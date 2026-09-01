মহুয়ার নিরাপত্তায় অতিরিক্ত 2 জন পুলিশ কর্মী মোতায়েনের নির্দেশ হাইকোর্টের

মহুয়ার নিরাপত্তায় অতিরিক্ত 2 জন পুলিশ কর্মী মোতায়েনের নির্দেশ হাইকোর্টের
মহুয়া যখন তাঁর লোকসভা কেন্দ্রে যাবেন, তার 48 ঘণ্টা আগে তাঁকে ই-মেইলে সেকথা এসপি-কে জানাতে হবে বলে জানিয়েছে আদালত ।
Published : September 1, 2026 at 5:30 PM IST
কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর: কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষী ছাড়াও আরও দু'জন পুলিশ কর্মীর নিরাপত্তা দিতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট । তাঁর নিজের কেন্দ্রেই মহুয়া মৈত্র বারবার বিজেপি কর্মী সমর্থকদের আক্রমণের মুখোমুখি হচ্ছেন এবং সেজন্য তিনি কাজ করতে পারছেন না বলে অভিযোগ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷ তাঁকে অতিরিক্ত নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ ৷
তাঁর সেই আবেদনের ভিত্তিতে আজ বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশ দিয়েছেন, মহুয়া মৈত্রর জন্য অতিরিক্ত দু'জন পুলিশ কর্মীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশ সুপারকে । আপাতত আগামী 30 দিনের জন্য তিনি যখন তাঁর লোকসভা কেন্দ্রে যাবেন, তখন তাঁর জন্য এই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে । তবে মহুয়া যখন তাঁর লোকসভা কেন্দ্রে যাবেন, তার 48 ঘণ্টা আগে তাঁকে ই-মেইলে সেকথা এসপি-কে জানাতে হবে বলে জানিয়েছে আদালত । 1 অক্টোবর পর্যন্ত এই অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ বজায় থাকবে । 1 অক্টোবরই ফের এই মামলার শুনানি হবে । পুলিশকে ওইদিন রিপোর্ট পেশ করতে হবে আদালতে ।