প্রশাসনের ঢিলেমিতে সময়ে হল না জেলা পরিষদের সভাধিপতি নির্বাচন ! কী নির্দেশ হাইকোর্টের

প্রশাসনের ঢিলেমিতে সময়ে হল না জেলা পরিষদের সভাধিপতি নির্বাচন ! কী নির্দেশ হাইকোর্টের
Malda Zilla Parishad: 14 সেপ্টেম্বর বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ মালদার ডিভিশনাল কমিশনারকে জেলা পরিষদের সভাধিপতি নির্বাচন নিয়ে বড় নির্দেশ দিয়েছেন ৷
Published : September 16, 2026 at 6:27 PM IST
মালদা, 16 সেপ্টেম্বর: বৃহস্পতিবারও মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নির্বাচন হচ্ছে না ৷ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ থাকলেও নির্ধারিত দিনের মধ্যে এই নির্বাচনের আয়োজন করতে ব্যর্থ জেলা প্রশাসন ৷ আর প্রশাসনের গড়িমসি দেখে অনাস্থা প্রস্তাবকারী সদস্যরা আবারও কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ৷ হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ তাঁর রায়ে জানিয়েছেন, আগামী 24 সেপ্টেম্বরের মধ্যে মালদার ডিভিশনাল কমিশনারকে এই নির্বাচনের আয়োজন করতে হবে ৷
নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রশাসনিক দফতরকে যে কোনও উপায়ে সহযোগিতা করতে হবে ৷ পঞ্চায়েত আইন মেনে সেই দিনের মধ্যে মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতির শূন্যপদ পূরণ করতে হবে ৷ বিচারপতি আরও নির্দেশ দিয়েছেন, এই সভাকে শান্তিপূর্ণভাবে সংগঠিত করতে ইংরেজবাজার থানার আইসিকে নির্দিষ্ট সময়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে ৷
2023 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী 43 আসনের মালদা জেলা পরিষদে তৃণমূলের সদস্য সংখ্যা 34 ৷ কংগ্রেসের সদস্য রয়েছেন পাঁচজন, বিজেপির চারজন ৷ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে জেলা পরিষদে বোর্ড গঠন করে তৃণমূল ৷ সভাধিপতি নির্বাচিত হন লিপিকা বর্মন ঘোষ, সহকারী সভাধিপতির চেয়ারে বসেন আবু তৈয়ব মহম্মদ রফিকুল হোসেন ৷ রাজ্যে পালা পরিবর্তনের পর লিপিকার বিরুদ্ধে সরব হন দলের একাধিক কর্মাধ্যক্ষ ৷ মূল কারণ লিপিকার স্বামী প্রসেনজিৎ ঘোষ ৷
বিদ্রোহী ঘাসফুল সদস্যদের দাবি, লিপিকা সভাধিপতির চেয়ারে বসলেও প্রসেনজিতই তাঁর সমস্ত কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করেন ৷ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত প্রসেনজিৎ ৷ তাই তৃণমূল আমলে তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কোনও কথা বলার সাহস পাননি ৷ জেলা পরিষদে শেষ কথা বলতেন তিনিই ৷ তাঁর অনুমোদন ছাড়া একটি টাকাও বরাদ্দ করা যেত না ৷
শুধু তাই নয়, জেলা পরিষদের কোনও কাজ কোন ঠিকাদার পাবে, তাও তিনি ঠিক করে দিতেন ৷ কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল দলে অভিষেককে নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই লিপিকার বিরুদ্ধে পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেন জেলা পরিষদ সদস্যদের একাংশ ৷ 15 জুন সভাধিপতি এবং সহকারী সভাধিপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আসা হয় ৷ সেদিনই ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে সেই প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে ৷ এই অনাস্থা প্রস্তাবের ভিত্তিতে ডিভিশনাল কমিশনার 25 জুন তলবি সভা ডাকেন ৷ কিন্তু পরে তিনিই কোনও স্পষ্ট কারণ না দেখিয়ে সেই সভা মুলতুবি করে দেন ৷ এরপরেই বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন বিদ্রোহী সদস্যরা ৷
অনেক টালবাহানার পর আদালতের নির্দেশে গত 17 অগস্ট সেই সভা অনুষ্ঠিত হয় ৷ অপসারিত হন লিপিকা ও এটিএম রফিকুল হোসেন ৷ এর ভিত্তিতে আদালত 17 সেপ্টেম্বরের মধ্যে জেলা পরিষদের নতুন সভাধিপতি এবং সহকারী সভাধিপতির নির্বাচন পর্ব সম্পন্ন করতে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেয় ৷ কিন্তু কোনও এক অজানা কারণে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই সভার আয়োজন করতে ব্যর্থ হয় প্রশাসন ৷
প্রশাসনের এই গড়িমসি দেখে এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন বিদ্রোহী সদস্য সাগরিকা সরকার ৷ অবশেষে গত সোমবার হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ রায় দিয়েছেন, প্রত্যেক জেলা পরিষদ সদস্যকে নোটিশ পাঠিয়ে এই সভা ডাকতে হবে ৷ মালদা ডিভিশনাল কমিশনার এই সভার আহ্বান করবেন ৷ সেই সভায় পঞ্চায়েত আইন মেনে সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি নির্বাচিত করতে হবে ৷ এই সভাকে শান্তিপূর্ণভাবে সংগঠিত করতে ইংরেজবাজার থানার আইসি যথাযথ পুলিশি ব্যবস্থার আয়োজন করবেন ৷
বিদ্রোহী সদস্যদের তরফে বর্ষীয়ান সামশুল হক বলেন, "জেলায় প্রবল বন্যা পরিস্থিতি ৷ অথচ এই সময় জেলা পরিষদে সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি নেই ৷ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় জেলা পরিষদের অনেক কাজ থাকে ৷ প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে চলেন সদস্যরা ৷ পঞ্চায়েত আইন মেনেই আমরা 24 জন সদস্য পূর্বতন সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতিকে অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে অপসারিত করি ৷ কিন্তু অদ্ভুতভাবে জেলা প্রশাসন নতুন সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি নির্বাচনে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না ৷"
তাঁর কথায়, "এটা ইচ্ছাকৃত নাকি অনিচ্ছাকৃত, তা আমরা জানি না ৷ প্রশাসনের এহেন ঢিলেমি দেখে আমরা আবারও কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলাম ৷ সোমবার অর্থাৎ 14 সেপ্টেম্বর বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ মালদার ডিভিশনাল কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছেন, আগামী 10 দিনের মধ্যে সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ করতেই হবে ৷"