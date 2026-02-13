ETV Bharat / state

সিআইএসএফ-কে চাইনিজ স্কুলের আটটি ক্লাসরুম ছাড়ার নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

আরজি কর হাসপাতালে এক জুনিয়র চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর শহরের নিরাপত্তায় পেই মে-র ক্যাম্পাসে গড়ে তোলা হয় সিআইএসএফের অস্থায়ী ক্যাম্প৷

pai may chinese school
ট্যাংরার পেই মে চাইনিজ স্কুলে কেন্দ্রীয় বাহিনী৷ (ফাইল ছবি৷)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 13, 2026 at 9:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 13 ফেব্রুয়ারি: নববর্ষের মুখে আইনি টানাপোড়েনের মধ্যেই খানিকটা স্বস্তি পেল ট্যাংরার পেই মে চাইনিজ স্কুল। 15 ফেব্রুয়ারি নববর্ষ উদযাপন ঘিরে ক্লাসরুম খালি করা নিয়ে জট এখনও কাটেনি পুরোপুরি। তবে শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সাময়িকভাবে আটটি শ্রেণিকক্ষ হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হল।

রাজ্য সরকার আদালতে জানায়, বিদ্যালয়ের মোট 18টি শ্রেণিকক্ষের মধ্যে আটটি আপাতত খালি করা সম্ভব হয়েছে। রাজ্যের আইনজীবী অমল সেন আদালতে বলেন, “15 ফেব্রুয়ারি চিনা সম্প্রদায়ের নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে আটটি ক্লাসরুম খালি করা হয়েছে। মোট 18টি কক্ষের মধ্যে বাকি 10টিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সমন্বয় করে রাখা হয়েছে। ডিসেম্বর মাসে রাজ্য আদালতের কাছে ছ’মাস সময় চেয়েছে। তাই এই খালি করা সাময়িক।”

কিন্তু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি, কক্ষগুলি এখনও তাদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হয়নি। স্কুলের আইনজীবী সপ্তাংশ বসু জানান, বাস্তবে হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি। এই প্রেক্ষিতে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও নির্দেশ দেন, আদালতের এক স্পেশাল অফিসার সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে সিআইএসএফ কমান্ড্যান্টের উপস্থিতিতে আটটি কক্ষ স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেবেন। মামলার পরবর্তী শুনানি ধার্য হয়েছে 26 ফেব্রুয়ারি।

কেন স্কুলে সিআইএসএফ?

2024 সালের অগস্টে আরজি কর হাসপাতালে এক জুনিয়র চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর শহরের নিরাপত্তা জোরদারের লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অতিরিক্ত 200 জন সিআইএসএফ জওয়ান মোতায়েন করা হয়। অস্থায়ী ক্যাম্প হিসেবে বেছে নেওয়া হয় ট্যাংরার একমাত্র চিনা স্কুল পেই মে-র ক্যাম্পাস।

স্কুল কর্তৃপক্ষর অভিযোগ, প্রথমে দু’মাসের জন্য থাকার কথা থাকলেও সেই মেয়াদ বাড়তে বাড়তে প্রায় দু’বছর হতে চলেছে। এর জেরে স্কুলের পঠনপাঠন কার্যত স্তব্ধ। সিআইএসএফ রাখার জন্য রাজ্যের খরচ হয়েছে প্রায় 42 লক্ষ 73 হাজার টাকা। ডিসেম্বর মাসে রাজ্য জানায়, ছ’মাস সময় পেলে বাহিনীকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হবে।

তবে এই দীর্ঘ টানাপোড়েনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে স্কুল ও চিনা সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক পরিসর। দু’বছর ধরে স্কুল চত্বরে চিনা নববর্ষ উদযাপন করা যায়নি। তাই এ বছর উৎসব ফিরিয়ে আনতে মরিয়া হয়ে উঠেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

আদালতের অন্তর্বর্তী নির্দেশে আপাতত উৎসবের প্রস্তুতিতে জোর দিয়েছে পেই মে। কিন্তু প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে—উৎসবের পরে কি ফের আগের অবস্থাতেই ফিরে যাবে স্কুল? নাকি সত্যিই মিলবে স্থায়ী সমাধান? ২৬ ফেব্রুয়ারির শুনানির দিকে এখন তাকিয়ে সকলে৷

TAGGED:

RG KAR SECURITY
CALCUTTA HIGH COURT
CISF
CLASSROOMS OF CHINESE SCHOOL
CHINESE SCHOOL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.