, বাম আমলের শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

কর্মী নিয়োগে অনিয়ম, বাম আমলের শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের
বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়ে পর্যবেক্ষণে কোনওরকম লিখিত পরীক্ষা না-নিয়ে শিক্ষাখাতের টাকায় বেতন দেওয়া হয়েছে ৷ মন্ত্রীর ক্ষমতা নেই এইভাবে কাউকে চাকরিতে নিযুক্ত করার ৷
Published : February 18, 2026 at 7:48 PM IST
কলকাতা, 18 ফেব্রুয়ারি: বাম আমলের শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের ৷ নিয়োগ সংক্রান্ত আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজের সচিবালয়ে চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীকে নিয়োগ করা সম্পূর্ণ আইন বিরুদ্ধ কাজ । এক নির্দেশে এমনটাই জানিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায় ৷
বিচারপতি নির্দেশে জানিয়েছেন চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত কোনও কর্মচারী চাকরির সময়সীমা বর্ধিত করার আবেদন করতে পারেন না ৷ কর্মচারীর চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর কোনও মন্ত্রী নিয়োগের আইন না-মেনে তাঁর দফতরের সচিবালয়ে একজনকে নিযুক্ত করতে পারেন না ৷ কারণ সরকারি টাকার অপব্যবহার ও সরকারি পদের অপব্যাবহার করা যায় না ৷ সেইজন্য প্রশাসন চাইলে 2010 সালে রাজ্যের যিনি শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী ছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিতে পারে ৷
সর্বশিক্ষা মিশনে চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত এক গ্রুপ-সি কর্মচারী তাঁর চাকরি মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷ তাঁর দায়ের করা আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন বিচারপতি ৷ জেলা সর্বশিক্ষা মিশন অধিকর্তার অধীন আবেদনকারীকে 2007 সালে হাওড়া উলুবেড়িয়ার পূর্ব ও পশ্চিমশাখায় নিযুক্ত করা হয় ৷ পরবর্তীতে তাঁকে শিক্ষা দফতরের সচিবালয়ে নিযুক্ত করা হয় ৷
লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যেম তাঁকে এক বছরের চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত করা হয় ৷ 2010 সাল পর্যন্ত প্রতি বছর তাঁর চাকরির মেয়াদ বাড়ানো হলেও তারপর অর্থাৎ ওই বছর মার্চে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয়, আর তাঁর চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে না । তাঁকে তা জানিয়েও দেওয়া হয় ৷
এই সিদ্ধান্ত একপেশে এবং স্বাভাবিক ন্যায়ের পরিপন্থী দাবি করে তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করেন । কারণ তাঁর বিরুদ্ধে কী অভিযোগ, তা যেমন স্পষ্ট নয়, তেমনি কোনও তদন্ত করা হয়নি ৷ বাধ্য হয়ে তিনি তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন ৷ মন্ত্রী তাঁকে তাঁর দফতরের সহকারী হিসাবে কাজে যোগ দিতে বলেন ৷ তিনি পরে দু'বছর সবেতন চাকরি করেন ৷ 2012 সালে তাঁকে মৌখিকভাবে চাকরি থেকে বের করে দেওয়া হয় ৷ এরপর তিনি 2013 সালে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এই মামলা নিয়ে ৷ তাঁর দাবি ছিল, চাকরির মেয়াদ বাড়ান হোক ৷
বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায় তাঁর পর্যবেক্ষণে জানিয়েছেন, শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী কোনওরকম অনুমোদিত পদ না-থাকার সত্ত্বেও লিখিত নির্দেশে ওই মহিলাকে চাকরিতে নিযুক্ত করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন । তিনি সাক্ষাৎ 'দেবদূত' সেজেছিলেন । কোনওরকম লিখিত পরীক্ষা না-নিয়ে শিক্ষাখাতের টাকায় বেতন দেওয়া হয়েছে ৷ মন্ত্রীর ক্ষমতা নেই এইভাবে কাউকে চাকরিতে নিযুক্ত করার ৷ এটা স্পষ্ট, নীতি হীনতার ঈঙ্গিত দেয় ৷ সেই জন্যই বর্তমান প্রশাসন চাইলে ওই শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিতে পারে ৷