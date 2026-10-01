আরজি কর: হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে রাজ্য, নয়া FIR অবিলম্বে সিবিআইকে হস্তান্তরের নির্দেশ

আরজি কর: হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে রাজ্য, নয়া FIR অবিলম্বে সিবিআইকে হস্তান্তরের নির্দেশ
RG Kar Case: অবিলম্বে মামলার নথি এসিজেএম শিয়ালদাকে হস্তান্তর করে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এসিজেএম ব্যারাকপুরকে ।
Published : October 1, 2026 at 8:38 PM IST
কলকাতা, 1 অক্টোবর: আরজি করের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় পুলিশের দায়ের করা নয়া FIR নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে রাজ্য । আরজি করের ওই ঘটনা নিয়ে রাজ্য পুলিশ সম্প্রতি যে এফআইআর দায়ের করেছিল, সেটি সিবিআইকে হস্তান্তর করতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চ । বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ এদিন নির্দেশে জানিয়েছেন, FIR-সহ সমস্ত নথি অবিলম্বে সিবিআইকে হস্তান্তর করতে হবে ।
কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে আরজি করের চিকিৎসক ছাত্রীর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার সিবিআই তদন্ত হচ্ছে ৷ তা সত্ত্বেও গত 10 সেপ্টেম্বর খড়দা থানা নতুন করে কেন এফআইআর দায়ের করেছে, সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলে গত 26 সেপ্টেম্বর খড়দা থানার আইও এবং আইসিকে তলব করেছিল হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চ । বৃহস্পতিবার তারা আদালতে হাজির হন । পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আদালত নির্দেশ দিলে তারা সমস্ত কিছু সিবিআইকে হস্তান্তর করে দেবে । সেই মতোই আদালত নির্দেশ দিয়েছে যে, আপাতত সিবিআইকে সমস্ত নথি হস্তান্তর করে দিতে হবে । অবিলম্বে মামলার নথি এসিজেএম শিয়ালদাকে হস্তান্তর করে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এসিজেএম ব্যারাকপুরকে ।
উল্লেখ্য, আরজি করের নির্যাতিতার বাবা আগেই অভিযোগ করেছিলেন যে, নির্মল ঘোষ, সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় এবং সোমনাথ দে কোনও সময় না-দিয়ে তড়িঘড়ি নির্যাতিতার দেহ শ্মশানে নিয়ে যান । সেই বিষয়ে সিবিআই ইতিমধ্যেই তদন্ত করছে । তাহলে ফের নতুন এফআইআর দায়ের করার কারণ কী ? সেই নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিল কলকাতা হাইকোর্ট । পাশাপাশি বিচারপতি শম্পা সরকারের প্রশ্ন, পুলিশ কি জানত না যে, কলকাতা হাইকোর্ট এই তদন্তের তত্ত্বাবধানে রয়েছে ! এটা জানা সত্ত্বেও কেন পুলিশ আলাদা করে এফআইআর করেছে ?
দু'বছর আগে 9 অগস্ট সকালে আরজি কর হাসপাতালের চারতলার সেমিনার রুমে নির্যাতিতা চিকিৎসকের রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায় ৷ এরপর তড়িঘড়ি তাঁর দেহ সৎকার করে দেওয়া হয় ৷ বারবার এমনই অভিযোগ করেছেন নিহত চিকিৎসকের বাবা-মা ৷ তাঁরা প্রমাণ লোপাটের চেষ্টার অভিযোগও তুলেছেন ৷
গত 9 অগস্ট নির্যাতিতার দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটকে তরুণী চিকিৎসকের দেহ পোড়ানোর ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ এরপরই উত্তর 24 পরগনার খড়দা থানায় প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ-সহ তিনজনের বিরুদ্ধে নতুন করে এফআইআর করেন নির্যাতিতার বাবা ৷ যদিও নির্যাতিতা তরুণীর পরিবারের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে কেউ কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷ পরে নির্যাতিতা তরুণীর মা পানিহাটির বিধায়ক শুধু বলেন, "খড়দা থানায় নতুন একটি এফআইআর হয়েছে ৷ তার বেশি কিছু আমি বলব না ।"